كيفية تفعيل ميزة المصادقة الثنائية في حساب جوجل لتأمينه

هل فكرت من قبل في حجم البيانات الشخصية التي يمكن الوصول إليها إذا اختُرق حساب جوجل الخاص بك؟ هل تعرف كم عدد الهجمات الإلكترونية التي يقوم بها القراصنة كل ثانية للوصول إلى كلمات المرور التي نستخدمها في حساباتنا؟

تشير الإحصائيات إلى أن المتسللين يطلقون 50 مليون هجوم لكلمات المرور يوميًا، أي نحو 580 هجومًا في الثانية الواحدة، وتُعزى نسبة 60% من خروقات البيانات التي تحدث حتى يومنا هذا إلى كلمات المرور الضعيفة وبيانات التسجيل المخترقة.

يجب أن يكون الأمان هو الأولوية الأولى لديك في كل شيء يتعلق بالإنترنت، وبما أن حساب جوجل نستخدمه الآن في الوصول إلى كل شيء عبر الإنترنت، إذ يتيح لك الوصول إلى جميع خدمات ومنتجات جوجل في هاتفك أو حاسوبك، كما أنه قد يحتوي على بياناتك البنكية، وفواتير الشراء، وأسرار عملك، ناهيك عن استخدامه للتسجيل في الكثير من المواقع والخدمات الخارجية. لذلك تأمينه ليس رفاهية بل يُعتبر أمرًا ضروريًا للغاية.

تُعد النصيحة الأولى التي يقدمها خبراء الأمن السيبراني فيما يتعلق بأمن الحسابات؛ هي استخدام كلمة مرور قوية وفريدة لكل حساب لديك، والنصيحة الثانية هي تفعيل ميزة المصادقة الثنائية في الخدمات التي تدعمها.

تُضيف ميزة المصادقة الثنائية (2FA) خطوة تحقق إضافية إلى عملية تسجيل الدخول إلى حساباتك، فبالإضافة إلى إدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور ستقوم بإدخال رمز تحقق آخر، وهذا الرمز سيأتيك في رسالة نصية قصيرة SMS في هاتفك، أو سيكون رمزًا تُنشئه بواسطة أحد تطبيقات المصادقة، أو تستخدم مفتاح أمان.

إليك كيفية تفعيل ميزة المصادقة الثنائية في حساب جوجل:

عند تفعيل ميزة المصادقة الثنائية لحساب ستجد 4 خيارات للاختيار من بينها، وهي:

المصادقة عبر رقم هاتفك: إذ يمكنك الحصول على كود المصادقة عبر (رسالة نصية) Text Message، أو (مكالمة صوتية) Phone Call.

الرموز الاحتياطية: ستمنحك جوجل قائمة من الرموز للاحتفاظ بها معك وتأمينها لاستخدامها في التحقق من هويتك عند تسجيل الدخول إلى حسابك. وهذا الخيار يعد مناسبًا إذا فقدت هاتفك أو سُرق أو تعذّر عليك لأي سبب الحصول على الرموز عبر رسالة نصية أو مكالمة أو تطبيق Google Authenticator.

المصادقة عبر تطبيق Google Authenticator: تتيح لك جوجل توليد رموز المصادقة مباشرة في هاتفك من خلال هذا التطبيق.

مفتاح الأمان: وهو الخيار الذي يتيح لك تأمين حسابك عن طريق مفتاح أمان يمكنك شراؤه بشكل منفصل، ويقوم بإنشاء رموز أمان وهو الخيار الأكثر قوة، كما تتيح لك جوجل تحويل أحد أجهزتك إلى مفتاح أمان، إذ يمكنك استخدام هاتفك أو حاسوبك اللوحي لتسجيل الدخول إلى حسابك بسهولة، ولكن المشكلة الوحيدة هي أن مفتاح الأمان هذا لن يعمل إلا إذا استخدمت متصفح جوجل كروم للوصول لحساب جوجل الخاص بك.

أولًا؛ كيفية تفعيل المصادقة الثنائية في حساب جوجل في هاتفك:

انتقل إلى تطبيق جوجل (Google) في هاتفك.

اضغط على صورة حسابك الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على خيار (إدارة حساب جوجل الخاص بك) Manage your google account الظاهر أسفل اسمك والبريد الإلكتروني.

في صفحة حساب جوجل، مرر شريط القوائم الموجود أسفل في أعلى الصفحة حتى تصل إلى علامة تبويب (الأمان) Security ثم اضغط عليها.

مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (تسجيل الدخول إلى جوجل) Signing in to Google.

اضغط على خيار (التحقّق بخطوتين) 2-Step Verification.

أدخل رمز المرور الخاص بحساب جوجل لتأكيد هويتك، ثم اضغط على خيار (البدء) Get Started.

أدخل رقم هاتفك الذي ستتلقى عليه أكواد المصادقة الثنائية، ثم اختر الطريقة التي ترغب في تلقي الرموز بها، إذ يوجد خياران: (رسالة نصية) Text Message، أو (مكالمة صوتية) Phone Call.

أدخل الرمز المرسل إليك للتحقق من هذا الرقم، ثم اضغط على (تشغيل) Turn on.

ثانيًا؛ كيفية تفعيل ميزة المصادقة في حسابك من خلال حاسوبك.