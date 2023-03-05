أبرز تطبيقات القصص للأطفال قبل النوم

يعزز النوم الجيد صحة الأطفال، ويحسّن الذاكرة والسلوك، ويجعلهم أكثر سعادة بشكل عام. لكن قد يواجه الكثير من الأطفال مشكلات قبل النوم، مما يمنعهم من النوم بسرعة، وإحدى الطرق الجيدة لحل مشاكل نوم الطفل هي السماح له بالاستماع إلى بعض القصص قبل النوم. إذ يمكن لهذه القصص أن تطور خيال الأطفال وتساعدهم في الاسترخاء والنوم بشكل أفضل.

فإذا كنت تبحث عن قصص مناسبة للأطفال وتساعدهم في النوم بشكل أفضل، يمكنك الاستفادة من التطبيقات التالية التي تحتوي على قصص قبل النوم للأطفال:

1- تطبيق Bedtime Audio Stories for Kids:

يتميز تطبيق (Bedtime Audio Stories for Kids) بمحتواه من القصص الصوتية البسيطة، ولا يحتوي على قصص طويلة جدًا أو قصيرة جدًا، وهو مناسب للأطفال حتى سن 6 سنوات.

يتيح هذا التطبيق إضافة موسيقى هادئة أثناء الاستماع إلى القصة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تكرار سرد القصة أكثر من مرة أو اختيار قائمة بالقصص لتشغيلها واحدة تلو الأخرى.

يوفر هذا التطبيق 6 قصص فقط مجانًا، ولكن يمكنك الوصول إلى باقي القصص مقابل دفع رسوم بسيطة.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا، مع امكانية الاشتراك داخل التطبيق للوصول إلى جميع القصص المتوفرة.

2- تطبيق Bedtime Stories:

يحتوي تطبيق (Bedtime Stories) على مجموعة كبيرة من القصص الخيالية للأطفال. ويمكنك إضافة القصص المفضلة لطفلك إلى قائمة التشغيل حتى يتمكنوا من العثور عليها بسهولة والاستماع إليها لاحقًا.

لا يقتصر محتوى هذا التطبيق على القصص فقط، بل يحتوي أيضًا على ألحان لطيفة وأصوات مهدئة يمكنك تشغيلها لمساعدة طفلك في النوم جيدًا.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Little Stories:

يتميز تطبيق (Little Stories) بأنه يسمح بتغيير اسم الشخصية الرئيسية لقصص قبل النوم إلى اسم طفلك. وللبدء باستخدامه، اكتب اسم طفلك وجنسه ثم اختر قصة، وسيعرض التطبيق نسخة من القصة تضم اسم طفلك بدلًا من اسم الشخصية الرئيسية في القصة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر تطبيق Little Stories أداة لتسجيل الصوت، يمكنك استخدامها لتسجيل القصة بصوتك، ثم يمكن لأطفالك الاستماع إلى القصة التي ترويها بصوتك لاحقًا.

يحتوي Little Stories على أكثر من 52 قصة، ولكنه يوفر قصة واحدة فقط مجانية، وسيُطلب منك الاشتراك للوصول إلى باقي القصص.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Bedtime Stories for Kids Sleep:

يحتوي تطبيق (Bedtime Stories for Kids) على قصص منوعة لجميع الفئات العمرية. بالإضافة إلى تمارين يوجا يمكن ممارستها قبل النوم، وجلسات لمساعدة الأطفال الأكبر سنًا في الاسترخاء. ويتميز هذا التطبيق بإمكانية تشغيل القصة في الخلفية عند قفل هاتفك، حتى لا يعبث الطفل بالهاتف أثناء سرد القصة.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Moshi:

يحتوي تطبيق( Moshi) على ثلاثة أقسام رئيسية، هي: (Day)، و(Night) و(Play). يضم قسم Day مقاطع صوتية متنوعة يمكن للطفل الاستماع إليها أثناء النهار. وقسم Play يحتوي على ألعاب تفاعلية ممتعة مثل: التلوين والألغاز وألعاب الذاكرة، وألعاب المطابقة.

أما بالنسبة إلى قسم (Night) فهو المكان الذي ستجد فيه جميع القصص الصوتية المناسبة للاستماع إليها قبل النوم، بالإضافة إلى موسيقى هادئة تساعد الطفل في الاسترخاء. يحتوي هذا القسم على الكثير من قصص قبل النوم التي تتحدث عن موضوعات تعليمية مفيدة، مثل: اللطف في التعامل، وكيفية حل المشكلات. ويتضمن التطبيق توصيات بالمحتوى المناسب لعمر طفلك واهتماماته.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.