أبرز الميزات الجديدة المتوقعة في هواتف iPhone 15 Pro القادمة

من المتوقع أن تعلن شركة آبل عن سلسلة هواتف آيفون 15 في شهر سبتمبر القادم، إذ إنه الموعد المُعتاد الذي تكشف فيه آبل عن هواتفها الجديدة. ستضم السلسلة 4 هواتف لأول مرة، وهي: iPhone 15، و iPhone 15 Plus، و iPhone 15 Pro، و iPhone 15 Pro Max.

حتى الآن؛ تشير التقارير والتسريبات إلى أن طرز iPhone 15 Pro ستحتوي على عدد من الميزات الحصرية التي لن تكون متاحة في هواتف iPhone 15 و iPhone 15 Plus ذات الأسعار المعقولة.

إليك 9 من الميزات الحصرية التي من المتوقع أن تدعمها طرز iPhone 15 Pro القادمة:

تشير التقارير والتسريبات إلى أن آبل ستزود طرز iPhone 15 Pro بمعالج (A17 Bionic) المُصنع بتقنية 3 نانومتر، الذي تصنعه شركة الرقائق التايوانية (TSMC) التي تقول إنه سيقدم أداءً أفضل من معالجات 5 نانومتر، بينما يتطلب استهلاك طاقة أقل بنسبة 35%.

وقد أشار تقرير من (Nikkei Asia) إلى أن عام 2023 يمكن أن يمثل العام الثاني على التوالي الذي تتميز فيه طرز Pro فقط في سلسلة آيفون الجديدة بأحدث معالجات آبل. إذ ضمنت آبل في هواتف iPhone 14 Pro أحدث معالجاتها A16 المُصنع بتقنية 4 نانومتر من TSMC، وهو الأكثر تقدمًا حاليًا.

بينما ضمنت في طرز iPhone 14 الأساسية معالج A15 الأقدم، الذي استخدمته في طرازي iPhone 13 و iPhone 13 Pro اللذين أطلقتهما في النصف الثاني من عام 2021.

منذ إطلاق هاتف آيفون 10 عام 2017؛ تستخدم شركة آبل مادة الفولاذ غير القابل للصدأ في إطارات هواتفها. ولكن تشير التسريبات إلى أن إطارات طرز iPhone 15 Pro ستكون مصنوعة من مادة التيتانيوم التي تعد أقوى وأخف وزنًا من الفولاذ المقاوم للصدأ، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، والمحلل Jeff Pu. بالمقارنة مع الفولاذ المقاوم للصدأ، يتميز التيتانيوم بصلابة عالية نسبيًا تجعله أكثر مقاومة للخدوش.

وإذا كانت هذه التقارير دقيقة؛ فستكون هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها آبل مادة التيتانيوم في هواتف آيفون، إذ استخدمت آبل التيتانيوم في ساعتها (Apple Watch Ultra) العام الماضي.

نشر موقع 9To5Mac خلال الشهر الماضي ما قال إنها رسوم ثلاثية الأبعاد سُربت من أحد المصانع الصينية المتخصصة بصناعة أغطية حماية الهواتف، التي كشفت عن بعض الأمور في تصميم الهاتف، وكانت أبرز الملاحظات حول التصميم غياب منفذ (Lightning) حيث حلّ مكانه منفذ USB-C.

ومن التغييرات الأخرى الملحوظة في التصميم؛ هو انحناء الحافات سواء على الزجاج أو الإطار المعدني، إذ ينحني الزجاج قليلاً نحو الحافات، والإطار نفسه منحني أكثر من ذي قبل، ليصبح أكثر شبهًا بتصميم حواسيب MacBook Pro مقاس 14 بوصة و 16 بوصة و M2 MacBook Air الجديد، وهو ما يُساعد في جعل الهاتف أكثر راحةً في اليد، مقارنةً بالزوايا الأكثر حدّة في هواتف آبل الحالية.

على غرار طرز ساعة آبل الحديثة، سيكون لدى طرز iPhone 15 Pro حافات منحنية رفيعة للغاية حول الشاشة، وفقًا لما ذكره حساب التسريبات “ShrimpApplePro” في تويتر.

تشير كل التقارير حتى الآن إلى أن آبل ستستبدل منفذ الشحن (Lightning) بمنفذ USB-C في هواتف آيفون 15. ولكنها ستميز هواتف iPhone 15 Pro، و iPhone 15 Pro Max بسرعات معيار USB 3.2 الأحدث، الذي يقدم سرعة في نقل البيانات تصل إلى 40 جيجابت في الثانية الواحدة، مع ميزة الشحن الفائق السرعة، وفقًا للمحلل Ming-Chi Kuo.

في حين ستضم طرز iPhone 15 الأساسية منفذ USB-C، ولكنه سيكون مقصورًا على سرعات USB 2.0 مثل منفذ (Lightning).

ستضم جميع هواتف في عام 2023 الجيل الثاني من شريحة (SnapDragon X70) من كوالكوم لتشغيل شبكات 5G و Wi-Fi، وهي أول شريحة مودم 5G تدعم الذكاء الاصطناعي لتوفير سرعات معالجة أسرع ونطاق تغطية أفضل وزيادة كفاءة الطاقة.

ولكن من المتوقع أن يقتصر دعم اتصال (Wi-Fi 6E) الأسرع على هواتف iPhone 15 Pro و Pro Max. بالمقارنة مع Wi-Fi 6، يوفر Wi-Fi 6E – أحدث إصدار من معيار (802.11) للشبكات اللاسلكية – نطاقًا تردديًا أكبر، وبذلك سيوفر سرعات اتصال أسرع وزمن وصول أقل وقدرة أكبر.

سيعمل (Wi-Fi 6E) على تحسين الاتصال في كل مكان، في المنزل، وأثناء التنقل، وفي المناطق المكتظة بالسكان، والأماكن العامة الكبيرة مثل: المطارات والملاعب. كما سيوفر تدفقًا عالي الدقة لتطبيقات مثل: مؤتمرات الفيديو، وتطبيقات الواقع الافتراضي، ووقت استجابة أقل للألعاب وتطبيقات إنترنت الأشياء، وسرعات تنزيل أعلى.

ستضم طرز iPhone 15 Pro ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة أكبر تبلغ 8 جيجابايت، وفقًا لشركة الأبحاث التايوانية (TrendForce)، بينما من المرجح أن ستضم طرز آيفون 15 الأساسية ذاكرة بسعة 6 جيجابايت من كما هو الحال حاليًا مع هواتف آيفون 14.

ستكون السعة الكبيرة لذاكرة الوصول العشوائي مفيدة في تعدد المهام في آيفون من خلال السماح بعمل المزيد من التطبيقات في الخلفية في وقت واحد، مما يمنع التطبيق من إعادة تحميل المحتوى عند إعادة فتحه. بالإضافة إلى أن معالج A17 Bionic المُصنع بتقنية 3 نانومتر الذي ستعمل به طرز iPhone 15 Pro سيعزز الأداء العام لذاكرة الوصول العشوائي.

إذا جاءت طرز iPhone 15 Pro مزودة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 8 جيجابايت، فستكون هذه أول زيادة تقدمها آبل في سعة الذاكرة منذ إصدار آيفون 12 برو الذي أطلقته في 2020.

ظل شكل ومظهر طراز آيفون برو دون تغيير إلى حد كبير خلال السنوات القليلة الماضية، إذ تحصل الهواتف على معالج جديد، ومستشعرات جديدة للصور، وأحيانًا شاشة أفضل، لكن المكونات الخارجية للهاتف، مثل: الهيكل وأزرار الصوت ظلت إلى حد كبير كما هي منذ iPhone 11 Pro .

ولكن تشير التسريبات الأخيرة إلى أن زر التحكم في الصوت في هاتفي (آيفون 15 برو) و(آيفون 15 برو ماكس) القادمين قد يكون زرًا لمسيًا مزودًا بردة فعل اهتزازية لدى الضغط عليه، بدلًا من الزرين المنفصلين في أجهزة آيفون الحالية.

Almost 100% sure that the iPhone 15 Pro will LONG Unified Volume button, rather than 2 separate ones.

While making our iPhone 15 Pro Concept, we’ve found that Apple uses 2 pins on each of the 2 volume buttons. The iPhone 15 Pro CAD only shows 2 pins on a longer volume button. pic.twitter.com/KzkpS9fYBB

— Daniel (@ZONEofTECH) March 2, 2023