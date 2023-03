مواقع إلكترونية تساعدك في التعرف على الأكل الصحي

إن كنت تسعى إلى الاهتمام أكثر بصحتك ووقاية نفسك من الإصابة بالأمراض، فإن اختيار الأكل الصحي هو أحد الأمور الأساسية التي يجب التركيز فيها. ومع انتشار التكنولوجيا وإمكانية الوصول إلى المعلومات بسهولة عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات، أصبح بإمكان أي شخص التعرف على الأطعمة الأفضل لصحته عبر الإنترنت. ولكن من الضروري التركيز في اختيار المواقع الإلكترونية الموثوقة التي تقدم معلومات دقيقة من خبراء في مجال التغذية.

ولمساعدتك في العثور على مواقع إلكترونية تقدم معلومات مفيدة وموثوقة حول الأكل الصحي، سنذكر فيما يلي 5 من أبرز المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال التغذية والأطعمة الصحية:

1- موقع Nutritionfacts.org:

اشتهر مؤسس موقع Nutritionfacts.org، الدكتور Michael Greger، بتأليف العديد من الكتب التي صُنفت على أنها الأكثر مبيعًا، مثل: كتاب How Not To To Diet. ويحتوي هذا الموقع على مجموعة من الأبحاث المدعومة بالأدلة العلمية حول الأطعمة التي يمكن أن تساعد في مكافحة الأمراض والوقاية منها.

يحتوي الموقع أيضًا على قسم خاص بمقاطع الفيديو (Video Library) يضم أكثر من 2000 فيديو حول موضوعات مختلفة في مجال التغذية والأكل الصحي. ويمكنك بسهولة العثور على ما تبحث عنه من موضوعات داخل الموقع باستخدام زر البحث. وستجد أيضًا مجموعة من المحاضرات المسجلة والبودكاست والرسوم البيانية الخاصة بمواضيع التغذية والأكل الصحي.

2- موقع Dr. Pompa:

يقدم موقع Dr. Pompa نصائح عملية حول كيفية تحسين الصحة والوقاية من الإصابة بالأمراض من خلال مجموعة من المقالات المفيدة.

ويركز هذا الموقع بشكل أساسي في الصيام، وعند زيارة الموقع ستجد تبويب (الصيام) Fasting في شريط التنقل ومن خلاله يمكنك الوصول إلى إرشادات حول كيفية الصيام وما يجب عليك فعله أثناء الصيام وما يجب تجنبه. بالإضافة إلى قسم (النظام الغذائي) Diet الذي يضم مقالات وارشادات حول الأنظمة الغذائية المختلفة، وأقسام أخرى متعددة، مثل: (التغذية) Nutrition، و(الوصفات الصحية) Healthy Recipes وغيرها.

يمكنك أيضًا الاستماع إلى برنامج Cellular Healing TV الأسبوعي الذي يناقش موضوعات صحية مع خبراء في مجال الصحة والتغذية.

3- موقع Eat This, Not That!:

يحتوي موقع Eat This, Not That! على آخر الأخبار حول التغذية والأطعمة الصحية. ويُعد قسم (الأكل الصحي) Healthy Eating هو القسم الأفضل للتعرف على الأطعمة الصحية. وإذا كنت تريد البدء بتحضير وصفات صحية اعتمادًا على ما تعملته من قسم الأكل الصحي، يمكنك زيارة قسم (الوصفات) Recipes للتعرف على كيفية إعداد العديد من الأطباق الصحية.

يضم هذا الموقع أيضًا قسم (المطاعم) Restaurants حيث يمكنك التعرف على أفضل خيارات الطعام التي يمكن أن تجدها في المطاعم، والخيارات التي يُنصح بتجنبها للحفاظ على صحتك. يمكنك أيضًا الاشتراك في النشرة الإخبارية للموقع لتصلك نصائح أسبوعية حول التغذية والأكل الصحي مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.

4- موقع Open Food Facts:

لضمان تناول الأكل الصحي لابد من التعرف على كيفية قراءة الملصقات الموجودة فوق عبوات الأغذية للتعرف على المكونات والسعرات الحرارية وجميع المعلومات الغذائية الأخرى الخاصة بالمنتجات الغذائية. ولكن العديد من العلامات التجارية لا توضح جميع المعلومات الغذائية الخاصة بمنتجاتها للمساعدة في بيعه.

ولضمان الحصول على معلومات غذائية كاملة حول أشهر المنتجات الغذائية العالمية، يمكنك زيارة موقع Open Food Facts الذي يوفر معلومات غذائية كاملة عن أشهر المنتجات الغذائية من جميع أنحاء العالم.

يمنح الموقع كل منتج درجة (Nutri-Score) تتراوح من A-E، وتعتمد هذه الدرجة على نظام تصنيف الطعام (NOVA)، الذي يصنف الأطعمة حسب مستوى المعالجة الذي تعرضت له، فإذا كانت الأطعمة قد تعرّضت للكثير من المعالجة أثناء تصنيعها ستجد بجانبها درجة E ورقم 4 بحسب تصنيف NOVA. بهذه الطريقة، ستكون على دراية بالأطعمة التي من المرجح أن تسبب ضررًا لصحتك.

يمكنك البحث في هذا الموقع عن المنتجات التي ترغب في التعرف أكثر على مكوناتها ومقدار المعالجة الذي تعرضت له، باستخدام أداة البحث المدمجة، عن طريق كتابة اسم المنتج، أو كتابة أحد المكونات الموجودة فيه، أو كتابة اسم العلامة التجارية المُصنعة له.

5- موقع Glycemic Index Guide:

يهتم موقع Glycemic Index Guide بكل ما يخص (المؤشر الجلايسيمي) Glycemic Index، وهو مقياس يستخدم لقياس تأثير الأطعمة المختلفة في مستويات السكر في الدم.

يشرح هذا الموقع بالتفصيل ماهية مؤشر GI وكيفية حسابه وكيف يمكنك الاستعانة به لتحديد الأطعمة المناسبة لنظامك الغذائي، وهو مهم بشكل خاص لمرضى السكري.

تنقسم الأطعمة إلى ثلاث فئات بحسب مستوى مؤشر GI الخاص بها، وهي: منخفض (0-55)، متوسط ​​(56-69)، مرتفع (70+)، ويوضح هذا الموقع المؤشر الجلايسيمي لمعظم الأغذية، وهذا سيساعدك في تحديد أفضل خيارات الطعام للحفاظ على نسبة السكر في الدم.