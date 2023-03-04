كيفية مشاهدة يوتيوب في ساعة سامسونج جالاكسي

إذا كنت تمتلك إحدى ساعات سامسونج جالاكسي الذكية يمكنك مشاهدة مقاطع فيديو من يوتيوب في ساعتك الذكية بسهولة، ولن تحتاج سوى تثبيت تطبيق لتصفح الويب.

سنوضح فيما يلي كيفية القيام بذلك باستخدام ساعة سامسونج جالاكسي تعمل بنظام التشغيل (WearOS 3.5)، وواجهة المستخدم (One UI 4.5)، بالإضافة إلى توضيح بعض التعديلات التي ستحتاج إلى القيام بها للتنقل عبر يوتيوب بسهولة في ساعتك الذكية:

1- تثبيت تطبيق Samsung Internet Browser:

لا تحتوي ساعات سامسونج جالاكسي على تطبيق لتصفح الويب مثبت سابقًا. لذا، سيتعين عليك تنزيل تطبيق Samsung Internet Browser لتصفح الويب بسهولة في ساعتك، ويمكنك القيام بذلك باتباع إحدى الطرق التالية:

الطريقة الأولى: انتقل إلى متجر جوجل في ساعتك، وابحث عن تطبيق Samsung Internet Browser، ثم انقر فوق زر (تثبيت) Install.

الطريقة الثانية: افتح تطبيق Galaxy Wearable في هاتفك، ثم انتقل إلى (المتجر) Store، وابحث عن Samsung Internet Browser، ثم ثبته في ساعة سامسونج جالاكسي.

2- تشغيل مقاطع فيديو من اليوتيوب في ساعة سامسونج جالاكسي:

بعد تثبيت تطبيق Samsung Internet Browser في ساعتك، يمكنك الوصول إلى موقع يوتيوب كما تفعل عندما تستخدم متصفح الويب في أي جهاز آخر. إليك كيفية القيام بذلك:

افتح تطبيق Samsung Internet Browser في الساعة.

انقر فوق زر البحث، واكتب YouTube.

افتح موقع يوتيوب وابحث عن أي فيديو تريد مشاهدته.

إذا كنت لا ترى شريط البحث، يمكنك تصغير الشاشة في الساعة.

إذا لم يكن لديك سماعات أذن متصلة بساعتك، سيصدر صوت الفيديو عبر مكبر الصوت.

عند استخدام يوتيوب في ساعة سامسونج جالاكسي، ستلاحظ أن العرض الدائري يُخفي زر تسجيل الدخول، فإذا أردت تسجيل الدخول إلى حسابك في يوتيوب، اتبع الخطوات التالية:

بعد فتح يوتيوب في ساعة سامسونج جالاكسي، مرر إلى الأعلى من أسفل الشاشة.

فعّل خيار (وضع التكبير) Zoom mode.

انقر فوق زر إشارة (-) لتغيير واجهة المتصفح إلى شكل مستطيل.

ستظهر جميع الأزرار في واجهة الاستخدام في يوتيوب مما يسمح لك بتسجيل الدخول بسهولة إلى حسابك.

قد تكون القدرة على مشاهدة مقاطع الفيديو من يوتيوب في ساعتك الذكية مفيدة في بعض الأحيان. على سبيل المثال: إذا كنت ترغب في التحقق من شيء ما في يوتيوب بسرعة دون الاضطرار إلى الإمساك بهاتفك وفتح يوتيوب فيه. أو عندما تكون في مكان لا يمكن فيه إخراج هاتفك، يمكنك استخدام ساعتك الذكية من سامسونج لمشاهدة مقاطع الفيديو في يوتيوب. ولكن من المُستحسن تحديد وقت المشاهدة ببضع دقائق في كل مرة، لأن تشغيل مقاطع الفيديو في الساعة الذكية سيؤثر في عمر البطارية، ويستنزف طاقتها بسرعة.