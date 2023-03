دولة أوروبية تستعين بروبوت مثل ChatGPT لينقل إليها هموم المواطنين

كشف رئيس وزراء رومانيا عن زميل جديد في حكومته، وهو «مستشار ذكي» يتحدث بصوت عميق من داخل مرآة، ويُوصف بأنه أول مساعد حكومي في العالم يعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويدّعي رئيس الوزراء (نيكولاي سيوكا) أن الروبوت، الذي يطلق على نفسه اسم (أيون) Ion، قادر على تفسير آراء سكان البلاد ونقلها إليه وإلى حكومته، ومساعدتهم في اتخاذ القرارات.

وقال (سيوكا): «سوف يفعل أيون، من خلال الذكاء الاصطناعي، ما لا يستطيعه أي إنسان، وهو الاستماع إلى الرومانيين جميعهم وتمثيلهم أمام حكومة رومانيا».

وقال الروبوت، حينما طلب منه (سيوكا) تقديم نفسه في اجتماع عام بثه التلفزيون الروماني يوم الأربعاء: «مرحبًا، لقد أحييتني. أنا أيون. دوري الآن هو تمثيلك».

ويقول المسؤولون إن الروبوت سيساعد الوزراء في صياغة سياسات تكون أكثر ارتباطًا بشواغل الناخبين وهمومهم اليومية، وسوف يتمكن يومًا ما من اقتراح أفكاره الأصلية.

وفقًا لوزير الأبحاث الروماني، فإن الروبوت يستخدم الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية للتعرف تلقائيًا على آراء الرومانيين التي شُوركت على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أُرسلت إلى بوابة خاصة أُنشئت حديثًا. ثم يقوم الروبوت بتجميع أفكارهم في فئات، وإعطاء الأولوية لأهمها، وتوصيل المعلومات إلى صانعي القرار الحكوميين.

وقال (سيباستيان بوردوجا)، وزير الأبحاث الروماني، في مقابلة هاتفية يوم الخميس مع صحيفة (وول ستريت جورنال): «إننا نعتقد أن أيون هو أول مستشار حكومي يعمل الذكاء الاصطناعي في العالم».

وقال إن الروبوت، الذي طورته وزارته، ما زال في «مرحلة التعلم»، ودعا الرومانيين لتعليمه اهتماماتهم اليومية عن طريق نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال (بوردوجا): «سيأخذ أيون كل هذه المعلومات وسيبدأ الإبلاغ عن النتائج، التي ستكون موجهة لرئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء المعنيين».

PM @NicolaeCiuca: As of today, the Government of 🇷🇴 Romania has the first government adviser running on AI, a good example of emerging technologies in public service.

Congratulations to the 🇷🇴 researchers on this project that brings us closer to citizens! pic.twitter.com/yP5b5pOs5i

— GuvernulRomâniei (@GuvernulRo) March 1, 2023