أبرز تطبيقات تدوين الملاحظات لمستخدمي آيباد

أصبحت تطبيقات تدوين الملاحظات من أهم التطبيقات بالنسبة لمعظم الأشخاص، فمن خلالها يمكن إضافة الملاحظات المتعلقة بالعمل أو الدراسة أو التخطيط لمشروع وغيرها. وتتوفر العديد من تطبيقات تدوين الملاحظات لهواتف أندرويد وآيفون وأجهزة آيباد أيضًا.

فإذا كنت من مستخدمي آيباد للدراسة او العمل، يمكنك الاستفادة من تطبيقات تدوين الملاحظات التي تحتوي على ميزات متعددة تساعدك في أداء مهام الدراسة أو العمل في آيباد بسهولة، مثل: التوافق مع مستندات PDF، والتخزين السحابي، وإمكانية إضافة الصور والمخططات إلى التطبيق لتدوين الملاحظات فيها، وتوفر أدوات تحرير متعددة.

إليك 5 من أبرز تطبيقات تدوين الملاحظات لمُستخدمي آيباد:

1- تطبيق Notability:

يُعدّ تطبيق Notability أحد أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات لمُستخدمي آيباد، وذلك بسبب واجهة الاستخدام البسيطة والميزات المتعددة التي يوفرها، فمن خلاله يمكنك إضافة ملاحظات في شكل مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو، بالإضافة إلى تدوين الملاحظات المكتوبة، وإمكانية إنشاء دفتر يومياj.

كما يمكنك استخدام عدة أدوات مثل: الحبر (ink)، و (highlighter) لكتابة الملاحظات وتحديد الأجزاء المهمة في مستندات pdf، وهو متوافق مع Apple Pencil مما يمنح المزيد من الراحة أثناء استخدامه.

من الناحية الأخرى، يمكنك استخدام هذا التطبيق لفتح مستندات PDF، وتمييز المحتوى المهم فيها، وهذه الميزة مفيدة بشكل خاص للطلاب أثناء الدراسة.

تطبيق Notability مُتاح لمُستخدمي آيباد في آب ستور مجانًا، ويتضمن خطة مجانية يمكن من خلالها الوصول إلى أدوات محدودة لإنشاء الملاحظات وتعديلها، وإذا أردت الوصول إلى جميع الميزات والأدوات المتوفرة في التطبيق ستحتاج إلى الاشتراك في خطة المدفوعة.

2- تطبيق GoodNotes 5:



يتيح تطبيق GoodNotes 5 الكتابة بخط اليد أثناء تدوين الملاحظات، أو استخدام أحبار ملونة مختلفة مع أدوات متعددة، مثل: أداة Shape لرسم الأشكال والخطوط بدقة، و أداة Lasso لتحرير أو نقل عنصر معين داخل الملاحظة، وأداة Elements التي تسمح بإضافة الصور والرسوم البيانية إلى الملاحظات. بالإضافة إلى ذلك، يتوافق هذا التطبيق مع Apple Pencil.

يمكنك أيضًا العمل مع مستندات PDF وحفظها في عدد غير محدود من المجلدات الفرعية لتنظيمها. ويحتوي هذا التطبيق على مجموعة كبيرة من والقوالب المجهزّة سابقًا يمكنك استخدامها لكتابة الملاحظات.

يتوافق تطبيق GoodNotes 5 مع خدمات وتطبيقات أخرى، مثل: iCloud و Dropbox وجوجل درايف، و Microsoft OneDrive. وهذا يساعد في مزامنة ملاحظاتك عبر أجهزتك المختلفة وتسهيل الوصول إليها بغض النظر عن مكان وجودك أو الجهاز الذي تستخدمه.

تطبيق GoodNotes 5 مُتاح لمُستخدمي آيباد في آب ستور مجانًا، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق للوصول إلى جميع الميزات.

3- تطبيق Nebo:

يمكن لتطبيق Nebo تحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد بطريقة غير منظمة أو غير واضحة إلى ملاحظات مكتوبة بشكل أوضح. وأثناء تدوين الملاحظات في تطبيق Nebo، يمكنك بسهولة الانتقال من خيار الكتابة بخط اليد إلى الكتابة الرقمية حتى في الجملة نفسها. وهو متوافق مع Apple Pencil مما يجعل التدوين بخط اليد سهلًا.

يمكنك أيضًا إضافة مستندات وملفات مختلفة إلى التطبيق وتدوين الملاحظات فيها، فهو يتوافق مع مستندات PDF و Word و Powerpoint، وملفات Latex أيضًا.

يتوفر من تطبيق Nebo تطبيق آخر يسمى Nebo Viewer، يسمح بالوصول إلى نُسخ متاحة للقراءة فقط من ملاحظاتك في أي وقت في هاتف آيفون.

تطبيق Nebo مُتاح لمُستخدمي آيباد في آب ستور مجانًا، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق للوصول إلى جميع الميزات.

4- تطبيق Notes:

تطبيق Notes هو تطبيق لتدوين الملاحظات من آبل، يمكنك استخدامه أيضًا لإضافة أنواع متعددة من الوسائط، مثل: الصور وقوائم المهام، والرسومات. كما يدعم الملاحظات المكتوبة بخط اليد، ويتضمن ماسح ضوئي مدمج لمسح المستندات الورقية، وإضافة ملاحظات فيها.

يمكنك قفل ملاحظاتك في تطبيق Notes بكلمة المرور، والمزامنة مع iCloud، للوصول إلى ملاحظاتك بسهولة في جميع أجهزة آبل التي تمتلكها، كما يمكنك مشاركة الملاحظات مع الآخرين بسهولة.

تطبيق Notes مُتاح في آب ستور مجانًا، وقد تجده مثبت في آيباد.

5- تطبيق Bear Notes:

يحتوي تطبيق Bear Notes على مجموعة متنوعة من أدوات تحرير الملاحظات، مع إمكانية إضافة الصور والرسومات، واختيار قوالب مجهزة سابقًا للملاحظات. بالإضافة إلى وجود خيارات متعددة لمشاركة وتخزين الملاحظات بصيغ مختلفة، كما يدعم المزامنة مع iCloud، ويتوافق مع Apple Pencil.

تطبيق Bear Notes مُتاح لمُستخدمي آيباد في آب ستور مجانًا، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.