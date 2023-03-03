MacGPT أول تطبيق لاستخدام ChatGPT على ماك

أصبح بإمكان مستخدمي خدمة الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي ChatGPT، استخدام روبوت الدردشة الشهير كتطبيق مُنفصل على حواسيب macOS من خلال التطبيق الجديد MacGPT المتوفر مجانًا لمستخدمي أجهزة (ماك).

ويوفر التطبيق الجديد طريقةً أسهل لاستخدام ChatGPT مُقارنةً باستخدام نسخة الويب منه عبر المتصفح، إذ يمكن للمستخدمين الوصول إلى التطبيق بسهولة من خلال شريط القائمة الرئيسية في نظام macOS.

ويتيح التطبيق للمستخدمين تسجيل الدخول بواسطة حسابهم نفسه المُستخدم في نسخة الويب من ChatGPT. ويمكن للمستخدمين من خلاله بدء محادثات جديدة واستئناف المحادثات القديمة من خلال واجهة MacGPT. كما يوفر التطبيق خيارًا لإظهار واجهته فوق النوافذ الأخرى بشكلٍ دائم، ويقدم كذلك إمكانية تسجيل اختصار للوحة المفاتيح لبدء نافذة الدردشة في أي وقت.

كما يضيف التطبيق أيقونته إلى شريط القائمة الرئيسية على أجهزة ماك، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى ChatGPT بسرعة وسهولة، حتى أثناء استخدام التطبيقات الأخرى بوضعية الشاشة الكاملة.

ويعد MacGPT أول تطبيقٍ يتيح الوصول إلى ChatGPT بشكلِ تطبيقٍ مُستقل لسطح المكتب. ومن الجدير بالذكر أن مايكروسوفت وفرت عدة وسائل للوصول إلى نسختها الخاصة من ChatGPT عبر سطح المكتب وذلك من خلال شريط مهام ويندوز الذي يقدم خاصية البحث الجديدة عبر Bing، وكذلك عبر تطبيق الدردشة (سكايب) ومتصفح (إيدج). إلا أن نسخة مايكروسوفت المعدلة من ChatGPT تختلف عن النسخة الأصلية منه من خلال فرضها لعدد من القيود من حيث حجم النصوص وعدد أدوار الدردشة لكل محادثة، وحدًا أقصى لعدد المحادثات المسموحة يوميًا، وهي قيود لا تضعها خدمة ChatGPT الأصلية ما يجعل منها الوسيلة المُفضلة للكثيرين للدردشة مع الروبوت.

ويُذكر أن MacGPT ليس تطبيقًا رسميًا من ChatGPT بل هو من عمل مطور التطبيقات (جوردي بروين) ويمكن الحصول عليه مجانًا عبر هذا الرابط.