واتساب تختبر تصميمًا خاصًا بالحواسيب اللوحية

بدأت شركة (ميتا) اختبار تصميمٍ جديد لتطبيق واتساب لحواسيب أندرويد اللوحية والأجهزة القابلة للطي، بشكلٍ يستغل فيه التصميم الجديد المساحة الأكبر للشاشة بشكلٍ أفضل، وذلك وفقًا لما نقله موقع Wabetainfo.

ويقسم التصميم الجديد الواجهة الرئيسية للتطبيق إلى لوحتين، الأولى تُظهِر المحادثات، بينما تفتح المحادثة المحددة في اللوحة الثانية عند الضغط عليها، مما يتيح التنقل بين المحادثات بشكل أكثر سلاسة، وذلك على عكس التصميم الحالي المماثل لتصميم نسخة الهواتف من التطبيق والتي تتطلب من المُستخدم العودة إلى القائمة الرئيسية في كل مرّة يود فيها الانتقال إلى دردشة جديدة.

ويتيح هذا التصميم الجديد استخدام أجهزة الحاسوب اللوحي والهواتف القابلة للطي بشكل أفضل، مما يعزز تجربة المستخدم في تبادل الرسائل النصية والوسائط المتعددة عبر التطبيق. كما سيتوفر التصميم الجديد كذلك في قسم “الحالة” و”المكالمات” في التطبيق.

وكانت ميتا قد أصدرت في نوفمبر من العام الماضي نسخةً من التطبيق للحواسيب اللوحية تعمل كتطبيق مُرافِق لنسخة الهاتف، بشكلٍ يتيح استخدام التطبيق على الحاسب اللوحي باستخدام الرقم المُفعّل في الهاتف، وذلك بشكلٍ مُشابه لطريقة عمل نسخة الويب من التطبيق.

ويمكن لمستخدمي النسخة التجريبية من واتساب الاستفادة من الميزة الآن، مع العلم أنها تُطرَح بشكلٍ تدريجي وقد تحتاج إلى عدة أيام قبل بدء ظهورها في أجهزة المستخدمين. ومن المُفترض أن تتوفر الميزة ضمن النسخة الرسمية من التطبيق خلال تحديثٍ قريب.

يُذكر أن ميتا أضافت مجموعةً من الميزات الجديدة إلى واتساب خلال الأسابيع القليلة الماضية، مثل دعم ميزة (صورة داخل صورة) على آيفون، ودعم الحالة الصوتية، كما تعمل على اختبار ميزة تعديل الرسائل المُرسلة، وميزة النشرات الإخبارية.