ميتا ترفع الحد الأقصى لزمن مقاطع ريلز في فيسبوك مع ميزات أخرى

أعلنت شركة ميتا اليوم الجمعة عن رفع الحد الأقصى لمدة مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) Reels الخاصة بشبكتها الاجتماعية فيسبوك إلى 90 ثانية، كما أعلنت عن أدوات إبداعية أخرى.

وقبل الآن، كانت مقاطع (ريلز) في فيسبوك محدودة بـ 60 ثانية فقط، أما مقاطع (ريلز) في خدمة إنستاجرام فقد رُفع الحد الأقصى الخاص بها إلى 90 ثانية قبل أشهر.

وتأتي هذه الخطوة من ميتا عقب إعلان منافستها الأبرز (تيك توك) TikTok رفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو إلى 10 دقائق بدلًا من 3 دقائق.

وأطلقت ميتا أيضًا مزيدًا من الأدوات الإبداعية، مثل: الميزة الجديدة للقوالب التي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع (ريلز) باستخدام القوالب الشائعة.

وتتيح الميزة، التي أُطلقت لمستخدمي إنستاجرام العام الماضي، لمستخدمي فيسبوك إنشاء مقاطع (ريلز) باستخدام البنية ذاتها التي يشاهدونها في المقاطع الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت ميتا ميزة (جروفز) Grooves التي تعمل تلقائيًا على محاذاة الحركة في مقاطع الفيديو ومزامنتها مع الخلفية الصوتية المستخدمة.

يُشار إلى أن مزامنة مقاطع الفيديو مع الأصوات كان من أبرز خصائص تيك توك، لذا ليس من المستغرب أن نرى ميتا تقدم الميزة ذاتها لمقاطع (فيسبوك ريلز)، وذلك بعد إطلاقها لمقاطع (إنستاجرام ريلز) العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع ميزات (ريلز) الجديدة هذه شقت طريقها في البداية إلى إنستاجرام منذ أكثر من سبعة أشهر، والآن تُطلق لمستخدمي فيسبوك. ومن المحتمل أن يكون السبب أن ميتا أرادت معرفة كيفية استخدامها على (إنستاجرام ريلز) قبل إحضارها إلى (فيسبوك ريلز).

وكانت فيسبوك قد أطلقت ميزة مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) العام الماضي في خطوة كان يُنظر إليها على أنها جزء أساسي من استجابة ميتا لتهديد تيك توك.

وعلى الرغم من أن ميتا رأت في البداية في (ريلز) وسيلةً لمنافسة تيك توك مباشرة من خلال إطلاقها لتطبيق إنستاجرام، فسرعان ما أدركت أنها يمكن أن تشن هجومًا مضادًا أقوى إذا ضمّت فيسبوك أيضًا وسمحت بالنشر المتبادل بين الشبكتين الاجتماعيتين. .

وتقول ميتا إن مقاطع (ريلز) سريعة النمو وهي مستمرة في النمو، كما قالت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني إن تشغيل مقاطع (ريلز) عبر فيسبوك وإنستاجرام تضاعف أكثر من الضعف خلال العام الماضي.

كما أشارت إلى أن إعادة مشاركة مقاطع (ريلز) تضاعفت على فيسبوك وإنستاجرام في الأشهر الستة الماضية. وتخطط ميتا لمواصلة طرح ميزات جديدة لمقاطع (ريلز) لتسهيل اكتشاف منشئي المحتوى.