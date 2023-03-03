ميتا تخفض أسعار نظارات الواقع الافتراضي لجذب العملاء

أعلنت شركة (ميتا) Meta عن إجراء تخفيضٍ كبير على أسعار نظارات الواقع الافتراضي الخاصة بها، وذلك بهدف زيادة المبيعات وإعادة الاهتمام بالأجهزة المرتبطة بتجربة الميتافيرس، إذ يواجه رهان الشركة على تطبيقات الواقع الافتراضي صعوبةً في تحقيق النجاح المُنتظر.

ووفقًا لتقريرٍ نشرته وكالة رويترز، ستصبح نظارة Meta Quest Pro متاحة الآن بسعر 999 دولارًا، بدل 1499 دولارًا، بينما ستباع نظارة Quest 2 مقابل 429 دولارًا، بدلاً من 499 دولارًا. وقدم هذا الإعلان الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ورئيس مجلس إدارتها مارك زوكربيرغ من خلال بث مباشر عبر إنستاجرام.

وتأتي خطوة خفض الأسعار بعد تراجع بنسبة 17٪ في إيرادات الربع الأخير من العام الماضي لوحدة Reality Labs التابعة لشركة ميتا والمسؤولة عن تطوير منتجات الواقع الافتراضي، وأشارت الشركة إلى تراجع مبيعات Quest 2 كسبب رئيسي للتخفيض، إذ بلغت خسائر الوحدة 13.7 مليار دولار في عام 2022 وأكثر من 10 مليارات دولار في عام 2021.

ويرى مراقبون أن تخفيض الأسعار يُعد دليلًا واضحًا على أن ميتا تواجه صعوبات في الحصول على مكانتها في تقنيات الواقع الافتراضي.