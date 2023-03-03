تويتر تتيح خدمتها المأجورة بلو في 22 بلدًا جديدًا

أتاحت شركة تويتر خدمتها المأجورة (تويتر بلو) Twitter Blue في 22 بلدًا جديدًا، وذلك استمرارًا لتوسيع وصول المستخدمين إلى الخدمة التي يُأمل أن تزيد عائدات الشركة.

وكانت عملاقة التواصل الاجتماعي الأمريكية قد أطلقت (تويتر بلو) بادئ الأمر في البلدان الناطقة بالإنجليزية، مثل: المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، بالإضافة إلى اليابان.

ثم أعلنت مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي عن إتاحتها في بلدان أخرى تُستخدم فيها المنصة كثيرًا، مثل: المملكة العربية السعودية، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، والبرتغال، وفرنسا.

والآن، ركزت تويتر على إتاحة الخدمة في دول أوروبا الأخرى، مثل: هولندا، وبولندا، وإيرلندا، وبلجيكا، والسويد، ورومانيا، والتشيك، وفنلندا، والدانمارك، واليونان، والنمسا، وهنغاريا، وبلغاريا، وليتوانيا، وسلوفاكيا، ولاتفيا، وسلوفينيا، وإستونيا، وكرواتيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وقبرص.

وبعد إضافة هذه البلدان، أصبحت قائمة البلدان التي توفر خدمة (تويتر بلو) تضم 37 بلدًا في جميع أنحاء العالم، وذلك منذ إطلاقها أول مرة في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي مقابل 8 دولارات أمريكي مع ميزة علامة التحقق الزرقاء.

ثم أعلنت الشركة في وقت لاحق إضافة ميزات أخرى حصريًا لمشتركي (تويتر بلو)، مثل: إمكانية رفع مقاطع فيديو يبلغ طولها 60 دقيقة، وإمكانية نشر تغريدات يبلغ عدد حروفها 4,000، بالإضافة إلى الحصول على الأولوية في المحادثات.

وتتيح تويتر أيضًا لمشتركي خدمتها المأجورة ميزات أخرى، مثل: تعديل التغريدات، وقارئ سلسلة التغريدات، بالإضافة إلى مجلدات العلامات المرجعية.

ولزيادة عدد المشتركين، أطلقت تويتر خطة سنوية بسعر 84 دولارًا سنويًا في وقت سابق في كانون الثاني/ يناير الماضي. وفي الأسابيع القليلة الماضية، أطلقت تويتر أيضًا الخطة السنوية على كل من نظامي أندرويد و(آي أو إس) بسعر 114 دولارًا. مع العلم أن الاشتراك الشهري للويب هو 8 دولارات أمريكية، وللأجهزة المحمولة 11 دولارًا أمريكيًا.

أما فيما يتعلق بالميزات الأخرى التي تأمل تويتر أن تقنع المستخدمين بالاشتراك في (تويتر بلو)، فهي دعم المصادقة الثنائية عبر الرسائل النصية، وهي الميزة التي كانت في السابق متاحةً للمستخدمين جميعهم.

وهناك أيضًا نشر مقاطع الفيديو بدقة 1080p وبحجم يصل إلى 2 جيجابايت، بالإضافة إلى ميزة التراجع عن نشر التغريدات، وتبويب المساحات، والتنقل المُخصص، والمواضيع، وصور الملفات الشخصي من الأصول غير القابلة للاستبدال NFTs، وأيقونات مخصصة للتطبيق.

وتعتزم الشركة قريبًا إطلاق ميزة أخرى، وهي عرض نصف عدد الإعلانات التي يراها المستخدمون المجانيون.