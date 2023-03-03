أندرويد 14 سيسمح للتطبيقات الخارجية بإدارة مفاتيح المرور

كشفت (داشلين) Dashlane، الشركة المطورة لتطبيق إدارة كلمات المرور، أن نظام التشغيل (أندرويد 14) المرتقب سيسمح للتطبيقات الخارجية بالتعامل مع مفاتيح المرور عند إطلاقه في وقت لاحق من العام الحالي.

ويدعم تطبيق (داشلين) بالفعل مفاتيح المرور، ولكن ضمن إضافة المتصفحات الخاصة به. وأشارت الشركة في منشور على مدونتها إلى أن «منصات الأجهزة المحمولة، مثل: أندرويد و(آي أو إس) ستتطلب إجراء تغييرات لتمكين التطبيقات الخارجية، مثل: (داشلين) من إدارة مفاتيح المرور. وهذه هي التغييرات التي ضُمِّنت في إصدار المعاينة الخاص بالمطورين من أندرويد 14».

وبدأت شركتا آبل وجوجل دعم مفاتيح المرور في أندرويد و(آي أو إس) العام الماضي، ولكن هذه المفاتيح تُحفظ الآن فقط ضمن خدمات إدارة كلمات المرور الأصلية التابعة لهما.

يُشار إلى أنه من المقرر أن تحل مفاتيح المرور محل كلمات المرور التقليدية بوصفها أكثر أمانًا وأسهل في الاستخدام. فهي تعمل عبر مجموعتين من مفاتيح التشفير: عامة وخاصة.

ويُخزَّن المفتاح العام في سحابة الخدمة المَعنية، في حين يُخزَّن المفتاح الخاص فقط في جهاز المستخدم. ولن يعرف أحد المفتاح الخاص، ويبقى مشفرًا حينما يُدمج كلا المفتاحين معًا لإلغاء القفل.

وليست هناك حاجة لتذكر هذه المفاتيح إذ يُنشئها تلقائيًا جهازُ المستخدم، وهي فريدة لكل حساب، أي لا تتكرر. وكل ما يحتاجه المستخدم لإنشائها والسماح باستخدامها، هو البيانات الحيوية (البيومترية)، مثل: بصمة الأصبع.

وعلى حد تعبير (داشلين) فإن مفاتيح المرور هي بيانات اعتماد تمنع حالات التصيد، وتستند إلى معايير تحالف (فيدو) FIDO، كما أنها تمثل مستقبل المصادقة عبر الإنترنت، ومصممة كبديل أكثر أمانًا وأسهل في الاستخدام مقارنةً بكلمات المرور.

يُذكر أن FIDO هو التحالف الذي يحدد معايير التقنيات غير القائمة على كلمات مرور. وتحتاج مفاتيح المرور إلى الامتثال لمواصفات (مصادقة الويب) WebAuthn الخاصة به. وتدعم شركات التقنية الكبرى، مثل: آبل، وجوجل، ومايكروسوفت، وميتا، وأمازون، وغيرها، هذا التحالف بقوة.

وتتضمن التطبيقات الشهيرة الأخرى التي تدعم حاليًا مفاتيح المرور، تطبيق إدارة كلمات المرور الشهير (باس ورد1) 1Password ومنصات، مثل: (إيباي) eBay، و(باي بال) PayPal، و(بست باي) Best Buy. ومن المتوقع في النهاية أن تستبدل التطبيقات الرئيسية جميعها مفاتيح المرور بكلمات المرور.