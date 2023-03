تأكيدات حول اعتماد أزرارٍ لمسية في آيفون 15 برو

أشارت تسريبات أخيرة إلى أن زر التحكم في الصوت في هاتفي (آيفون 15 برو) و (آيفون 15 برو ماكس) القادمين قد يكون زرًا لمسيًا مزودًا بردة فعل اهتزازية لدى الضغط عليه، بدل الزرين المنفصلين في أجهزة آيفون الحالية.

وقال اليوتيوبر ZoneOfTech في حسابه تويتر إن شركة آبل عادةً ما تستخدم دبّوسين لتثبيت كل زر في هيكل الهاتف، ولكن تعرض الرسومات المسربة الأخيرة لآيفون 15 برو، دبوسين فقط في فتحة واحدة حيث تقع عادةً أزرار التحكم في الصوت. وبالمقابل، توضح رسومات (آيفون 15) فتحتين منفصلتين للدبابيس بمجموع أربعة دبابيس.

وقد صمم ZoneOfTech نموذجًا للهاتف الجديد اعتمادًا على الرسومات المسربة وقال إنه من المؤكّد أن الهاتف سيتميز بزرٍ موحّد للتحكم في الصوت بدلاً من وجود زرين منفصلين. وعلاوة على ذلك، يعتقد أن زر إخفاء الصوت سيتحول أيضًا إلى زر لمسي، بدلاً من الزر الحالي.

Almost 100% sure that the iPhone 15 Pro will LONG Unified Volume button, rather than 2 separate ones.

While making our iPhone 15 Pro Concept, we’ve found that Apple uses 2 pins on each of the 2 volume buttons. The iPhone 15 Pro CAD only shows 2 pins on a longer volume button. pic.twitter.com/KzkpS9fYBB

— Daniel (@ZONEofTECH) March 2, 2023