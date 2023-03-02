مراجعة شاملة لهاتف Pixel 7 من جوجل

أطلقت شركة جوجل هاتف (Pixel 7) في نهاية العام الماضي، ويأتي هذا الهاتف مع أحدث الميزات والمواصفات، مثل: الشاشة العالية الدقة، وكاميرات بقدرات ممتازة، وأداء قوي وسريع، بالإضافة إلى ميزات حصرية أضافتها جوجل إلى Pixel 7 مثل: ميزة Clear Calling، لتعزيز صوت المتصل، وتقليل الضوضاء المحيطة، مما يساعد في سماع المكالمات بوضوح إذا كنت في مكان صاخب. وميزة Photo Unblur لتوضيح الصور الضبابية بسهولة من خلال تطبيق الصور في الهاتف، وغيرها العديد من الميزات.

بالنسبة لشكل هاتف Pixel 7، تمسكت جوجل إلى حد كبير بتصميم Pixel 6 نفسه، وهو تصميم بسيط مع حواف مستديرة من الألمنيوم، وزجاج يغطي الشاشة الأمامية وخلفية الهاتف، مع الاحتفاظ بشريط الكاميرا البارز المميز.

يتقارب لون الإطار المعدني المحيط بهاتف Pixel 7 من الجهة العُلوية مع لون خلفية الهاتف، ويبدو أجمل من الإطار المعدني الأسود لهاتف Pixel 6.

من الناحية الأخرى، قللت جوجل حجم شاشة هاتف Pixel 7 إلى 6.3 بوصة بدلًا من 6.4 بوصة في طراز Pixel 6، لكن هذا الفرق لن يكون ملحوظًا لمعظم المستخدمين.

وللتعرف على جميع المواصفات والمميزات، إليك مراجعة شاملة لهاتف جوجل Pixel 7:

التصميم:

يأتي هاتف Pixel 7 مع شاشة أمامية محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus)، كما يتمتع الهاتف بحماية على الظهر أيضًا بطبقة زجاجية من النوع ذاته، بالإضافة إلى وجود إطار معدني من الألمنيوم يغطي الحافات.

سماكة الهاتف هي 8.7 ملم، ووزنه 197جرامًا. ويدعم معيار IP68 لمقاومة الماء، بحيث يتحمل الغمر تحت عمق 1.5 متر لمدة تصل إلى نصف ساعة.

الشاشة:

يضم هاتف Pixel 7 شاشة من نوع (AMOELD) بقياس 6.3 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسلًا مع نسبة طول إلى عرض قدرها 20:9، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، بسطوع يصل إلى 1400 شمعة، وكثافة تبلغ 416 بكسلًا في البوصة الواحدة. بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (+HDR10)، وميزة التشغيل الدائم (Always-on).

الكاميرا:

بالنسبة للكاميرا الخلفية يضم هاتف Pixel 7 كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

أما بالنسبة إلى إمكانيات الكاميرات الخلفية في تسجيل الفيديو، يمكن لكاميرا هاتف Pixel 7 تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية في هاتف Pixel 7 فهي تأتي بدقة 10.8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بتقنية (Auto-HDR)، وبدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف Pixel 7 بمعالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MP7).

يعمل الهاتف ببطارية سعتها 4355 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في غضون نصف ساعة.

كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 10 واط، والشحن اللاسلكي العكسي. ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية وهما: 128 أو 256 جيجابايت، ولا يدعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، واتصال (واي فاي 6e) Wi-Fi 6e، وبلوتوث 5.2، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC. ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13.

ميزات إضافية:

أضافت جوجل بعض الميزات الجديدة إلى هاتف Pixel 7، ومنها ما يلي:

ميزة Clear Calling:

باستخدام ميزة Clear Calling، يعزز هاتف 7 Pixel صوت المتصل، ويقلل من الضوضاء المحيطة، وستتمكن من سماع المكالمات بوضوح إذا كنت في مكان صاخب.

ميزة Photo Unblur:

تعمل ميزة Photo Unblur المتوفرة حصريًا في هاتفي Pixel 7 و Pixel 7 Pro على توضيح الصور الضبابية بسهولة من خلال تطبيق الصور في الهاتف، حيث يظهر خيار (Unblur) ضمن الخيارات الأخرى التي تظهر عند تعديل أي صورة في تطبيق الصور في هاتف Pixel 7.

أداة At a Glance:

تتيح هذه الأداة إظهار معلومات حول الطقس، والاجتماعات أو الأحداث القادمة، وغيرها في شكل ويدجت في شاشة القفل والشاشة الرئيسية في الهاتف. ويمكنك تخصيص ما يظهر في الويدجت من الإعدادات الخاصة بأداة At a Glance.

ميزة Quick Phrases:

تتيح هذه الميزة استخدام الأوامر الصوتية للرد على المكالمات ورفضها، بالإضافة إلى إيقاف المنبه دون قول (مرحبًا جوجل) Hey Google أولًا.

ميزة Voice Message Transcription:

عند تفعيل ميزة Voice Message Transcription فإن الهاتف ينسخ الرسالة الصوتية في تطبيق الرسائل من جوجل إلى رسالة نصية تلقائيًا حتى تتمكن من قراءتها بدلًا من سماعها.

ميزة Assistant Voice Typing:

بعد تفعيل ميزة Assistant Voice Typing يمكنك استخدام صوتك لكتابة رسالة كاملة، وسيُضيف الهاتف علامات الترقيم تلقائيًا أثناء حديثك. كما يمكنك النقر فوق لوحة المفاتيح للكتابة حتى لو كان الميكروفون لا يزال قيد التشغيل.

السعر:

يبدأ سعر هاتف Google Pixel 7 من 599 دولارًا أمريكيًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت، وبسعر 699 دولارًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت. ويتوفر هذا الهاتف بثلاثة ألوان هي: الأسود والأبيض والأخضر الليموني (Lemongrass).

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Pixel 7 من جوجل: