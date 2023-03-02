مايكروسوفت تطرح ميزات جديدة في النسخة التجريبية من ويندوز 11
أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن إطلاق الإصدار التجريبي الجديد من نظام التشغيل (ويندوز 11) Windows 11 Insider Preview Build 25309، ويقدم التحديث مجموعة واسعة من التحسينات والميزات الجديدة التي يمكن لمستخدمي النسخة التجريبية البدء باستخدامها اليوم، والمُنتظر وصولها إلى النسخة الرسمية خلال فترة قريبة.
تحسينات في وحدة التحكم في الصوت
من أكثر التحسينات أهمية في الإصدار Build 25309 من ويندوز 11 تحديث وحدة التحكم في الصوت ضمن قائمة الإعدادات السريعة، التي توفر لوحة تحكم حديثة تسمح بضبط إعدادات ودرجة الصوت بشكل منفصل لكل تطبيق. توفر هذه الميزة تحكمًا سهلًا وسريعًا في إعدادات الصوت، مما يسهّل على المستخدمين تخصيص التجربة الصوتية للتطبيقات. ويمكن استخدام اختصار لوحة المفاتيح (WIN + CTRL + V) للوصول المباشر إلى وحدة التحكم الجديدة.
تحسين الإدارة التلقائية للألوان
يوسع إصدار ويندوز 11 الجديد ميزة الإدارة التلقائية للألوان (ACM) التي أُطلِقَت في أكتوبر الماضي. ويتيح التحديث الجديد تفعيل الخيار لإظهار الألوان بشكل أكثر دقة عبر جميع تطبيقات ويندوز.
ويمكن تشغيل الميزة عبر الانتقال إلى الإعدادات ثم العرض ثم العرض المتقدم ، وتحديد العرض الصحيح، وتشغيل إدارة الألوان تلقائيًا للتطبيقات. ستكون هذه الميزة مفيدة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى وجود ألوان متسقة على شاشاتهم، مثل المصورين والمصممين ومحرري الفيديو.
تحسينات في إعدادات لوحة المفاتيح اللمسية
يتضمن الإصدار الجديد أيضًا إعدادات جديدة للوحة المفاتيح اللمسية، إذ يتوفر الآن ضمن إعدادات لوحة المفاتيح قائمة منسدلة جديدة توفر ثلاثة خيارات للتحكم في ظهور لوحة المفاتيح. الخيارات الثلاثة هي:
- أبدًا: يمنع هذا الخيار ظهور لوحة المفاتيح اللمسية حتى عند عدم وجود لوحة مفاتيح مرتبطة بالجهاز.
- عند عدم وجود لوحة مفاتيح مرتبطة: يعرض لوحة المفاتيح اللمسية عند استخدام الجهاز كشاشة لمسية دون لوحة مفاتيح مرتبطة.
- دائمًا: يعرض لوحة المفاتيح اللمسية حتى مع وجود لوحة مفاتيح متصلة بالجهاز.
تحسينات في الوصول الصوتي
حسنت مايكروسوفت أيضًا خيارات الوصول الصوتي في النسخة التجريبية الجديدة من ويندوز 11، ومن ذلك صفحة المساعدة الجديدة لأوامر التطبيقات التي تتيح تحكمًا أسهل. يتضمن التصميم الجديد شريط بحث يسمح للمستخدمين بالعثور السريع على الأوامر الصوتية التي يمكنهم استخدامها ضمن فئاتٍ مختلفة. ويتضمن كل أمر الآن وصفًا وأمثلة على التنويعات الخاصة به، مما يجعل فهم الأوامر الصوتية واستخدامها أسهل من السابق.
يمكن للمستخدمين الوصول إلى صفحة الأوامر الصوتية من خلال الضغط على قائمة المساعدة ومن ثم على (عرض جميع الأوامر)، أو عبر استخدام الأمر الصوتي “ما الذي يمكنني قوله” (what can I say).
ومن بين التحسينات الأخرى في الوصول الصوتي دعم المزيد من اللهجات الإنجليزية مثل الإنجليزية – المملكة المتحدة، والإنجليزية – الهند، والإنجليزية – نيوزيلندا، والإنجليزية – كندا، والإنجليزية – أستراليا.
عند تشغيل الوصول الصوتي، يجري تحميل نموذج الكلام الخاص باللغة المستخدمة في نظام التشغيل. وفي حال لم يمكن العثور على نموذج الكلام المتوافق مع لغة نظام التشغيل، يمكن للمستخدمين اختيار لغة أخرى.
تحسينات أخرى
يتضمن التحديث كذلك مجموعة من التحسينات الأخرى، تشمل بعض التغييرات في واجهة البدء، والبحث في شريط المهام، واستكشاف الملفات، والوصول إلى الصوت والمستندات وغيرها من الميزات.
ويمكن لمستخدمي النسخة التجريبية من مشتركي برنامج Windows Insider Program تحديث نظام تشغيلهم للحصول على الميزات الجديدة في ويندوز 11 بدءًا من اليوم.