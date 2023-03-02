مايكروسوفت تطرح ميزات جديدة في النسخة التجريبية من ويندوز 11

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن إطلاق الإصدار التجريبي الجديد من نظام التشغيل (ويندوز 11) Windows 11 Insider Preview Build 25309، ويقدم التحديث مجموعة واسعة من التحسينات والميزات الجديدة التي يمكن لمستخدمي النسخة التجريبية البدء باستخدامها اليوم، والمُنتظر وصولها إلى النسخة الرسمية خلال فترة قريبة.

تحسينات في وحدة التحكم في الصوت

من أكثر التحسينات أهمية في الإصدار Build 25309 من ويندوز 11 تحديث وحدة التحكم في الصوت ضمن قائمة الإعدادات السريعة، التي توفر لوحة تحكم حديثة تسمح بضبط إعدادات ودرجة الصوت بشكل منفصل لكل تطبيق. توفر هذه الميزة تحكمًا سهلًا وسريعًا في إعدادات الصوت، مما يسهّل على المستخدمين تخصيص التجربة الصوتية للتطبيقات. ويمكن استخدام اختصار لوحة المفاتيح (WIN + CTRL + V) للوصول المباشر إلى وحدة التحكم الجديدة.

تحسين الإدارة التلقائية للألوان

يوسع إصدار ويندوز 11 الجديد ميزة الإدارة التلقائية للألوان (ACM) التي أُطلِقَت في أكتوبر الماضي. ويتيح التحديث الجديد تفعيل الخيار لإظهار الألوان بشكل أكثر دقة عبر جميع تطبيقات ويندوز.

ويمكن تشغيل الميزة عبر الانتقال إلى الإعدادات ثم العرض ثم العرض المتقدم ، وتحديد العرض الصحيح، وتشغيل إدارة الألوان تلقائيًا للتطبيقات. ستكون هذه الميزة مفيدة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى وجود ألوان متسقة على شاشاتهم، مثل المصورين والمصممين ومحرري الفيديو.