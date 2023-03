مايكروسوفت تطرح ميزات جديدة في النسخة التجريبية من ويندوز 11

تحسينات في إعدادات لوحة المفاتيح اللمسية

يتضمن الإصدار الجديد أيضًا إعدادات جديدة للوحة المفاتيح اللمسية، إذ يتوفر الآن ضمن إعدادات لوحة المفاتيح قائمة منسدلة جديدة توفر ثلاثة خيارات للتحكم في ظهور لوحة المفاتيح. الخيارات الثلاثة هي:

أبدًا: يمنع هذا الخيار ظهور لوحة المفاتيح اللمسية حتى عند عدم وجود لوحة مفاتيح مرتبطة بالجهاز.

عند عدم وجود لوحة مفاتيح مرتبطة: يعرض لوحة المفاتيح اللمسية عند استخدام الجهاز كشاشة لمسية دون لوحة مفاتيح مرتبطة.

دائمًا: يعرض لوحة المفاتيح اللمسية حتى مع وجود لوحة مفاتيح متصلة بالجهاز.

تحسينات في الوصول الصوتي

حسنت مايكروسوفت أيضًا خيارات الوصول الصوتي في النسخة التجريبية الجديدة من ويندوز 11، ومن ذلك صفحة المساعدة الجديدة لأوامر التطبيقات التي تتيح تحكمًا أسهل. يتضمن التصميم الجديد شريط بحث يسمح للمستخدمين بالعثور السريع على الأوامر الصوتية التي يمكنهم استخدامها ضمن فئاتٍ مختلفة. ويتضمن كل أمر الآن وصفًا وأمثلة على التنويعات الخاصة به، مما يجعل فهم الأوامر الصوتية واستخدامها أسهل من السابق.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى صفحة الأوامر الصوتية من خلال الضغط على قائمة المساعدة ومن ثم على (عرض جميع الأوامر)، أو عبر استخدام الأمر الصوتي “ما الذي يمكنني قوله” (what can I say).