مايكروسوفت تتيح 3 أوضاع للدردشة مع روبوت بينج الذكي

بدأت شركة مايكروسوفت تطبيق الآلية الجديدة التي تتيح للمستخدمين الاختيار من بين ثلاثة أوضاع لأجوبة روبوت الدردشة في محرك البحث (بينج الجديد).

وتتيح الآلية الجديدة في روبوت الدردشة، التي بدأت مايكروسوفت اختبارها في شهر شباط/ فبراير الماضي، للمستخدمين التبديل بين الأجوبة المنبسطة والإبداعية، أو المتوازنة، أو الأجوبة المختصرة والمركزة.

ويركز الوضع الإبداعي على الأجوبة «الأصلية والخيالية»، في حين يفضل الوضع الدقيق الدقة والملاءمة للحصول على أجوبة أكثر واقعية وموجزة.

وعيّنت مايكروسوفت الإعداد الافتراضي لروبوت الدردشة في بينج على الوضع المتوازن، الذي تأمل أن يحقق توازنًا بين الدقة والإبداع.

وتهدف عملاقة التقنية الأمريكية من هذا التغيير إلى منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في نوع السلوك للدردشة، وذلك بهدف تلبية احتياجاتهم على أكمل وجه.

وتُطرح أوضاع الدردشة الجديدة هذه لجميع مستخدمي بينج الجديد في الوقت الحالي، ويُتوقَّع أن يشاهدها زهاء 90 في المئة من المستخدمين الحاليين.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في وقت سابق من شهر شباط/ فبراير الماضي عن وضع حد للمحادثات التي يجريها المستخدمون مع روبوت الدردشة في بينج الجديد، وذلك بعد أن ثبت أنه يتصرف بطريقة غريبة في الدردشات الطويلة جدًا.

وبعد القيود التي فرضتها مايكروسوفت على أجوبة روبوت الدردشة، أصبح وكأنه لا يستجيب لأسئلة المستخدمين، إذ يرفض الإجابة عن العديد من الأسئلة، مع أنه كان يجيب بكل ثقة قبل قيود مايكروسوفت.

ثم أصلحت مايكروسوفت معظم المشكلات التي تتعلق بعدم الاستجابة، وذلك بفضل التحديث الجديد الذي طُبِّق على الروبوت في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وتضمّن التحديث «انخفاضًا كبيرًا في الحالات التي يرفض فيها بينج الجديد الإجابة دون سبب واضح»، وذلك وفقًا لما قاله (ميخائيل باراخين)، رئيس خدمات الويب في مايكروسوفت.

وأعلنت مايكروسوفت أول أمس الثلاثاء عن جلب روبوت الدردشة إلى نظام التشغيل ويندوز 11 بالإضافة إلى ميزات أخرى عديدة.

وفي الأسابيع الثلاثة الماضية، أطلقت مايكروسوفت محرك البحث بينج الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي بصورة تجريبية لأكثر من مليون شخص في 169 بلدًا، ثم وسعته ليشمل تطبيق محرك البحث بينج ومتصفح إيدج على الأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى تطبيق التراسل سكايب.