كيف تستخدم واتساب في آيباد؟

واتساب هو أحد أشهر تطبيقات المراسلة، ومعظمنا يستخدمه للتواصل مع الأصدقاء والعائلة والزملاء في العمل. وهو متاح في جميع متاجر التطبيقات الرئيسية لجميع الهواتف، كما يتوفر منه إصدار ويب للذين يرغبون في استخدامه في متصفح الويب في الحواسيب الشخصية. ولكن إذا كنت تستخدم آيباد ستلاحظ عدم وجود إصدار خاص لأجهزة آيباد من تطبيق واتساب في الوقت الحالي. وأفضل طريقة لاستخدام واتساب في آيباد من خلال خدمة (واتساب ويب) WhatsApp Web.

يسمح واتساب ويب بالوصول إلى حسابك في واتساب في أي جهاز باستخدام متصفح الويب. إذ يمكنك ربط ما يصل إلى أربعة أجهزة بالإضافة إلى هاتفك الأساسي، واستخدامها لإرسال الرسائل واستقبالها في حسابك في واتساب حتى عندما يكون هاتفك غير متصل بالإنترنت.

يتطلب ربط جهاز جديد عبر واتساب ويب إعداد لمرة واحدة، وسنوضح فيما يلي كيفية القيام بذلك، والبدء باستخدام واتساب ويب في آيباد:

1- ربط آيباد بحسابك في واتساب:

افتح متصفح (سفاري) Safari في آيباد، ثم انتقل إلى موقع WhatsApp Web. يمكنك استخدام أي متصفح آخر، لكن متصفح سفاري يوفر خيار إضافة (اختصار) shortcut في الشاشة الرئيسية لآيباد مما يساعد في الوصول السريع إلى الموقع.

افتح تطبيق واتساب في هاتفك سواء كان هاتف أندرويد أو آيفون. وإذا كنت تستخدم آيفون، انتقل إلى علامة تبويب (الإعدادات) Settings، الظاهرة في الجهة السفلية في تطبيق واتساب، ثم انقر فوق خيار (الأجهزة المرتبطة) Linked Devices، ثم انقر فوق (ربط جهاز) Link a Device.

أما إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد، انقر فوق الزر الثلاثي النقاط الظاهر في الجهة اليُمنى العُلوية في الشاشة الرئيسية لتطبيق واتساب، ثم انقر فوق خيار (الأجهزة المرتبطة) Linked Devices، ثم انقر فوق (ربط جهاز) Link a Device.

امسك هاتفك وامسح رمز الاستجابة السريعة المعروض في صفحة واتساب ويب. وانتظر حتى يُحمّل واتساب رسائلك.

2- البدء باستخدم واتساب ويب في آيباد:

بعد ربط آيباد بحسابك في واتساب، يمكنك البدء باستخدامه فورًا. وكل ما عليك فعله هو فتح متصفح سفاري أو أي متصفح ويب آخر، وزيارة صفحة WhatsApp Web. بعدها سيبدأ واتساب بتحميل المحادثات، وستتمكن من البدء باستخدامه تمامًا مثل الهاتف، وستكون قادرًا على رؤية جميع الرسائل الموجودة سابقًا والجديدة.

3- إضافة اختصار واتساب ويب إلى الشاشة الرئيسية في آيباد:

بدلًا من فتح متصفح سفاري أو أي متصفح ويب آخر ثم الانتقال إلى موقع واتساب ويب للبدء باستخدامه، يمكنك إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية في آيباد للوصول بسرعة إلى واتساب ويب. ولإضافة الاختصار، اتبع الخطوات التالية:

افتح WhatsApp Web في متصفح سفاري في آيباد، وانقر فوق رمز (المشاركة) Share الظاهر في شريط الأدوات في الجهة العلوية

انقر فوق خيار (إضافة إلى الشاشة الرئيسية) Add to Home Screen

انقر فوق خيار (إضافة) Add في النافذة المنبثقة، بعد ذلك ستلاحظ وجود أيقونة تطبيق واتساب في شاشة آيباد الرئيسية.

يمكنك نقل الاختصار إلى أي صفحة من صفحات الشاشة الرئيسية تعتقد أنها مريحة، وانقر عليه متى أردت استخدام واتساب في آيباد.

محدودية استخدام واتساب ويب في آيباد

بعد ربط آيباد بحسابك في واتساب، يمكنك مشاهدة جميع محادثاتك، وإرسال الرسائل وعرض الرسائل الجديدة ومشاهدة (الحالات) Statuses الخاصة بجهات الاتصال، وبدء محادثة جديدة، أو إضافة مجموعة جديدة أو مجتمع جديد. ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي لا يمكنك القيام بها، مثل :

قبول أو إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.

إضافة حالة.

حذف رسالة أو محادثة بشكل دائم.

بالإضافة إلى ذلك، لا يدعم واتساب حاليًا إشعارات المتصفح، لذلك عليك التحقق بنفسك من وصول رسائل جديدة عن طريق زيارة الموقع.