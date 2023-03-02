كيفية حل مشكلة عدم تحميل الملفات في جوجل درايف

تتيح لك خدمة (جوجل درايف) Google Drive تحميل الملفات وتعديلها وعرضها ومشاركتها مع الآخرين بسهولة، ومع ذلك قد تواجه في بعض الأحيان مشكلة في تحميل الملفات من الحاسوب إلى التخزين السحابي.

يوجد العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى فشل تحميل الملفات في جوجل درايف، منها: أخطاء الشبكة، أو عدم وجود مساحة تخزينية كافية في جوجل درايف، أو عدم عمل ميزة النسخ الاحتياطي والمزامنة بشكل صحيح، أو أن الملف حجمه كبير جدًا ولا يمكن تحميله، وغير ذلك الكثير.

سنستعرض اليوم أكثر من طريقة تساعدك في حل هذه المشكلة:

1- تحقق من حالة جوجل درايف:

إذا واجهت أي مشكلة في جوجل درايف، تحقق أولًا إذا كان هناك انقطاع في الخدمة، أي نعم من النادر جدًا أن لا تعمل الخدمة نفسها، ولكن التحقق منها لن يأخذ منك وقتًا وسيوفر عليك الكثير من الجهد والوقت الذي ستأخذه في البحث عن مشكلة غير موجودة في جهازك.

للتحقق من حالة جوجل درايف؛ يمكنك زيارة صفحة (Google Workspace Status Dashboard) إذ توفر هذه الصفحة معلومات الحالة عن الخدمات التي تعد جزءًا من Google Workspace.

وكما هو واضح في الصورة التالية؛ كان لدي مشكلة في جيميل، ومستندات جوجل، وجوجل درايف، وغيرها من خدمات جوجل يوم 27 فبراير الماضي.

إذا وجدت أي مشكلة في هذه الصفحة، لن يكون أمامك سوى الانتظار حتى تعود الخدمة مرة أخرى، حتى تتمكن من تحميل الملفات.

2- تحقق من المساحة التخزينية المتاحة في جوجل درايف:

تقدم جوجل مساحة تخزينية بسعة 15 جيجابايت مجانًا في جوجل درايف، وهي سعة تخزينية كبيرة مقارنة مع 5 جيجابايت التي تقدمها كل من آبل، ومايكروسوفت في خدماتها OneDrive و iCloud، ولكن من السهل جدًا ملؤها.

تتضمن الملفات التي يمكنك تحميلها في جوجل درايف كلًا من: المستندات، والصور، والمقاطع الصوتية، ومقاطع الفيديو، كما تحتسب فيها رسائل البريد الإلكتروني جيميل، وأي صور ومقاطع فيديو عالية الدقة تحملها في صور جوجل.

كما أنه عند تحميل ملف إلى جوجل درايف سيشغل جزءًا من مساحة التخزين الخاصة بك حتى إذا حمّلته إلى مجلد يملكه مستخدم آخر.

للتحقق من المساحة التخزينية المتاحة في جوجل درايف، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقِل إلى صفحة google.com/settings/storage.

ستجد تفصيلًا لمقدار السعة التخزينية التي تستخدمها وكيفية تقسيمها بين: Google Drive و جيميل وصور جوجل، بالإضافة إلى النسخ الاحتياطي لهاتفك.

وإذا امتلأت المساحة التخزينية ستجد خيارًا للترقية في إحدى خطط (Google One) المدفوعة. فكما يظهر في الصورة التالية استهلكت صور جوجل أكثر من 99% من المساحة التخزينية المتاحة والنسخ الاحتياطي للهاتف متوقف.

إذا وجدت هذه الحالة؛ فبالتأكيد لن تتمكن من تحميل أي ملفات من حاسوبك في الخدمة حتى تحذف بعض الملفات والصور، أو تشترك في أي خطة من الخطط المدفوعة التي تقدمها جوجل، وسيظهر لك تنبيه بذلك في الخدمة كما في الصورة التالية:

3- حمل الملفات على دفعات:

هناك حد لحجم الملف عند تحميل الملفات في جوجل درايف، يمكن للمستخدمين الفرديين المشتركين في إحدى خطط جوجل المدفوعة تحميل 750 جيجابايت فقط كل يوم بين (My Drive)، وجميع مساحات درايف المشتركة. ولا يمكن للمستخدمين الذين يصلون إلى حد 750 جيجابايت ويقومون بتحميل ملف أكبر من 750 جيجابايت تحميل ملفات إضافية في ذلك اليوم.

لذلك، إذا تجاوزت هذا الحد فلا توجد طريقة لتحميل الملفات إلا عن طريق تقسيمها إلى ملفات متعددة أو ضغط الملفات إلى أقل من 750 جيجابايت، ثم تحميلها.

4- أوقف تشغيل مانع الإعلانات:

إذا كنت تواجه مشكلة في تحميل الملفات من الحاسوب، ولديك إضافة (مانع الإعلانات) Ads blocker في المتصفح، فحاول تعطيلها عند تحميل الملفات، أو ضع موقع جوجل درايف في القائمة البيضاء بها.

5- امسح بيانات التصفح:

يحفظ المتصفح ملفات تعريف الارتباط وبيانات ذاكرة التخزين المؤقت وغيرها من البيانات تلقائيًا؛ لتسهيل تصفح الإنترنت، ومع ذلك، في بعض الأحيان يمكن أن تؤدي هذه البيانات أيضًا إلى حدوث مشكلات في التصفح، مثل: عدم القدرة على تحميل الملفات، لذا يجب عليك التأكد من مسح بيانات التصفح إذا تكررت المشكلة عند تحميل الملفات إلى جوجل درايف.

لمسح ذاكرة التخزين المؤقت في متصفح كروم، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى متصفح جوجل كروم في حاسوبك.

اضغط على أيقونة القائمة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى التي هي عبارة عن ثلاث نقاط رأسية، ثم اضغط على خيار (المزيد من الأدوات) More tools من القائمة المنسدلة.

اضغط على خيار (محو بيانات التصفح) Clear browsing data.

6- استخدام متصفح مختلف:

إذا لم تساعد الحلول السابقة في حل المشكلة، فحاول استخدام متصفح مختلف عن المتصفح الذي تستخدمه لتحميل الملفات إلى جوجل درايف، وحدّث المتصفح إلى أحدث إصدار.