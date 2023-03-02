كورس مجاني من جامعة هارفارد لدراسة علوم الحاسوب 

يعتبر مجال علوم الحاسوب مجالًا متناميًا باستمرار، إذ يستخدم علماء الحاسوب التكنولوجيا لحل مجموعة كبيرة من المشكلات في مختلف المجالات، إنهم يعملون في مجالات مثل: استكشاف الفضاء، والبحث عن نقاط الضعف في الشفرة الجينية للفيروسات الخطرة، وبناء البرامج التي تُمكن الطائرات دون طيار أو الروبوتات من القيام بالمهام الموكلة إليها.

بصفتك عالم حاسوب؛ يمكنك العمل على شبكة المرافق ومعدات التوليد لشركات الطاقة، أو إنشاء البرامج التي تدير أبراج الهواتف المحمولة، أو بناء أنظمة توجيه الأسلحة الذكية وتحسينها، أو إنشاء مواقع الويب.

يمكنك أيضًا تصميم الخوارزميات لإنشاء تطبيقات الهواتف الذكية، والتحكم في الآلات أو المعدات المعقدة، ومحاكاة العمليات المعقدة لعمل التنبؤات، وتحسين العمليات التجارية، وتحليل كميات هائلة من البيانات لاكتشاف الأنماط، وأتمتة المهام اليدوية، وبناء أنظمة التعلم والذكاء الاصطناعي التي تُجري تشخيصًا سريعًا وموثوقًا ودقيقًا للأمراض.

نظرًا إلى كل هذا التنوع في مجالات العمل؛ فإن احتمالات العمل في هذا المجال لا حصر لها تقريبًا. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التوظيف في مهن علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 21% من الآن إلى 2031، وفقًا لمكتب العمل (Bureau of Labor) في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن القطاع مليء بالشركات الناشئة الطموحة التي تبشر بوظائف ومشاريع مثيرة للاهتمام.

بفضل الطلب المتزايد على الأشخاص الذين يتمتعون بمهارات في علوم الحاسوب، فقد ساعد ذلك أيضًا في دفع النمو في برامج الدرجات العلمية ذات الصلة، إذ تضاعف عدد شهادات الماجستير الممنوحة في علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الدعم ثلاث مرات تقريبًا في العقد الماضي.

إذ تقدم الكثير من الجامعات العالمية وكبرى الشركات التقنية بعض الكورسات التي تساعدك على تطوير مهاراتك في هذا المجال، وسنستعرض منها اليوم كورس جامعة هارفارد:

كورس: مقدمة في علوم الحاسوب

يغطي كورس (CS50: Introduction to Computer Science) من جامعة هارفارد أكثر من لغة برمجة، ويساعدك في تعلم كيفية التفكير بطريقة حسابية وحل مشاكل البرمجة بكفاءة التي بدورها ستجعلك شخصًا متمكنًا في المجال وقادرًا على شق طريقك في أي فرع من فروع علوم الحاسوب.

تجربة التعلم في هذا الكورس ممتعة جدًا ومليئة بالتحديات، فبعد أن تشاهد محتوى المحاضرة، ستقوم بحل مجموعة من المشاكل، وستقوم بكتابة الكود البرمجي وتسليمه، وسيُقيم حلك. كما أن المشكلات التي ستحلها هي مستوحاة من سيناريوهات واقعية في مجالات مختلفة مثل: علم الأحياء، وعلم التشفير، والموارد المالية، والتحاليل الجنائية، والألعاب. يغطي الكورس نحو 9 مجموعات للمشكلات؛ بالإضافة إلى مشروع نهائي.

تصل مدة هذا الكورس إلى 12 أسبوعًا، ومن المتوقع أن تستغرق الدراسة من 6 ساعات إلى 18 ساعة في الأسبوع، كما يضم الكورس عددًا من الاختبارات القصيرة والتمارين العملية. هذا الكورس مجاني تمامًا، ولكن الحصول على الشهادة سيُكلف 149 دولارًا.

ماذا ستتعلم في هذا الكورس؟

فهم واسع وقوي لعلوم الحاسوب والبرمجة.

كيفية التفكير بطريقة حسابية وحل مشكلات البرمجة بكفاءة.

التعرف على مفاهيم مثل التجريد، والخوارزميات، وهياكل البيانات، وإدارة الموارد، والأمن، وهندسة البرمجيات، وتطوير الويب.

الإلمام بعدد من لغات البرمجة، بما يشمل: C و Python و SQL و JavaScript، بالإضافة إلى CSS و HTML.

تطبيق كل ما تعلمته في مشاريع وتحديات عملية واقعية، إذ ستتعلم من خلال مجموعات المشكلات المستوحاة من مجالات الحياة الواقعية، مثل: علم الأحياء، وعلم التشفير، والموارد المالية، والتحاليل الجنائية، والألعاب، وغيرها.

ستتعلم كيفية تطوير مشروع برمجة نهائي وتقديمه إلى زملائك.

تفاصيل الكورس:

مدة الكورس: 12 أسبوعًا.

السعر: مجانًا.

المستوى: مناسب للمبتدئين.

توجد شهادة: نعم، ولكنها تُكلف 149 دولارًا.

تقدم جامعة هارفارد كورس (CS50: Introduction to Computer Science) عبر منصة إدكس (Edx) التي تُعد واحدة من أهم المنصات التعليمية عبر الإنترنت عالميًا، والتي تأسست عام 2012 كمبادرة غير ربحية نِتاج تعاون بين جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والآن تقدم الآلاف من الدورات التدريبية بالشراكة مع أكثر من 160 جامعة وشركة.