سناب شات تسمح لمستخدميها بإيقاف «الأثر» مؤقتًا

قالت شركة (سناب) Snap يوم الأربعاء إنها تعتزم تمكين مستخدمي خدمة التراسل المصور التابعة لها (سناب شات) Snapchat من إيقاف ميزتها المعروفة باسم (أثر سناب) Snap Streaks مؤقتًا.

ويُعدّ الحفاظ على «الأثر»، وذلك من خلال الالتزام بإرسال «سنابة» إلى أصدقائك مرةً واحدةً يوميًا كل 24 ساعة، من الأمور المهمة بين مستخدمي سناب شات.

وتروج سناب للميزة، التي أُطلقت عام 2016، بوصفها طريقة يحتفل بها مستخدمو سناب شات بالصداقات التي يرعونها يوميًا. ولكن مع مشاغل الحياة، مثل: الامتحانات، ورحلات التخييم، بالإضافة إلى الخدمة السيئة أو تعطل الهواتف، فقد يحتاج المستخدمون في بعض الأحيان إلى فترة للتوقف.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: «إن أثر سناب المفقود لا يعني أن صداقتكم قد تراجعت، لذا بدءًا من اليوم، سنعمل على تسهيل أخذ قسط من الراحة مع ميزة جديدة نختبرها للسماح لك بإعادة إشعال الشرارة واستعادة أثر واحد مجانًا بمجرد بنقرة واحدة».

وستسمح سناب للمستخدمين بإيقاف أثر واحد فقط مجانًا أثناء مرحلة الاختبار هذه، وسيكون

وقالت الشركة إنه سيكون لدى المستخدمين «خيار إضافة المزيد من (استعادة الأثر) Streak Restores مباشرة من التطبيق»، وسيُكلِّف كل إيقاف مؤقت للأثر 99 سنتًا في الولايات المتحدة.

وذكرت سناب أيضًا أنها ستتيح قريبًا للمشتركين في خدمتها المأجورة (سناب شات بلس) Snapchat+ تجميد الأثر. لذلك، سيتعين على المستخدمين الدفع في كلتا الحالتين للحفاظ على الأثر.

يُشار إلى أن إعلان سناب أمس الأربعاء يأتي بعد يومين من الإعلان عن إطلاق روبوت الدردشة الذكي الخاص بها (ماي أي آي) My AI، القائم على الإصدار الأحدث من روبوت (شات جي بي تي) ChatGPT الذائع الصيت.

وخلال حدث (يوم المستثمر) Investor Day في شباط/ فبراير، قالت سناب إن لديها الآن أكثر من 750 مليون مستخدم نشط شهريًا مع أكثر من 2.5 مليون مشترك في (سناب شات بلس).

وفي الوقت نفسه، أصدرت إعلانات لمنشئي المحتوى والمطورين، إذ قالت الشركة إنها تقدم تقنية تتبع الأشعة للمطورين لصنع (عدسات) Lenses بتأثيرات واقعية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد طرحت ميزات لتسهيل استخدام منشئي المحتوى للأصوات المرخصة في لقطاتهم.