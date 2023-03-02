إنفيديا تُطلق تقنية لرفع جودة الفيديو في متصفحي كروم وإيدج

أعلنت شركة (إنفيديا) NVIDIA عن تقنية جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة مقاطع الفيديو ذات الدقة المنخفضة لعرضها بشكل أفضل على الشاشات العالية الدقة.

وتتوفر هذه التقنية، المسماة RTX Video Super Resolution (VSR)، في بطاقات إنفيديا الرسومية عبر تحديث برنامج تشغيل GeForce بنسخته التي تحمل الرقم 541.18 الصادرة أمس الثلاثاء.

ووفقاً للشركة، فإن 90% من مقاطع الفيديو المُشاهدة عبر الإنترنت، تُعرَض بدقة 1080p أو أقل. ولدى عرض تلك المقاطع على الشاشات ذات دقة 4K، يعمل المتصفح على تكبير المحتوى، مما يؤدي إلى ظهور أخطاء في الصورة، وهي المشكلة التي تهدف تقنية VSR إلى حلّها.

وتدعم هذه الميزة حالياً الإصدارات الأخيرة فقط من مُتصفحي كروم وإيدج اللذين يعتمدان على متصفح Chromium المفتوح المصدر. ونوّهت إنفيديا بأنها لم تختبر الميزة على المتصفحات الأخرى المبنيّة على Chromium.

وقالت الشركة إن الميزة متوفرة للسلسلتين 30 و 40 من بطاقاتها الرسومية، وستعمل على دعم التقنية للسلسلة 20 في وقتٍ لاحق.