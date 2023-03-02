إنستاجرام تطلق أدوات التحقق من العمر في العديد من الدول

أعلنت شركة ميتا اليوم أنها بدأت باختبار أدوات التحقق من العمر على إنستاجرام في أوروبا وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا. وتهدف الخدمة الجديدة إلى التحقق من العمر الفعلي للمستخدمين القُصّر.

وتتيح الأدوات الجديدة للمستخدمين تأكيد أعمارهم باستخدام واحد من ثلاثة خيارات: رفع نسخة من إثبات الشخصية، أو تسجيل مقطع فيديو يظهر فيه وجه المُستخدم، أو يطلب من الأصدقاء المشتركين التحقق من أعمارهم. وإذا ما حاول أحد المستخدمين تغيير تاريخ ميلاده في إنستاجرام دون سن 18 عامًا إلى 18 عامًا أو أكثر، فسيطلب منه التطبيق التحقق من عمره باستخدام إحدى الخيارات الثلاثة.

وأُطلِقَت هذه الأدوات في الأصل في الولايات المتحدة، قبل أن تطلقها الشركة اليوم في مزيد من الدول، على أن تتوفر عالميًا في الأشهر القادمة.

يمكن للمستخدمين الذين يرغبون في التحقق من عمرهم تقديم وثيقة هويةٍ مثل جواز السفر أو رخصة القيادة. وستخزن إنستاجرام الهوية لمدة 30 يومًا في خوادمها قبل حذفها. وإذا لم يكن لدى المستخدم هوية صالحة، يمكنه اختيار إحدى الطرق الأخرى.

وقالت ميتا إنها تعاونت مع شركة يوتي Yoti المتخصصة في مجال التحقق من الهوية. وتستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من عمر المستخدم بشكلٍ آلي عبر الفيديو، وبمجرد الانتهاء من عملية التحقق، تقوم الشركتان بحذف البيانات.