أبرز خدمات التخزين السحابي وكيفية اختيار الخدمة الأنسب

سواء كنت تحتاج إلى خدمات التخزين السحابي لمزامنة الملفات عبر الأجهزة أو لعدم توفر مساحة كافية في حاسوبك أو هاتفك، فمن المهم البحث عن خدمة مناسبة لاحتياجاتك مقابل سعر مناسب. من الناحية الأخرى، ركز في اختيار الخدمة الأنسب للأجهزة التي تستخدمها، على سبيل المثال: اختر الترقية إلى +iCloud إذا كنت من مستخدمي أجهزة آبل، وتحتاج إلى مساحة إضافية من التخزين السحابي.

ولمساعدتك في اختيار الخدمة الأنسب لك، سنذكر فيما يلي 5 من أبرز خدمات التخزين السحابي والسعات التخزينية التي توفرها كل خدمة:

1- خدمة Google Drive:

توفر خدمة Google Drive مساحة تخزين سحابي بسعة 15 جيجابايت مجانًا، فإذا كنت لا ترغب في الدفع أو لا تستطيع الدفع للخدمات السحابية، فإن خدمة Google Drive توفر أكبر مساحة من التخزين السحابي المجاني مقارنةً بالخدمات الأخرى.

ومع ذلك، من المهم معرفة أن المساحة المجانية في جوجل درايف مشتركة مع خدمة Gmail و(صور جوجل) Google Photos المرتبطة بحسابك في جوجل، فإذا كنت تستخدم هذه الخدمات أيضًا فقد تلاحظ أن المساحة المجانية تمتلئ بشكل أسرع. في هذه الحالة، يمكنك الاشتراك في إحدى خطط (Google One).

يمنحك الاشتراك في إحدى خطط (Google One) المزيد من سعة التخزين لاستخدامها في جوجل درايف، وجيميل، وصور جوجل، وتقدم (Google One) 3 خطط للاشتراك مع سعات تخزينة مختلفة:

تقدم الخطة الأساسية (Basic) سعة 100 جيجابايت بسعر دولار و99 سنتًا شهريًا، أو 19 دولارًا و99 سنتًا سنويًا.

تقدم خطة (Standard) سعة 200 جيجابايت بسعر دولارين و99 سنتًا شهريًا، أو 29 دولارًا و99 سنتًا سنويًا.

تقدم خطة (Premium) سعة 2 تيرابايت بسعر 9.99 دولارات شهريًا.

وبعد أن تصبح عضوًا في Google One، تمنحك جوجل ميزة التواصل مع خبراء جوجل لمساعدتك عن طريق الإجابة عن أسئلتك حول منتجات وخدمات جوجل المختلفة، بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى.

2- خدمة iCloud:

توفر خدمة iCloud مساحة 5 جيجابايت من التخزين السحابي المجاني، وإذا كنت بحاجة إلى مساحة إضافية يمكنك الترقية إلى خدمة +iCloud للحصول على مساحة تخزين سحابي بسعة 50 جيجابايت، مقابل 99 سنتًا شهريًا فقط. بالإضافة إلى توفر اشتراكات بسعة 200 جيجابايت، و2 تيرابايت.

تتميز هذه الخدمة بتقديم أقل سعر مقابل سعة 50 جيجابايت، وهي ليست مساحة كبيرة، لكن مبلغ 99 سنتًا هو أقل مبلغ يمكنك دفعه شهريًا مقابل الحصول على سعة إضافية من التخزين السحابي.

قد تكون هذه السعة كافية لهاتف آيفون، ونظرًا إلى أن iCloud أحد خدمات آبل، فهي الأنسب للأشخاص الذين يستخدمون أجهزة آبل، مثل: آيفون، وآيباد، وحواسيب ماك.

3- خدمة pCloud:

توفر خدمة pCloud أرخص تخزين سحابي بسعة 500 جيجابايت، إذا يمكنك الحصول على هذه المساحة مقابل 4 دولارات و99 سنتًا شهريًا، أو 49 دولارًا و99 سنتًا سنويًا.

كما توفر هذه الخدمة مساحة تخزين سحابي بسعة 10 جيجابايت مجانًا، بالإضافة إلى مساحات تخزين متوفرة مدى الحياة مقابل مبلغ يُدفع لمرة واحدة فقط، إذ يمكنك الحصول على 500 جيجابايت مقابل 175 دولارًا أو 2 تيرابايت مقابل 350 دولارًا. وهذه الخيارات مناسبة للأشخاص الذي لا يفضلون الدفع الشهري أو السنوي للخدمات.

4- خدمة MediaFire:

تتميز خدمة MediaFire بتوفير أرخص سعر مقابل الحصول على مساحة تخزين سحابي بسعة 1 تيرابايت وهو 5 دولارات شهريًا، أو 45 دولارًا سنويًا.

ومع ذلك، فإن هذه الخدمة لديها بعض السلبيات التي قد تجعلك تفضل اختيار خدمة أخرى. مثل: عدم توفر تطبيق خاص بسطح المكتب، ويتعين عليك مزامنة البيانات باستخدام موقع الويب أو تطبيق الهاتف. كما تفتقر إلى ميزات الأمان والخصوصية مقارنةً بالخدمات الأخرى المشابهة.

5- خدمة OneDrive:

تعد خدمة OneDrive من مايكروسوفت هي الخدمة السحابية المناسبة لمستخدمي حواسيب ويندوز و Microsoft 365، وهي متاحة أيضًا لمستخدمي حواسيب ماك، وأجهزة أندرويد وآيفون. توفر 5 جيجابايت من التخزين السحابي المجاني، وإذا كنت من مستخدمي Microsoft Office، يمكنك الاشتراك في خطة Microsoft 365 Personal للحصول على مساحة تخزين سحابي بسعة 1 تيرابايت في OneDrive مقابل 6 دولارات و99 سنتًا شهريًا، أو 69 دولارًا و99 سنتًا سنويًا.

بالإضافة إلى ذلك، ستحصل على إصدارات بميزات كاملة من خدمات Office لحواسيب ويندوز، وحواسيب ماك والهواتف. مثل: Word و Excel و PowerPoint و Outlook. كما تتيح لك خطط الاشتراك في Microsoft 365 أيضًا 60 دقيقة من مكالمات Skype شهريًا، بالإضافة إلى دعم مايكروسوفت التقني.

من ناحية أخرى، يمكن للعائلات الحصول على قيمة أفضل من خلال اشتراك Microsoft 365 Family. مقابل 9 دولارات و99 سنتًا شهريًا، أو 99 دولارًا و99 سنتًا سنويًا، وكل هذه المزايا قابلة للمشاركة مع 5 أفراد من العائلة.