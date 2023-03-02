أبرز تطبيقات الترجمة لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون

تُسهّل تطبيقات الترجمة التواصل مع الأشخاص الذي يتكلمون لغات مختلفة عن لغتك، كما يمكنك استخدامها للبدء بتعلم لغة جديدة. من الناحية الأخرى، يمكنك الاستعانة بهذه التطبيقات في السفر، لترجمة اللافتات في الطرق عندما تتجول في بلد لا تعرف لغته جيدًا، إذ إن معظم هذه التطبيقات توفر ميزة ترجمة النصوص في الصور.

كما تدعم بعضها ميزة الترجمة بدون إنترنت، عن طريق تنزيل اللغات عند الاتصال بالإنترنت ثم استخدامها في أي وقت بدون إنترنت وهذه الميزة مفيدة أيضًا في أوقات السفر.

إليك 5 من أبرز تطبيقات الترجمة المُتاحة لمُستخدمي هواتف أندرويد وآيفون:

1- تطبيق SpanishDict:

SpanishDict هو تطبيق للترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة الإسبانية والعكس. ولا يتيح الترجمة إلى أي لغات أخرى، ويُمكن استخدامه للبدء بتعلم اللغة الإسبانية.

يركز هذا التطبيق بشكل أساسي في اللغة الإسبانية، إذ يحتوي على قاموس إسباني إنجليزي، مع أمثلة لتوضيح معاني الكلمات بشكل أفضل. وعند ترجمة أي جملة أو كلمة من الإنجليزية إلى الإسبانية يمكنك سماع الجملة المُترجمة عن طريق النقر فوق رمز مكبر الصوت (speaker) للتعلم كيفية لفظها بالطريقة الصحيحة.

تطبيق SpanishDict مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق لإزالة الإعلانات.

2- تطبيق Google Translate:

يتميز تطبيق (ترجمة جوجل) Google Translate بإمكانية ترجمة الجمل والكلمات من وإلى لغات متعددة، ويوفر أداة لترجمة الكلمات المكتوبة بخط اليد داخل التطبيق. ما عليك سوى استخدام إصبعك لكتابة جملة معينة والحصول على ترجمة لها بأكثر من 90 لغة.

يحتوي تطبيق ترجمة جوجل أيضًا على ميزة الترجمة باستخدام الكاميرا، إذ يمكنك تصوير ما تريد ترجمته، بالإضافة إلى ترجمة النصوص المكتوبة، والترجمة الصوتية. ويمكنك استخدام هذا التطبيق مع اتصال بالإنترنت أو بدون إنترنت عن طريق تنزيل اللغات سابقًا في التطبيق.

تطبيق Google Translate مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

3- تطبيق Translate – Pocket Translator:

يمكنك استخدام كاميرا هاتفك لالتقاط صور للكلمات والعبارات التي تحتاج إلى ترجمتها باستخدام تطبيق Translate – Pocket Translator، ما عليك سوى التقاط صورة وسيُترجم التطبيق النص الموجود في الصورة، وهذا مناسب لترجمة الإشارات في الطرق أثناء التنقل في بلد لا تعرف لغتها جيدًا. ويمكنك أيضًا استخدام هذا التطبيق لترجمة النصوص المكتوبة، والترجمة الصوتية.

تطبيق Translate مُتاح لمُستخدمي آيفون فقط في آب ستور مجانًا، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق لإزالة الإعلانات واستخدام ميزة الترجمة الصوتية والترجمة التلقائية للصور، ويمكنك تجربة هذه الميزات مجانًا لمدة 7 أيام قبل الاشتراك.

4- تطبيق Microsoft Translator:

يمكنك استخدام Microsoft Translator للترجمة من وإلى أكثر من 100 لغة. ويعمل هذا التطبيق على ترجمة النصوص المكتوبة، والمحادثات الجماعية، وترجمة النصوص الظاهرة في الصور، بالإضافة إلى إمكانية تنزيل اللغات والترجمة دون الاتصال بالإنترنت وهذا يُسهّل استخدام التطبيق خاصة في أوقات السفر.

يوفر أيضًا ترجمات بديلة للكلمات والجمل التي تطلب ترجمتها لتتمكن من الحصول على أنسب ترجمة للسياق المطلوب، كما يمكنك الاستماع إلى العبارات المترجمة بصوت عال لتتعلم كيفية نطقها.

تطبيق Microsoft Translator مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا، ويمكنك الوصول إلى جميع الميزات بدون اشتراك.

5- تطبيق iTranslate:

يمكنك استخدام تطبيق iTranslate لترجمة النصوص والكلام والمحادثات الصوتية، والكلمات في الصور التي تلتقطها بواسطة كاميرا التطبيق إلى أكثر من 100 لغة.

كما يُتيح الاستماع إلى الترجمة لتعلم كيفية نُطق الكلمات بطريقة صحيحة، كما يمكنك التبديل بين اللهجات المختلفة عند الترجمة. والوصول إلى قاموس يحتوي على مرادفات للكلمات من جميع اللغات، بالإضافة إلى إمكانية الاحتفاظ بسجل الترجمات للرجوع إليها بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر ميزة الترجمة دون الاتصال بالإنترنت، إذ يمكنك تنزيل أكثر من 40 لغة واستخدامها للترجمة في الأماكن التي لا يتوفر فيها إنترنت.

تطبيق iTranslate مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل للتنزيل مجانًا، وبعد فترة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام، سيتعين عليك الدفع مقابل الاشتراك السنوي.