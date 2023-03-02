أبرز الهواتف الذكية التي أُعلن عنها في مؤتمر MWC 2023

تنتهي اليوم فعاليات المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2023)؛ وهو أحد أكبر الأحداث التقنية التي تُقام كل عام في مدينة برشلونة الإسبانية، حيث تستعرض فيه الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية وشركات الاتصالات كل ما هو جديد لديها.

قدمت خلال هذا العام الشركات المصنعة للهواتف الكثير من الابتكارات الجديدة المميزة في الهواتف الذكية، ابتداءً من تطوير الهواتف القابلة للطي، وظهور تقنيات جديدة في (الشاشات القابلة للف) Rollable Phone، ومرورًا بالتقنيات التي تتيح للهواتف الاتصال بالأقمار الصناعية، ووصولًا إلى الهاتف الذكي الذي يمكنك إصلاحه في المنزل.

إليك أبرز الهواتف الذكية التي أُعلن عنها في مؤتمر MWC 2023:

1- هواتف Xiaomi 13:

على هامش مشاركتها في مؤتمر MWC 2023؛ طرحت شركة شاومي سلسلة هواتفها (Xiaomi 13) عالميًا، وذلك بعد شهرين من الإعلان عنها في الصين.

تضم السلسلة 3 هواتف، وهي:

هاتف Xiaomi 13 Lite: يضم شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.55 بوصات، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، وبكثافة 402 بكسل في البوصة الواحدة، وذات معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتدعم تقنيات Dolby Vision و (+HDR10).

يضم شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.55 بوصات، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، وبكثافة 402 بكسل في البوصة الواحدة، وذات معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتدعم تقنيات Dolby Vision و (+HDR10). هاتف Xiaomi 13: بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.36 بوصات، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، وبكثافة 414 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل التحديث نفسه وتقنيات الشاشة نفسها الموجودة في الإصدار السابق.

بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.36 بوصات، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، وبكثافة 414 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل التحديث نفسه وتقنيات الشاشة نفسها الموجودة في الإصدار السابق. هاتف Xiaomi 13 Pro: هو الهاتف الأكبر في السلسلة، يضم شاشة مقاسها 6.73 بوصات، وبدقة 3200 × 1440 بكسل، وبكثافة 522 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل التحديث نفسه وتقنيات الشاشة نفسها.

إليك الفرق في مواصفات الهواتف:

Xiaomi 13 Lite Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro المعالج Snapdragon 7 Gen 1. Snapdragon 8 Gen 2. Snapdragon 8 Gen 2. الشاشة 6.55 بوصات. 6.36 بوصات. 6.73 بوصات. ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت. 8 أو 12 جيجابايت. 8 أو 12 جيجابايت. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. الكاميرا ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 2 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 10 ميجابكسل. ثلاثية العدسات دقة كل منها 50 ميجابكسل، ولكن الرئيسية تأتي مع مستشعر بقياس 1 بوصة من نوع Sony IMX989 مع عدسات من شركة Leica وفتحة عدسة f/1.9 ومثبت صورة بصري هجين Hyper OIS. البطارية 4500 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 67 واطًا. 4500 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 67 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واطًا، ويدعم الهاتف أيضًا الشحن العكسي اللاسلكي بقدرة 10 واط. 4820 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة 120 واطًا، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واطًا، ويدعم الهاتف أيضًا الشحن العكسي اللاسلكي بقدرة 10 واط.

2- هاتف Honor Magic Vs:

أطلقت شركة هونر أيضًا هاتفها القابل للطي (Honor Magic Vs) عالميًا، وهو أمر ينتظره المستخدمون بعد أن كشفت الشركة عن الهاتف لأول مرة في الصين في نوفمبر 2022.

يشبه هاتف هونر القابل للطي إلى حد كبير هاتف Galaxy Z Fold 4 من سامسونج، ولكن هاتف (Honor Magic Vs) يستخدم إطارًا خفيفًا للغاية من سبائك المغنيسيوم، كما أن أبعاد شاشته أكبر من أبعاد هاتف سامسونج.

يأتي الهاتف بشاشة تُطوى للداخل؛ عند فتح الجهاز تظهر الشاشة الرئيسية من نوع OLED مقاسها 7.9 بوصات، بدقة 1984 × 2272 بكسلًا، وعند طيه يوجد شاشة مقاسها 6.45 بوصات، بدقة 1080 × 2560 بكسلًا.

يعمل الهاتف بمعالج (Snapdragon 8+ Gen 1)، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، بالإضافة إلى خيارين من مساحة التخزين الداخلية بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

يأتي الهاتف مع كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 54 ميجابكسل مع مستشعر من نوع Sony IMX800، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 8 ميجابكسل. ويضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

3- هاتف Motorola RIZR:

قدمت شركة موتورولا خلال مشاركتها في مؤتمر MWC 2023 مفهومًا جديدًا في شاشة الهواتف الذكية، إذ كشفت عن نموذج أولي لهاتف جديد يحمل اسم (Motorola RIZR) بشاشة تتمدد طوليًا عند الضغط مرتين على زر موجود في جانبه الأيمن، إلا أنها لم تحدد موعد طرحه في الأسواق بعد.

يأتي الهاتف بشاشة مقاسها بشاشة 5 بوصات، ومع التمدد تصل إلى 6.5 بوصات، بمجرد الضغط مرتين على الزر الجانبي في الهاتف تمدد الشاشة بشكل انسيابي إلى أعلى لإفساح مساحة أكبر لعرض المحتوى، إلى جانب إمكانية التحرك لأسفل كي تظهر الكاميرا الأمامية عند التصوير.

يعد هذا النموذج المحاولة الأولى لشركة موتورولا للاعتماد على تقنية (الشاشات القابلة للف) Rollable Phone، بعد أن ظلت لسنوات تعمل على تطوير سلسلة هواتفها القابلة للطي RAZR.

4- OnePlus 11 Concept:

تشتهر شركة شركة ون بلس بابتكاراتها في تقنيات تبريد الهواتف الذكية، وخلال مؤتمر MWC 2023 قدمت مفهومًا جديدًا لتبريد الهاتف الذكي، إذ عرضت OnePlus هاتفها الرائد الجديد OnePlus 11 5G داخل هيكل يهدف إلى تقليل الحرارة وتحسين الأداء.

أطلقت OnePlus على نظام التبريد الجديد اسم (Active CryoFlux)، ويعتمد على مضخة صغيرة كهرضغطية من السيراميك لدفع سائل التبريد عبر سلسلة من الأنابيب الصغيرة. تحتاج المضخة مساحة أقل من 0.2 سم مربع، وهي قادرة على تدوير السائل عبر الهيكل دون سحب الكثير من طاقة البطارية.

بالنسبة للنتائج الفعلية لهذا النظام، تقول شركة OnePlus إنه تبين في الاختبارات المعملية أن تقنية CryoFlux تخفض درجة الحرارة الإجمالية للهاتف بمقدار 2.1 درجة مئوية أثناء اللعب، وهو ما يعادل زيادة من 3 إلى 4 إطارات في الثانية. بالطبع الرقم ليس كبيرًا، ولكن الفكرة نفسها رائعة وقابلة للتطوير. تقنية Active CryoFlux قادرة أيضًا على تقليل درجة حرارة الهاتف بمقدار 1.6 درجة مئوية أثناء الشحن، مما يقلل نحو 30 إلى 45 ثانية من وقت الشحن الإجمالي.

5- هاتف Realme GT3:

أعلنت شركة Realme الصينية ضمن مشاركتها في مؤتمر (MWC 2023) هذا العام عن إطلاق هاتفها الجديد (Realme GT3) الذي يقدم أسرع شحن للبطارية في هاتف ذكي على الإطلاق.

يدعم الهاتف الشحن الفائق السرعة بقدرة 240 واطًا، وهو ما تقول عنه شركة Realme إنه يوفر شحن بطارية بسعة 4600 ميلّي أمبير/الساعة كاملة خلال أقل من 10 دقائق فقط.

ويعتبر هاتف (Realme GT3) هو الإصدار العالمي المطابق لهاتف (Realme GT Neo 5) الذي أطلقته الشركة في الصين قبل أسابيع.

يحتوي هاتف Realme GT3 على مساحة صغيرة من الخلف يمكنها الإضاءة بعشرات الألوان المختلفة القابلة للتخصيص، لإشعار المُستخدم عند انخفاض نسبة الشحن، أو إشعارات المكالمات الواردة، كما يمكنها العمل كعداد تنازلي لالتقاط الصور.

يضم الهاتف شاشة بمقاس 6.74 بوصات، ويعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Plus Gen 1)، ويتوفر بثلاث خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وأربعة خيارات من المساحة الداخلية للتخزين بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

6- هاتف Nokia G22:

في معظم النواحي؛ يعد هاتف Nokia G22 غير مميز، إنه هاتف ذو تصميم من البلاستيك بمواصفات متواضعة لا يكلف الكثير فقط 180 دولارًا، ولكن أهم ما يميزه أنه يمكنك إصلاحه بنفسك.

لقد تعاونت شركة نوكيا مع شركة iFixit المتخصصة في إصلاح الهواتف والأجهزة الذكية، واتبعت آليات تصنيع متطورة لتسهل على المستخدمين إمكانية إصلاح هواتفهم بأنفسهم.

اعتمد إطلاق الهاتف الجديد على ترويجه بأنه من السهل تبديل أجزائه في دقائق معدودة، فاستبدال البطارية غير القابلة للإزالة يستغرق 5 دقائق فقط، وهو ما أثبته (آدم فيرجسون) رئيس قطاع المنتجات في الشركة، عندما نفذ العملية كاملة خلال مؤتمر صحافي للشركة في مؤتمر MWC 2023.

في حين تستغرق عملية استبدال الشاشة نحو 20 دقيقة، كما أن جميع قطع غيار الهاتف القابلة للاستبدال متاحة عبر متجر iFixit.

يضم هاتف (Nokia G22) شاشة من نوع IPS LCD مقاسها 6.5 بوصات، وبدقة 720 × 1600 بكسل، مع طبقة حماية من زجاج (Gorilla Glass 3) وتدعم معدل تحديث 90 هرتزًا.

يعمل الهاتف بمعالج (Unisoc T606) ثماني النوى، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وخيارين من المساحة الداخلية للتخزين بسعة 64 أو 128 جيجابايت. ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، والثانية لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، والثالثة بالدقة ذاتها لتصوير الأجسام القريبة.