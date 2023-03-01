Redmi تعلن عن تقنية ثورية للشحن السريع

كشفت شركة Redmi، وهي إحدى الشركات الفرعية لشاومي Xiaomi الصينية، عن تقنيتها الجديدة للشحن السريع التي يمكنها شحن الهاتف بشكلٍ كامل في أقل من خمس دقائق.

وعرضت الشركة تقنية الشحن السريع الجديدة بقوة 300 واط في فيديو نشرته على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية (وايبو) Weibo، إذ عرضت التقنية على نسخة معدلة من هاتفها Note 12 Discovery Edition تعمل ببطارية بقوة 4,100 ميلي أمبير/ الساعة بدلاً من 4,300 ميلي أمبير/ الساعة.

واستطاع الشاحن المعروض في الفيديو شحن نصف بطارية الهاتف في دقيقتين. وفي غضون خمس دقائق وصلت البطارية إلى 100%، وهي سرعة شحن قياسية تُعتبر الأسرع في عالم الهواتف الذكية حتى الآن. وتتغلب التقنية الجديدة على الرقم القياسي السابق للشركة في شحن النسخة الأصلية من هاتف Note 12 Discovery Edition في تسع دقائق بقوة 240 واط.

وتفوق هذه التقنية أيضًا سرعات الشحن التي طرحتها الشركات الصينية الأخرى، ومنها هاتف Realme GT3 الذي أُعلن عنه اليوم والذي باستطاعته الشحن في أقل من 10 دقائق.