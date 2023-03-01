هواوي تدعم تسريع وتيرة التحوّل نحو عالم ذكي

تحدّث (لي بينغ)، رئيس مجموعة أعمال (هواوي كاريير لشبكات الاتصالات)، خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2023 في مدينة برشلونة الإسبانية، عن التقدم الذي أحرزته صناعة تقنية المعلومات والاتصالات في مجال التنمية المستدامة وخاصة عن دور تقنية الجيل الخامس في التحوّل إلى عالم ذكي، وكيف أن الانتقال إلى شبكات الجيل الخامس والنصف 5.5G سيشكل علامة فارقة في رحلة التحوّل هذه.

وأكدّ (بينغ) ضرورة تعاون شركاء قطاع التقنية جميعهم لتسريع وتيرة التحوّل نحو عالم ذكي مستدام وفائق السرعة، مسلطًا الضوء على أهمية مخطط الأعمال «دليل إلى العالم الذكي» من هواوي في المساهمة بتمهيد الطريق نحو هذا الإنجاز المهم.

هواوي تطلق حلّ (غرين 1 – 2 – 3) Green 1-2-3

على هامش MWC 2023، عقدت هواوي «قمة تقنية المعلومات والاتصالات الخضراء»، ألقى (بينغ سونغ)، رئيس إستراتيجية تقنية المعلومات والاتصالات والتسويق لدى هواوي، خلالها كلمة رئيسية بعنوان «البيئة أم التطور: لن نضطر للاختيار».

وأشار (سونغ) إلى أن تأثير التطور الكبير للذكاء الاصطناعي يقترب، ففي حين أن الذكاء الاصطناعي يجلب العديد من الفرص والمزايا الجديدة للمشغلين، فإنه يتطلب بنية تحتية فضلى لتقنية المعلومات والاتصالات، وذلك نظرًا إلى زيادة النطاق الترددي وتنامي قوة الحوسبة مما يؤدي إلى زيادة سريعة في استهلاك طاقة الشبكة.

وقال (سونغ): «يبدو أن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات أمام خيار صعب، وهو إمّا أن يصبح صديقًا للبيئة، وإما أن يتطور. لكننا نؤمن بأن القطاع ليس مضطرًا للاختيار، بل بإمكانه أن يُراعي البيئة ويتابع التطور في الوقت ذاته».

وأكدّ (سونغ) مواظبة هواوي على تطوير حلولها التي تراعي البيئة، ولهذا أطلقت الشركة حلّ (جرين 1 – 2 – 3)، ويشير الرقم «1» إلى اعتماد مؤشر واحد لبناء شبكة خضراء، ويشير الرقم «2» إلى التركيز على معيارين هما: الكفاءة العالية للطاقة، والاستهلاك المنخفض جدًا للطاقة، أمّا الرقم «3» فيشير إلى حل منهجي من ثلاث طبقات يغطي المواقع والشبكات والعمليات التشغيلية.

واختتم (سونغ) حديثه بتسليط الضوء على استعداد هواوي للعمل مع المشغلين في مختلف أنحاء العالم لمساعدتهم على الموازنة بين حماية البيئة والتطور، وذلك بما يخدم تسريع تطور تقنيات المعلومات والاتصالات المستدامة.

هواوي تكشف عن تقرير «توجهات نظام التصوير XMAGE لعام 2023»

كشفت شركة هواوي خلال الفعالية أيضًا عن تقرير «توجهات نظام التصوير XMAGE لعام 2023»، وهو أول تقرير تصدره الشركة منذ إطلاقها لنظام التصوير (هواوي إكسميج) HUAWEI XMAGE في عام 2022، وهو علامة تجارية جديدة لصور الهاتف المحمول تحدد بوضوح إستراتيجية هواوي للصور المُلتقطة باستخدام الهاتف المحمول، التي تقوم على 3 ركائز هي: الابتكار التقني، وتجربة المستهلك، واستكشاف الثقافة.

وفي هذا الإطار، قال (لي تشانغ تشو)، نائب الرئيس لقسم التسويق الإستراتيجي لدى (هواوي كونسيومر) Huawei Consumer، وعضو لجنة تحكيم (نكست إيمج أووردس) NEXT IMAGE Awards من هواوي: «أصبحت الصور لغة هذا العصر، وتلعب الهواتف المحمولة دورًا حيويًا في هذا التوجه الجديد». وأطلق (تشانغ تشو) التقرير خلال فعالية HUAWEI XMAGE Salon تحت عنوان «رؤى عن صور الهواتف المحمولة». ويحدد التقرير التوجهات في نوع المحتوى المرئي الذي يُنشئه مستخدمو هواتف هواوي الذكية، مستندًا في ذلك إلى الصور المشاركة في الجوائز السنوية الملتقطة بنظام XMAGE.

وأضاف (تشانغ تشو): «يهدف XMAGE إلى إطلاق حقبة جديدة للصور المُلتقطة باستخدام الهاتف المحمول، ونسعى من خلال الابتكار إلى تطوير التصوير لنمنح مستخدمي أجهزتنا تجربة فائقة الجودة». ووفقًا للتقرير، يلتقط المستخدمون أكثر من 1.4 تريليون صورة على مستوى العالم كل عام، وأكثر من 89 في المئة منها تُلتقط باستخدام الهواتف المحمولة.

الاتصال المعزز.. مفتاح ازدهار تقنية الجيل الخامس

بحلول نهاية عام 2022، نُشرت أكثر من 230 شبكة من شبكات الجيل الخامس على المستوى التجاري، ووصل أكثر من مليار مستخدم إلى هذه التقنية والعديد من الأجهزة التي تعتمد على تقنية الجيل الخامس. وأسهمت هذه التقنية في تسريع وتيرة تطور قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. أما في السوق الاستهلاكية، فقد دأبت شركات الاتصالات على الابتكار لتوسيع نطاق مفهوم (الاتصال المعزز) +Connectivity.

وباستمرار تحسن قدرات تقنية الجيل الخامس، سارعت شركات الاتصالات الرائدة في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الشرق الأوسط إلى تطوير أنواع مختلفة من الخدمات الرقمية. وربطت بعض شركات الاتصالات الاتصال مع خدمات البث عبر الإنترنت OTT المحلية مما سمح لهما بتحقيق نجاح مشترك. وتجمع هذه العروض بين الاتصال والخدمات الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي فأصبحت مزود خدمات رقمية شامل.

وتُسهم التقنيات الحديثة، مثل تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، في تحفيز الرقمنة الصناعية وجذب فرص إستراتيجية جديدة. ويحتاج العملاء من المؤسسات إلى المزيد من محفظات العروض، بينما تحتاج شركات الاتصالات إلى تعزيز مفهوم «الاتصال المعزز». وأدمجت إحدى شركات الاتصالات الصينية الاتصال في خدمات الحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والأمن، وخدمات المنصات بهدف التوسع إلى أسواق جديدة ومضاعفة حجم إيراداتها من خلال الرقمنة الصناعية بنسبة تصل إلى أكثر من 20 في المئة في عام 2022.

وستواصل شركات الاتصالات مستقبلًا تحسين قدرات شبكاتها لتوفير تجارب مضمونة أكثر للعملاء. ولهذا تعمل شركات الاتصالات على تعزيز انتشار «الاتصال المعزز». وانضمت هواوي إلى مشروع (كامارا) CAMARA بقيادة الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، وهي تهدف، من خلال هذا المشروع إلى مساعدة شركات الاتصالات على تحويل الشبكات إلى منصات لتوفير الخدمة وتحقيق الربح من خلال تعزيز تجربة العملاء.

تسريع التحوّل نحو عالم ذكي مستدام وفائق السرعة

سيصبح العالمان المادي والذكي في المستقبل كينونة متصلة. وسيترابط كل شيء على نحو ذكي، ويشمل ذلك الترفيه الشخصي والعمل والإنتاج الصناعي. وهذا يتطلب من شبكات الاتصال أن تطوّر قدراتها من جيجابت في الثانية إلى 10 جيجابت في الثانية في أي مكان، ويتعين عليها أيضًا إدماج خدمات الاتصال والاستشعار، بالإضافة إلى تحويل تركيز صناعة تقنية المعلومات والاتصالات من استهلاك الطاقة إلى كفاءة الطاقة.

وسيشكل الانتقال من استخدام تقنية الجيل الخامس إلى تقنية الجيل الخامس والنصف مفتاحًا رئيسيًا لتلبية هذه المتطلبات المتنامية. وتؤكد هواوي استعدادها التام للعمل مع شركائها في القطاع لتقديم تجربة 10 جيجابت في الثانية في كل مكان بالاعتماد على التقنيات اللاسلكية والبصرية وتقنيات بروتوكول الإنترنت المبتكرة، بالإضافة إلى استكشاف حالات استخدامها، مثل: التعاون بين المركبات والطرق ومراقبة البيئة من أجل إدماج تقنيات الاستشعار مع الاتصالات، وبناء نظام موحد لمؤشرات كفاءة الطاقة من أجل دفع عجلة التنمية الخضراء للقطاع.

هذا، ويُقام مؤتمر MWC 2023 في برشلونة في المدة الممتدة من 27 شباط/ فبراير إلى 2 آذار/ مارس 2023. وتعرض هواوي خلال المعرض أحدث منتجاتها وحلولها في جناحها رقم 1H50 في القاعة 1، فيرا غران فيا، بالإضافة إلى المشاركة مع العديد من مشغلي الاتصالات وخبراء القطاع وقادة الفكر العالميين في مناقشة مواضيع متنوعة، تشمل أعمال الجيل الخامس وفرص نجاح الجيل الخامس والنصف والتنمية الخضراء والتحول الرقمي. وتكشف هواوي عن رؤيتها في تمهيد الطريق لتقنية الجيل الخامس والنصف من خلال مخطط الأعمال «دليل إلى العالم الذكي»، والاستفادة من نجاح تقنية الجيل الخامس لتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم.