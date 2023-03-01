منافس تويتر المرتقب (بلوسكاي) يصل إلى متجر التطبيقات

وصل تطبيق (بلوسكاي) Bluesky، المشروع اللامركزي الذي أُنشئ في الأصل داخل تويتر، إلى متجر التطبيقات من آبل (آب ستور) App Store بوصفه شبكة اجتماعية قائمة على نظام الدعوات فقط.

وتُظهر لقطات الشاشة المضمنة مع التطبيق في المتجر أن (بلوسكاي) يشبه إلى حد كبير منصة تويتر الحالية، خاصةً فيما يتعلق بالخط الزمني، وصفحات الملفات الشخصية.

يُذكر أن (جاك دورسي)، المؤسس المشارك لشركة تويتر ورئيسها التنفيذي الأسبق، هو من يقف وراء المشروع، ويعمل منذ شهور على التطبيق المدعوم ببروتوكول مفتوح المصدر للتواصل الاجتماعي، ويُسمى هذا البروتوكول (بروتوكول النقل الموثوق) Authenticated Transfer Protocol أو AT Protocol. وتصف (بلوسكاي) نفسها بأنه «شبكة اجتماعية اتحادية» حيث توجد العديد من الشبكات المنفصلة ضمن مركز واحد.

ووفقًا لـ (بلوسكاي)، فإن (بروتوكول النقل الموثوق) بُني على أربعة مُثُل رئيسية: قابلية النقل للحساب، والخوارزميات، والأداء، وقابلية التشغيل البيني. ويُفترض بإطار العمل هذا أن يسمح للمستخدمين بسهولة النقل لبيانات الحساب إلى مزود آخر لـ (بلوسكاي)، بالإضافة إلى منحهم مزيدًا من القدرة على التحكم بما يرونه على الشبكة.

وفي حين أن (بلوسكاي) أتاحت تطبيقها في بادئ الأمر بصورة تجريبية للمطورين خاصةً في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يبدو أن الشركة ترغب الآن في توسيع الاختبار لمزيد من المستخدمين من خلال إتاحته على متجر (آب ستور).

ولا يقدم الموقع الإلكتروني الخاص بـ (بلوسكاي) أية تفاصيل بشأن موعد إتاحة التطبيق لعامة المستخدمين، ولا عدد المختبرين الذين سيُسمح لهم باستخدام التطبيق، ولكن يمكن لمن يرغب في الاختبار الانضمام إلى قائمة انتظار.

يُشار إلى أن كون التطبيق أُنشئ داخل تويتر أثار المخاوف بشأن مصيره بعد أن آلت أمور الشركة إلى مالكها ورئيسها التنفيذي الجديد (إيلون ماسك)، خاصةً أن الشبكة الاجتماعية تعتمد على تويتر في التمويل.

ولكن في العام الماضي، انفصلت (بلوسكاي) عن تويتر لتصبح شركة منفصلة مؤكدةً أن «الاستقلالية مهمة لنجاح المشروع»، وأضافت دروسي إلى مجلس إدارتها.

وبالنظر إلى لقطات الشاشة المنشورة على متجر (آب ستور) وتلك التي نشرها موقع (تك كرنتش) TechCrunch التقني، الذي جرّب التطبيق، يُعتقد أن (بلوسكاي) يبدو واعدًا، فهو يمتاز بوجود تبويبات منفصلة للصفحة الرئيسية، والبحث، والإشعارات بالإضافة إلى ميزة لإعادة النشر شبيهة بميزة إعادة التغريد من تويتر.

هذا، وليس يُعلم متى أو إن كانت (بلوسكاي) تعتزم إطلاق تطبيقها لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد.