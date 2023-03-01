مشروع قانون أمريكي يمنح بايدن سلطة حظر تطبيق تيك توك

وتعرّض التطبيق في الآونة الأخيرة لانتقادات متزايدة بسبب مخاوف حصول الحكومة الصينية على بيانات المستخدمين الأمريكيين، ما يعتبره البعض أمرًا ضارًا بالأمن القومي للبلاد.

وكان البيت الأبيض قد أمر هذا الأسبوع جميع الوكالات الحكومية بالتأكد من عدم وجود تطبيق تيك توك على أية أجهزة حكومية، كما سبق وأن حظرت أكثر من 30 ولاية أمريكية، ومؤسسات سياسية في كندا والاتحاد الأوروبي تحميل تطبيق تيك توك على هواتف الموظفين الحكوميين.

ويواجه التدبير الأخير عقبات كثيرة قبل أن يصبح قانونًا، إذ يتعين على المشروع المرور على مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون المُعارضون للمشروع بشكلٍ عام، قبل أن يُرسَل إلى بايدن.

ونقلت رويترز عن إدارة بايدن قولها إنها لم تحدد موقفها من المشروع بعد، مؤكدةً أنها أعربت في السابق عن مخاوفها بشأن التطبيق. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، (أوليفيا دالتون): “سنستمر في البحث عن إجراءات أخرى يمكن اتخاذها، ومن ضمنها كيفية التعامل مع الكونغرس في هذه المسألة”.