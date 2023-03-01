سوني تُعلن عن أجهزة تلفاز Bravia للعام 2023
أعلنت شركة سوني عن إطلاق أحدث مجموعة من أجهزة التلفاز Bravia XR للعام 2023، والتي تتميز بتقنيات متطورة لتجربة ترفيهية غامرة وفقًا لما ذكرته الشركة.
وتأتي النماذج الجديدة مع المعالج الحاسوبي المحدّث Cognitive Processor XR، الذي يتضمن تقنية XR Clear Image الجديدة كليًا والتي تساعد في تقليل الضوضاء وزيادة الوضوح في المشاهد التي تتضمن حركةً سريعة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح المعالج تحكمًا أفضل في الإضاءة الخلفية لزيادة تعتيم المناطق الداكنة في الصورة وزيادة السطوع في المشاهد التي تتطلب ذلك.
BRAVIA XR X95L 4K HDR Mini LED
يتوفر هذا الجهاز بشاشة قياس 85 بوصة ويعمل بمعالج Cognitive Processor XR الذكي الذي يعيد إنتاج الصورة بطريقة أقرب إلى الواقع من خلال تقديم صورة ذات تباين ديناميكي واسع وسطوع عالٍ وألوان طبيعية.
يتميز التلفاز الجديد بتقنية Mini LED التي توفر تباينًا عاليًا وألوانًا دقيقة، وهو يعتبر مثاليًا للاعبي (بلاي ستيشن 5)، إذ يحتوي على ميزات حصرية مثل Auto HDR Tone Mapping و Auto Genre Picture Mode التي تحسِّن جودة الصورة أثناء اللعب.
ويوفر التلفاز الجديد جميع إعدادات اللعب في مكان واحد من خلال قائمة Game Menu، وتوفر ميزتا Acoustic Multi-Audio+ و Dolby Atmos دقة متناغمة بين الصورة والصوت. كما تساعد تقنية X-Anti Reflection في التقليل من الانعكاسات لتوفير تجربة مشاهدة ممتازة مع عرض الألوان الحقيقية من أي زاوية.
إضافةً إلى ذلك يتوافق الجهاز مع مكبرات الصوت التي تصنعها الشركة ويدعم تقنية Acoustic Center Sync التي تعمل على مزامنة الصورة مع الصوت لتوفير تجربة أكثر واقعية.
BRAVIA XR X90L 4K HDR Full Array LED
يشتمل هذا الخط على أحجام مختلفة تتراوح بين 55 بوصة و 98 بوصة. ويوفر تلفاز BRAVIA XR X90L معالجًا ذكيًا وقويًا يحسّن من جودة الصورة ليعرضها بتباين ديناميكي ولون أسود تفصيلي وسطوعٍ عال.
ويتميز هذا الجهاز بتقنية Full Array LED التي توفر الإضاءة المحسّنة والتباين العالي ومليارات الألوان، على حد تعبير الشركة، وذلك بفضل تقنيات XR Contrast Booster و XR Triluminos Pro، وهو يقدم ميزات اللعب نفسها المتوفرة في طراز BRAVIA XR Mini LED.
ويحتوي الجهاز على تقنية صوتية متقدمة لمزامنة الصوت مع الصورة بشكل دقيق، إضافةً إلى دعم تقنيات Dolby Vision و IMAX Enhanced و Netflix Adaptive Calibrated Mode، لتحسين تجربة المشاهدة وتعزيز المحتوى السينمائي. ويقدم هذا الجهاز دقة ووضوح أكبر، وذلك بفضل تقنية XR 4K Upscaling و XR Clear Image لاستعادة الألوان والتفاصيل المفقودة وتحسين جودة الصورة، كما يدعم خيار BRAVIA CAM الذي يساعد في ضبط الصورة والصوت تلقائيًا وفقًا لظروف الغرفة وموقع الجلوس.
BRAVIA XR A95L 4K HDR QD-OLED
يُعتبر هذا الجهاز قمة الهرم من بين الأجهزة الجديدة، بفضل احتوائه على شاشة بتقنية QD-OLED من سوني التي توفر سطوعًا أعلى بنسبة 200٪ مقارنةً بالإصدار السابق. وتُنتج الشاشة البيكسلات المضيئة بشكل فردي لكل بيكسل مما يساعد على إظهار الأفلام والعروض التلفزيونية والألعاب بتفاصيل وعمق فائقين.
وتقول سوني إنها صممت التلفاز لتقديم تجربة سينمائية عالية الجودة، إذ يحتوي على تقنية Acoustic Surface Audio+ و دعم تقنيتي Dolby Atmos و DTS:X لتقديم صوت مثالي.
ويمكن رفع جودة المحتوى إلى دقة 4K باستخدام تقنية XR 4K Upscaling و XR Clear Image، مما يساعد في استعادة التفاصيل الضائعة والحصول على صورة أكثر وضوحًا وأقل ضوضاء وعرض محتوى الإنترنت والفيديوهات بدقة HD بجودة مقاربة لدقة 4K.
وبالإضافة إلى ذلك، يوفر الجهاز خدمة BRAVIA CORE من سوني التي تتيح للمستخدمين مشاهدة الأفلام بشكلٍ لا يحتاج إلى اشتراك أو دفع أية رسوم إضافية.
يتوفر التلفاز بثلاثة أحجام مختلفة هي: 55 بوصة و 65 بوصة و 77 بوصة.
ومن الجدير بالذكر أن الأجهزة الجديدة تعمل بنظام التلفاز الذكي Google TV. ولم تُعلن سوني عن الأسعار بعد لكنها قالت إن الأجهزة ستتوفر في الأسواق العالمية خلال الأسابيع القليلة القادمة.