سوني تُعلن عن أجهزة تلفاز Bravia للعام 2023

يتوفر هذا الجهاز بشاشة قياس 85 بوصة ويعمل بمعالج Cognitive Processor XR الذكي الذي يعيد إنتاج الصورة بطريقة أقرب إلى الواقع من خلال تقديم صورة ذات تباين ديناميكي واسع وسطوع عالٍ وألوان طبيعية.

يتميز التلفاز الجديد بتقنية Mini LED التي توفر تباينًا عاليًا وألوانًا دقيقة، وهو يعتبر مثاليًا للاعبي (بلاي ستيشن 5)، إذ يحتوي على ميزات حصرية مثل Auto HDR Tone Mapping و Auto Genre Picture Mode التي تحسِّن جودة الصورة أثناء اللعب.

ويوفر التلفاز الجديد جميع إعدادات اللعب في مكان واحد من خلال قائمة Game Menu، وتوفر ميزتا Acoustic Multi-Audio+ و Dolby Atmos دقة متناغمة بين الصورة والصوت. كما تساعد تقنية X-Anti Reflection في التقليل من الانعكاسات لتوفير تجربة مشاهدة ممتازة مع عرض الألوان الحقيقية من أي زاوية.

إضافةً إلى ذلك يتوافق الجهاز مع مكبرات الصوت التي تصنعها الشركة ويدعم تقنية Acoustic Center Sync التي تعمل على مزامنة الصورة مع الصوت لتوفير تجربة أكثر واقعية.