سامسونج وريد هات تتعاونان في تطوير حل جديد لشبكات الجيل الخامس

أعلنت شركة (ريد هات) RedHat لحلول البرمجيات المفتوحة المصدر اليوم عن تعزيز تعاونها مع شركة سامسونج لتطوير حل جديد لشبكة الوصول الراديوي الافتراضية vRAN مع إمكانات محسّنة على مستوى التكامل وقدرات الأتمتة.

وستساعد التقنية الجديدة مزودي خدمات الاتصال على تعزيز إدارة عمليات الشبكة على نطاق واسع وتلبية متطلبات تقنية الجيل الخامس 5G من خلال زيادة مستويات المرونة والكفاءة التشغيلية.

وتُعد (ريد هات) شريكًا أساسيًا لسامسونج في تطوير المنصة، حيث سيتمكن مزودو الخدمة من تسخير الحل الجديد لتحقيق عائد أسرع على الاستثمار ROI مع التخفيف من مخاطر الإنتاج ذات الصلة بتنفيذ العمليات المتناسقة والمتوافقة مع اللوائح التنظيمية لنشر عشرات الآلاف من المواقع المحتملة الخاصة بشبكات الجيل الخامس، بما يساهم في تعزيز الابتكارات القائمة على شبكات الجيل الخامس الخاصة، ومنصات الحوسبة المتعددة الوصول MEC، وشبكات الجيل الخامس الأساسية، وغيرها الكثير.

وتشكل البرمجيات المفتوحة المصدر ركيزة أساسية لشبكات النفاذ الراديوي للجيل الخامس 5G RAN في وقت يسعى فيه مزودو الخدمات إلى تعزيز مكانتهم التنافسية، وزيادة مصادر إيراداتهم، وتلبية المتطلبات المتزايدة من جانب العملاء في ظل التحول نحو عالم السحابة.

وتعتمد عملية تشغيل المكونات غير المجمعة لشبكة الوصول الراديوي الافتراضية RAN على وظائف الحوسبة المتطورة التي تتطلب بنية تحتية سحابية متناسقة.

ويحتاج مقدمو الخدمة إلى التحقق من أن جميع مكونات شبكة الوصول تعمل على نحو متكامل لدعم المستخدمين النهائيين، سواء كانوا أفرادًا يستخدمون هواتف خلوية أو شركات اتصال كبيرة لدعم عملياتها التجارية.

وتعمل سامسونج و(ريد هات) معًا على تلبية المتطلبات المستمرة لمزودي خدمات الاتصال للتحقق من كفاءة وظائف الشبكة وقابلية التشغيل البيني وأداء الحل الشامل لشبكة الوصول الراديوي الافتراضية. وسيسهم الابتكار الجديد في تزويد الشركات بما يلي:

حل افتراضي شامل يساعد على خفض مستوى التعقيد والتخفيف من مخاطر التشغيل وعمليات نشر الشبكة فضلًا على تعزيز قدرات الأتمتة والتكامل.

شبكة مرنة وفعّالة تواكب متطلبات المستقبل ويمكنها التكيف مع الاحتياجات المتغيرة على نحو سريع، بحيث تتمكن الفرق من إجراء التحديثات عن بُعد.

وسيعتمد الحل الجديد على مجموعة من تقنيات السحابة الهجينة المفتوحة من (ريد هات)، ومن ذلك: تقنيات منصة (ريد هات أوبن شيفت)، ومنصة (كيوبيرنتس للمؤسسات) الرائدة على مستوى القطاع، ونظام التشغيل (ريد هات إنتربرايز لينكس)، ومجموعة أدوات الإدارة المتقدمة من (ريد هات)، ومنصة الأتمتة (أنسيبل أوتوميشن).

ويوضح التعاون الموسّع بين كل من سامسونج و(ريد هات) حجم التحديات التي يمكن معالجتها بدعم من المنظومة المتقدمة لشركاء (ريد هات)، التي تقدم حلولًا وخدمات متنوعة توفر للعملاء خيارات ومرونة أكبر عبر كافة المستويات.

ويساعد ذلك مزودي الخدمة على تنفيذ إستراتيجية هجينة أو متعددة الأوساط السحابية مع التمتع بالمستوى المطلوب من المرونة خلال عمليات التطوير والتشغيل في أي بيئة سحابية، كما يُمكِّن مزودي الخدمة من تلبية متطلبات البنية التحتية وفقًا للاحتياجات الاستراتيجية أو التجارية أو التقنية.

وبالتزامن مع التطور المستمر لمزودي الخدمات، فإنهم يركزون أيضًا على تقييم الجوانب المتعلقة بالاستدامة جنبًا إلى جنب مع التركيز على تعزيز الابتكار. ووفقًا لدراسة الاستدامة التي ترعاها شركة (ريد هات)، فإن شبكة الوصول الرديوي مسؤولة عن 75 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة لدى مزودي الخدمات، ما يعني أنهم بحاجة إلى تحسين ممارسات استهلاك للطاقة.

وسيتمكن مزودو خدمات الاتصال بمساعدة منصة (أوبين شفت) من تحسين استهلاكهم للطاقة عبر مستويات وأبعاد متعددة، ومن ذلك: العقدة، والكتلة، ومستوى النظام، ومستويات المجال. وعلى سبيل المثال، سيؤدي إيقاف تشغيل المكونات غير المستخدمة داخل شبكة مزود الخدمة إلى تحقيق انخفاض ملحوظ في استهلاك الطاقة.

وسيكون حل شبكة الوصول الراديوي الافتراضية vRAN من (ريد هات) وسامسونج متاحًا كدليل لعرض المنتج وميزاته في النصف الأخير من عام 2023. ويمكن معرفة المزيد عن أحدث أشكال التعاون بين (ريد هات) وسامسونج في جناح (ريد هات) # 2F30 في المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة.

وقال (هونوري لابورديت)، نائب الرئيس لمنظومة خدمات وحلول الاتصالات والإعلام والترفيه وحافة الشبكة في شركة (ريد هات): «في ظل التحول المستمر الذي تشهده جميع القطاعات نحو عصر الجيل الخامس، ندرك أنه ليس بإمكان مزود واحد تلبية الطلب المتزايد على تقنيات شبكات النفاذ الراديوي بمفرده. ومن خلال توسيع تعاوننا مع سامسونج، الشركة الرائدة في سوق شبكات الوصول اللاسلكي الافتراضية vRAN في جميع أنحاء العالم، يمكننا تزويد مزودي خدمات الاتصال بالمستوى المطلوب من النطاق والكفاءة التي تحتاجها شبكات الوصول الراديوية».

ومن جانبه، قال (كي شول لي)، نائب الرئيس ورئيس قسم البحث والتطوير وأعمال الشبكات في شركة سامسونج للإلكترونيات: «سنتمكن في سامسونج من خلال الاستفادة من محفظة (ريد هات) الرائدة على مستوى القطاع في مجال التقنيات مفتوحة المصدر من مساعدة مشغلي ومزودي خدمات الاتصال على استكشاف الموجة التالية من الابتكار في مجال شبكات الوصول الراديوي الافتراضية vRAN. ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا الهادف والمثمر مع (ريد هات) لتزويد مشغلي الخدمات حول العالم بمستوى جديد من التناسق والمرونة وقابلية التوسع لعمليات النشر الخاصة بشبكات الوصول الراديوي للجيل الخامس».