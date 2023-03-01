أبرز التطبيقات لمحبي علم الفلك ومراقبة النجوم

تحتوي أبرز التطبيقات لمحبي الفلك ومراقبة النجوم على ميزات تسمح بمشاهدة النجوم والكواكب والأجرام السماوية المختلفة في السماء عند توجيه الهاتف نحو أي اتجاه في السماء في أي وقت. وتتيح بعض التطبيقات مشاهدة شكل السماء في أوقات سابقة وفي مواقع مختلفة حول العالم.

يمكن لهواة علم الفلك ومراقبة النجوم استخدام هذه التطبيقات لتعلم المزيد عن الأجرام السماوية والمجموعات النجمية ومراقبة الأحداث الفلكية. كما يمكن استخدام هذه التطبيقات كأداة تعليمية تفاعلية لمشاهدة النجوم والأجرام السماوية بوضوح ومعرفة معلومات عنها.

فيما يلي 5 من أبرز التطبيقات لمحبي الفلك ومراقبة النجوم:

1- تطبيق SkyView Lite:

هو تطبيق سهل الاستخدام يتطلب توجيه الكاميرا نحو السماء لمعرفة النجوم والكواكب الموجودة في ذلك الموقع سواء كنت تراها أم لا.

يضم هذا التطبيق أداة يمكنك استخدامها للإشارة إلى نجم معين لمعرفة اسمه ومساره ومعلومات أخرى عنه. يمكنك أيضًا التقاط الصور ومشاركتها من داخل التطبيق مباشرةً. بالإضافة إلى إمكانية مشاهدة شكل السماء في تواريخ وأوقات مختلفة.

تطبيق SkyView Lite مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الإشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق StarTracker:

يتيح لك تطبيق StarTracker مشاهدة أي نجوم ومجموعات نجمية وأجرام سماوية ظاهرة في السماء في الوقت الحالي من خلال توجيه هاتفك نحو السماء فقط.

يمكنك أيضًا عرض قائمة بأوقات شروق الشمس وغروبها، وأوقات ظهور القمر والحصول على الإشعارات ذات الصلة بتلك الأوقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بسهولة تغيير موقعك إلى أي مكان في العالم لمشاهدة النجوم في السماء في بلد آخر.

تطبيق StarTracker مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الإشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Star Walk 2:

يعمل تطبيق Star Walk 2 كدليل فلكي لاستكشاف السماء في الليل والنهار، وتحديد النجوم والمجموعات النجمية والكواكب والأقمار الصناعية والكويكبات والمذنبات والأجرام السماوية الأخرى الظاهرة في السماء في الوقت الحالي. وكل ما عليك فعله هو توجيه هاتفك نحو السماء في أي وقت وأي اتجاه للبدء بمشاهدة كل ما هو موجود في السماء في ذلك الوقت وذلك الاتجاه من السماء.

يمكنك أيضًا تغيير موقعك في التطبيق أو تغيير التاريخ والوقت لمشاهدة شكل السماء في ذلك التاريخ والموقع. كما يوفر هذا التطبيق معلومات علمية مفيدة حول النظام الشمسي، والمجموعات النجمية، والنجوم، والمذنبات، والكويكبات، وغيرها.

تطبيق Star Walk 2 مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الإشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق SkySafari:

يمكنك البدء باستخدام تطبيق SkySafari عن طريق توجيه هاتفك نحو السماء لتحديد مواقع الكواكب والمجموعات النجمية والأقمار الصناعية وملايين النجوم والأجرام السماوية الأخرى. وستظهر لك معلومات حول ما تراه في السماء، ورسومات توضيحية للأجرام السماوية. كما يمكنك أيضًا مشاهدة شكل السماء من أي مكان في السنوات الماضية.

يساعدك هذا التطبيق في التعرف على أساسيات علم الفلك ومراقبة النجوم، كما يوفر العديد من الصور الفلكية وصور المركبات الفضائية التابعة لوكالة ناسا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على معلومات مُحدّثة حول الأحداث الفلكية كل يوم، مثل: ظهور كوكب معين في يوم معين، أو حدوث كسوف للشمس في يوم معين.

تطبيق SkySafari مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور مقابل دولارين و99 سنتًا، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الإشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Astronomy Now Magazine:

تطبيق Astronomy Now Magazine عبارة عن مجلة علمية تضم العديد من المعلومات عن النجوم والأجرام السماوية الأخرى، وليس تطبيق لمراقبة النجوم.

يُحدَّث محتوى المجلة كل شهر بإضافة معلومات جديدة حول المجموعات النجمية والأحداث الفلكية وكل ما هو متعلق بعلم الفلك ومراقبة النجوم.

تطبيق Astronomy Now Magazine مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الإشتراك داخل التطبيق.