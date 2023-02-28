ZTE تعلن عن nubia Pad 3D للعرض الثلاثي الأبعاد بدون نظارة

أعلنت شركة (زد تي إي) ZTE اليوم الثلاثاء في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2023 عن (نوبيا باد ثري دي) nubia Pad 3D: أول حاسوب لوحي من الشركة يدعم العرض الثلاثي الأبعاد بدون نظارة.

وصنعت (زد تي إي) ZTE حاسوبها اللوحي الجديد (نوبيا باد ثري دي) بالشراكة مع شركة (ليا إنك) Leia Inc المتخصصة في صناعة عتاد الشاشات الثلاثية الأبعاد، وخدمات المحتوى الثلاثي الأبعاد.

ويقدم الحاسوب شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بقياس 12.4 بوصة وبدقة 2,560×1,600 بكسل مع معدل تردد عالٍ قدره 120 هرتز ونسبة أبعاد 16:10.

وتمتاز الشاشة بوجود طبقة مما يُعرف بـ (الإضاءة الخلفية للمجال الضوئي الانحرافي) Diffractive Lightfield Backlighting من شركة Leia، وبأنها تدعم وضع (المجال الضوئي الثلاثي الأبعاد) 3D Lightfield من Leia، وهي تتيح للمستخدمين تحويل المحتوى الثنائي الأبعاد إلى الثلاثي الأبعاد في الوقت الفعلي مع تطبيق للتحويل مُضمَّن في الحاسوب.

ويمتلك (نوبيا باد ثري دي) كاميرتين أماميتين بدقة 8 ميجابكسل لكل منهما، وهما تُستخدمان لتتبع وجه المستخدم لتوفير تجربة ثلاثية الأبعاد للعرض بدون نظارات. والأمر لا يتعلق فقط بعرض المحتوى الثلاثي الأبعاد، إذ يمكن للمستخدم التقاط صور ومقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى إمكانية مسح الأجسام مع الكاميرتين الأماميتين، إلى جانب الكاميرات الخلفية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي الحاسوب على معالج من نوع (سنابدراجون 888) Snapdragon 888 من شركة كوالكوم، بالإضافة إلى ذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويمتاز حاسوب (نوبيا باد ثري دي) من شركة (زد تي إي) ZTE ببطاريته التي تبلغ سعتها 9,700 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 33 واط. وبرمجيًا، يعمل الحاسوب بنظام التشغيل أندرويد 13 من شركة جوجل.

وتتوسع الشراكة بين (زد تي إي) وLeia من الناحية البرمجية، إذ يأتي الحاسوب مع العديد من تطبيقات Leia 3D، ومتجر التطبيقات Leia Appstore حيث يوجد أكثر من 50 لعبة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى أكثر من 1,200 تطبيق للمحتوى التعليمي الثلاثي الأبعاد.

تجدر الإشارة إلى أن حاسوب (نوبيا باد ثري دي) ليس مجرد نموذجًا أوليًا عُرض خلال المؤتمر العالمي للجوال، إذ ستفتح (زد تي إي) ZTE الباب لطلب الحاسوب اعتبارًا من 25 آذار/ مارس 2023، على أن يبدأ بيعه اعتبارًا من 11 نيسان/ أبريل. ولا معلومات حاليًا عن السعر.