نصائح تساعدك في العثور على وظيفة عن بعد بأجر مرتفع 

يمنح العمل عن بُعد العاملين العديد من الامتيازات، مثل: المرونة في ساعات العمل، والقدرة على الموازنة بين العمل وجوانب الحياة الأخرى، وإمكانية العمل من أي مكان. وقد أدى ظهور العمل عن بُعد إلى إتاحة فرص لا حصر لها للباحثين عن عمل للعمل عبر الإنترنت بوظائف متنوعة بأجر مرتفع.

فإذا كُنت ممن يبحثون عن وظيفة عن بُعد عالية الأجر، فهذا يتطلب مزيجًا من المهارات والمثابرة والاستعداد للتكيف مع توجهات سوق العمل الحالية. ومع اتباع النصائح التالية، يمكنك زيادة فرصتك في الحصول على وظيفة عن بُعد بأجر مرتفع:

1- عزز وجودك عبر الإنترنت:

يستخدم العديد من مسؤولي التوظيف وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الشبكات المهنية مثل: موقع لينكدإن للعثور على المرشحين المناسبين للوظائف وتقييمهم. ومن خلال تعزيز وجودك عبر الإنترنت عن طريق تقديم معلومات في مجال عملك في المواقع المختلفة، يمكنك زيادة فرص ترشيحك للوظائف عن بعد ذات الأجور المرتفعة.

يمكنك استخدام موقع لينكدإن، لتعزيز وجودك عبر الإنترنت وعرض مهاراتك وخبراتك لأصحاب العمل المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفادة من المنصات الإجتماعية مثل: تويتر وإنستاجرام لمشاركة أفكارك وخبراتك.

2- ركز في بناء علاقات اجتماعية مع العاملين في مجال عملك:

يُعد التواصل طريقة فعالة أخرى لزيادة فرصك في الحصول على وظيفة عن بُعد بأجر مرتفع. ومن خلال بناء علاقات اجتماعية مع أشخاص يعملون في مجال عملك، يمكنك الحصول على فرص عمل لا يُعلن عنها عبر مواقع التوظيف، من خلال التوصيات من زملاء العمل أو الأشخاص الذين تعاملت معهم سابقًا.

3- استخدم كلمات مفتاحية أو عبارات محددة عند البحث عن وظيفة عبر الإنترنت:

تحتوي العديد من منصات البحث عن عمل عبر الإنترنت، مثل LinkedIn وGlassdoor، على مرشحات تسمح لك بالبحث عن وظائف بعيدة مناسبة لك بسهولة. تأكد من استخدام كلمات وعبارات مفتاحية محددة عند البحث عن وظيفة عن بُعد، مثل (عن بُعد) أو (العمل عن بُعد) أو (العمل من المنزل) وغيرها.

بالإضافة إلى الكلمات المفتاحية، يمكنك أيضًا تضمين المسميات الوظيفية والمهارات التي تمتلكها. على سبيل المثال: يمكن البحث عن (مهندس برمجيات عن بُعد) أو ( متخصص في علم البيانات عن بُعد). ومن الجيد أيضًا إضافة كلمات مفتاحية تتعلق بالوظائف ذات الأجور المرتفعة، مثل: (مدير) أو (مسؤول). إذ يمكنك كتابة (مدير تسويق عن بُعد) بدلًا من (وظائف تسويق عن بعد).

يمكن أن يساعدك استخدام هذه الكلمات المفتاحية المحددة عند البحث عن وظيفة عن بُعد في العثور على قوائم الوظائف التي تتناسب مع مهاراتك واهتماماتك والأجر الذي تتوقع الحصول عليه.

4- ابحث في المواقع المتخصصة في عرض الوظائف عن بُعد:

تركز بعض مواقع التوظيف المتخصصة في عرض فرص العمل عن بُعد فقط، مما يزيد فرص العثور على وظيفة عن بُعد مناسبة وبأجر مرتفع، بدلًا من البحث في مواقع التوظيف العامة. إذ تحتوي مواقع التوظيف هذه على مجموعة واسعة من قوائم الوظائف عن بُعد من مختلف مجالات العمل، مما يساعدك في العثور على وظيفة تطابق مهاراتك وتفضيلاتك.

5- اكتب سيرتك الذاتية باحترافية:

يمكن للسيرة الذاتية المكتوبة بشكل احترافي أن تزيد من فرص العثور على وظيفة عن بُعد بأجر مرتفع. بالإضافة إلى ذلك، فإن استثمار الوقت والجهد في كتابة سيرتك الذاتية يعكس اهتمامك الحقيقي بالمنصب الذي تبحث عنه، ويمكن أن يترك انطباعًا إيجابيًا لدى مدير التوظيف.

تأكد من ذكر مهاراتك المتعلقة بالتكنولوجيا والاتصالات في سيرتك الذاتية، مثل: الكفاءة في التعامل مع مراسلات البريد الإلكتروني، والتعامل مع الملفات المرفوعة في خدمات التخزين السحابي، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تُستخدم عادةً في العمل عبر الإنترنت. هذا سيثبت لأصحاب العمل المحتملين قدرتك على العمل عن بُعد بكفاءة.