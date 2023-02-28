مايكروسوفت تعلن رسميًا جلب روبوت الدردشة بينج إلى ويندوز 11

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الثلاثاء عن جلب روبوت الدردشة الذكي الخاص بمحرك البحث (بينج الجديد) إلى نظام التشغيل ويندوز 11 بالإضافة إلى ميزات أخرى عديدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمنتجات لدى مايكروسوفت (بانوس باناي) في منشور على مدونة الشركة إنه مع الموجة التالية من الحوسبة التي يقودها التبني الشامل للذكاء الاصطناعي، يأتي التحديث الكبير لويندوز 11 ليتوافق مع العصر الجديد للذكاء الاصطناعي ويعيد ابتكار الطريقة التي يُنجز بها الناس شؤونهم على حواسيبهم الشخصية ويُحسنها.

وأشار (باناي) إلى أنه في الأسابيع الثلاثة الماضية، أطلقت مايكروسوفت محرك البحث بينج الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي بصورة تجريبية لأكثر من مليون شخص في 169 بلدًا، ثم وسعته ليشمل تطبيق محرك البحث بينج ومتصفح إيدج على الأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى تطبيق التراسل سكايب.

واليوم، أعلنت عن مايكروسوفت عن تحديث جديد لنظام ويندوز 11 تدمج فيه ميزة الدردشة لمحرك بينج الجديد في شريط المهام لنظام التشغيل.

وقال (باناي) إن مئات الملايين من مستخدمي ويندوز 11 سيحصلون قريبًا على وصول إلى التقنية الجديدة التي تتيح لهم البحث، والدردشة، وطرح الأسئلة، وتوليد المحتوى مباشرةً من شريط المهام.

وبالإضافة إلى إدماج بينج الجديد في شريط المهام، أعلنت مايكروسوفت عن العديد من الميزات الأخرى، مثل: إمكانية ربط هواتف آيفون مباشرةً بحواسيب ويندوز 11 عن طريق تطبيق (فون لينك فور آي أو إس) Phone Link for iOS حيث يمكن إجراء المكالمات وقراءة رسائل تطبيق (مسجز) Messages.

وفي التحديث أيضًا، حسنت مايكروسوفت تجارب اللمس، ودعم إمكانية عرض التطبيقات المصغرة Widgets على كامل الشاشة، والوصول السريع إلى تطبيق (ويندوز 365) Windows 365.

ويتضمن التحديث الجديد لنظام ويندوز 11 أيضًا ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن قائمة (ابدأ) Start.

وفي خبر منفصل، أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الثلاثاء عن إطلاق برنامج المعاينة من خدمة بث الألعاب المخصصة للحواسيب الشخصية (بي سي جيم باس) PC Game Pass في 40 بلدًا جديدًا منها 9 عربية، وهي: الجزائر، والبحرين، ومصر، والكويت، وليبيا، المغرب، وسلطنة عمان، وقطر، وتونس.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية إن برنامج المعاينة من خدمة بث الألعاب يتيح للاعبين وصول فوريًا إلى مئات الألعاب المتاحة عن طريق الحواسيب الشخصية العاملة بنظام التشغيل ويندوز.