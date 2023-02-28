مايكروسوفت تطلق خدمة بث الألعاب للحواسيب في 40 بلدًا 9 منها عربية

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الثلاثاء عن إطلاق برنامج المعاينة من خدمة بث الألعاب المخصصة للحواسيب الشخصية (بي سي جيم باس) PC Game Pass في 40 بلدًا جديدًا منها 9 عربية.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية إن برنامج المعاينة من خدمة بث الألعاب يتيح للاعبين وصول فوريًا إلى مئات الألعاب المتاحة عن طريق الحواسيب الشخصية العاملة بنظام التشغيل ويندوز، ومن ذلك الألعاب التي تُطلق لمنصة الألعاب (إكس بوكس) عبر منصة (إكس بوكس جيم إستديو) Xbox Game Studio.

وتنتشر الأسواق الجديدة التي أُتيح فيها برنامج المعاينة من خدمة بث الألعاب في أوروبا، وشمال أفريقيا، والشرق الأوسط، بالإضافة إلى أمريكا الجنوبية.

وأوضحت مايكروسوفت أن اشتراك (بي سي جيم باس) سيكون متاحًا للاعبين في الدول الأربعين الجديدة من خلال تطبيق (إكس بوكس إنسايدر هب) Xbox Insider Hub، وذلك مقابل سعر تجريبي خاص للشهر الأول.

وقالت الشركة إن مكتبة (بي سي جيم باس) تضيف ألعابًا جديدة طوال الوقت، وسيتوفر المزيد من الألعاب من (إكس بوكس) و(بيثيزدا) Bethesda قريبًا، ومن ذلك: لعبة (ماينكرافت ليجيندز) Minecraft Legends المقرر إطلاقها في 18 نيسان/ أبريل المقبل، ولعبة (ردفول) Redfall المقرر إطلاقها في 2 أيار/ مايو المقبل، بالإضافة إلى المزيد من الألعاب القادمة قريبًا.

وقال المسؤول في قسم تسويق الألعاب لدى مايكروسوفت (جيريت وست) في منشور على مدونة (إكس بوكس): «في الأشهر المقبلة، ستُطلق (بي سي جيم باس) في تلك الدول للاعبين جميعهم لتجربتها».

وبإتاحة الإصدار التجريبي من (بي سي جيم باس) في 40 بلدًا جديدًا، يرتفع عدد البلدان التي تتوفر فيها الخدمة إلى 86 بلدًا، وذلك في إطار مسعى مايكروسوفت للاستفادة من الأسواق الجديدة لتوسيع خدمة الاشتراك الخاصة بها.

وعلى الرغم من أن رئيس (إكس بوكس)، (فيل سبنسر)، حذر من تباطؤ النمو في خدمة (إكس بوكس جيم باس) Xbox Game Press العام الماضي، فقد ذكر أن الشركة «تشهد نموًا مذهلًا على الحواسيب الشخصية».

وتقول مايكروسوفت إن اشتراكات (بي سي جيم باس) زادت بنسبة 159 في المئة على أساس سنوي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، الأمر الذي جعل الشركة تركز على توسيع حضورها في سوق الحواسيب الشخصية.

أما فيما يتعلق بالبلدان الأربعين الجديدة، فهي تشمل: ألبانيا، والجزائر، والبحرين، وبوليفيا، والبوسنة والهرسك، وبلغاريا، وكوستا ريكا، وكرواتيا، وقبرص، والإكوادور، ومصر، والسلفادور، وإستونيا، وجورجيا، وغواتيمالا، وهندوراس، وأيسلندا، والكويت، ولاتفيا، وليبيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ومولدوفا، والجبل الأسود، والمغرب، ونيكاراغوا، ومقدونيا الشمالية، وسلطنة عمان، وبنما، وباراغواي، وبيرو، وقطر، ورومانيا، وصربيا، وسلوفينيا، وتونس، وأوكرانيا، وأوروغواي.