بعد أوروبا والولايات المتحدة .. كندا تمنع موظفيها من استخدام تيك توك

ذكرت تقارير إعلامية أن كندا انضمت إلى قائمة الدول التي حظرت تطبيق تيك توك TikTok في هواتف الموظفين الحكوميين، وذلك بعد أن فرضت الحكومة الفيدرالية الأمريكية وعدة دول في الاتحاد الأوروبي حظرًا مشابهًا يمنع الموظفين من استخدام التطبيق في الأجهزة المُقدّمة لهم من الحكومة.

ووفقًا لورقة أُرسِلَت إلى موظفي بعض الدوائر الحكومية الكندية واطّلعت عليها صحيفة (ناشيونال بوست)، فإن تطبيق تيك توك سيُزال تلقائيًا ويُحظر استخدامه في جميع أجهزة الهواتف الحكومية المحمولة. ومن المتوقع أن يسري مفعول القرار الجديد بدءًا من الأول من مارس.

ويقول التقرير الذي نشرته الصحيفة أن الحكومة الكندية اتخذت هذا القرار بعد مراجعة سلوك التطبيق فيما يتعلق بطريقة جمعه للبيانات بشكلٍ قد يترك المستخدمين عرضةً للهجمات السيبرانية. ويعكس هذا قلق الحكومة الكندية بشأن حصول الحكومة الصينية على البيانات الشخصية التي يحصل عليها تيك توك من هواتف الكنديين. ويُذكر أن الصين لديها قوانين تلزم الشركات بمشاركة بيانات مستخدمي التطبيقات الصينية مع السلطات عند الطلب.

وسبق أن نفت شركة (بايتدانس) الصينية المالكة للتطبيق الادعاءات التي تفيد بأن الحكومة الصينية يمكنها الوصول إلى بيانات المستخدمين. وادّعت الشركة أن بيانات المستخدمين الكنديين مخزنة في الولايات المتحدة وسنغافورة.