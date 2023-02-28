تحديث جديد لمتصفح كروم يُعزز أداء البطارية في ماك بوك

أعلنت شركة جوجل عن مجموعة من التحسينات لمتصفح كروم تساهم في تقليل استهلاك بطارية حواسيب (ماك بوك) لدى استخدام المتصفح. وقالت الشركة إنها حسنت من استهلاك الذاكرة وطريقة معالجة المتصفح لشيفرات (جافاسكربت) البرمجية.

ولم تصرّح جوجل بأية أرقام تتعلق بفترة تشغيل أجهزة (ماك بوك) أثناء تصفح الويب قبل الحاجة إلى شحن البطارية، لكن وفقًا لاختبار أجراه موقع The Verge فقد بات بالإمكان تشغيل كروم لأغراض تصفح الويب لمدة تصل إلى 17 ساعة، ولمشاهدة الفيديو في يوتيوب لمدة تصل إلى 18 ساعة متواصلة، وذلك على حاسوب MacBook Pro 13 بطراز M2.

ووفقًا لجوجل، لا تقتصر التحسينات على الطرازات الأحدث من أجهزة (ماك بوك)، بل يمكن لأصحاب الطرازات القديمة من حواسيب (ماكنتوش) الاستفادة منها أيضًا. كما أكدت الشركة أنها ستطرح تحسيناتٍ مشابهة لمتصفح كروم في أنظمة ويندوز ولينوكس وأندرويد في إصدارٍ قادمٍ من المتصفح.