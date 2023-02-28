تحديث جديد لمتصفح كروم يُعزز أداء البطارية في ماك بوك
أعلنت شركة جوجل عن مجموعة من التحسينات لمتصفح كروم تساهم في تقليل استهلاك بطارية حواسيب (ماك بوك) لدى استخدام المتصفح. وقالت الشركة إنها حسنت من استهلاك الذاكرة وطريقة معالجة المتصفح لشيفرات (جافاسكربت) البرمجية.
ولم تصرّح جوجل بأية أرقام تتعلق بفترة تشغيل أجهزة (ماك بوك) أثناء تصفح الويب قبل الحاجة إلى شحن البطارية، لكن وفقًا لاختبار أجراه موقع The Verge فقد بات بالإمكان تشغيل كروم لأغراض تصفح الويب لمدة تصل إلى 17 ساعة، ولمشاهدة الفيديو في يوتيوب لمدة تصل إلى 18 ساعة متواصلة، وذلك على حاسوب MacBook Pro 13 بطراز M2.
ووفقًا لجوجل، لا تقتصر التحسينات على الطرازات الأحدث من أجهزة (ماك بوك)، بل يمكن لأصحاب الطرازات القديمة من حواسيب (ماكنتوش) الاستفادة منها أيضًا. كما أكدت الشركة أنها ستطرح تحسيناتٍ مشابهة لمتصفح كروم في أنظمة ويندوز ولينوكس وأندرويد في إصدارٍ قادمٍ من المتصفح.
وتمكنت الشركة من تحسين استهلاك المتصفح للطاقة من خلال إجراء بعض التعديلات على الطريقة التي تجري من خلالها إزالة المعلومات القديمة من الذاكرة وحفظ المعلومات الجديدة بحيث تستخدم طاقة أقل. كما قامت بتغيير طريقة تنفيذ بعض المهام في الخلفية بشكلٍ لا تستهلك فيه الكثير من الطاقة.
وكانت جوجل قد أطلقت الأسبوع الماضي ميزتي حفظ الذاكرة والطاقة في كروم. وتقوم الميزة الأولى بتحرير الذاكرة من علامات التبويب غير المُستخدمة حاليًا حتى تتمتع مواقع الويب النشطة التي تُتصفَّح بأفضل تجربة ممكنة. أما فيما يتعلق بوضع حفظ الطاقة، فقد قالت الشركة إنه في حال أوشكت طاقة البطارية على النفاد وليس هناك شاحن في الجوار وانخفضت طاقة البطارية إلى نسبة 20 في المئة، فإن Energy Saver سيوفر الطاقة عن طريق الحد من نشاط الخلفية، والتأثيرات المرئية لمواقع الويب التي تحتوي على رسوم متحركة ومقاطع فيديو.
ويمكن لمُستخدمي كروم الحصول على التحديث الأخير للمتصفح عبر موقعه الرسمي.