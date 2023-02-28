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إطلاق هاتف Realme GT3 مع الشحن السريع بقوة 240 واط

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أعلنت شركة (ريلمي) Realme الصينية اليوم ضمن مشاركتها في معرض MWC 2023 في برشلونة عن إطلاق هاتفها الجديد Realme GT3، الذي يدعم الشحن فائق السرعة بقوة 240 واط، وهو ما يعني وفقًا للشركة أنه قادر على شحن بطاريته سعة 4600 ميلي أمبير/الساعة في زمن قياسي يبلغ تسع دقائق ونصف فقط.

يأتي الهاتف الجديد كنسخة دولية من الإصدار الصيني GT Neo 5 الذي أُعلِنَ في وقت سابق من هذا الشهر.

وإلى جانب تقنية الشحن السريع، يحتوي هاتف Realme GT3 على مساحة صغيرة من الخلف يمكنها الإضاءة بعشرات الألوان المختلفة القابلة للتخصيص، لإشعار المُستخدم حول انخفاض نسبة الشحن، أو إشعارات المكالمات الواردة، كما يمكنها العمل كعداد تنازلي لالتقاط الصور.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Plus Gen 1 ويحتوي على شاشة بحجم 6.74 بوصة وبدقة 1240×2772 بيكسل ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز. كما يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية: كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا عريضة بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا للتقريب بدقة 2 ميجابيكسل.

وعلى الرغم من أن شحن الهاتف بسرعة 240 واط قد يوحي بمشاكل محتملة في ارتفاع درجة الحرارة قد تؤدي مع الوقت إلى قصر عمر البطارية، تدعي Realme أن بطارية الهاتف يمكن أن تحمل 80٪ من سعتها القصوى بعد 1600 دورة شحن، وهو ما يتجاوز ما يطلبه الاتحاد الأوروبي بـ 1000 دورة شحن كحد أدنى. وتقول Realme إنها اتخذت خطوات مختلفة لحماية صحة بطارية الجهاز، مثل تقييد مستوى الشحن الأقصى للجهاز إلى 80٪ عند الشحن خلال الليل.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 13 مع واجهة Realme UI 5.0 وسيكون متاحًا في الأسواق العالمية بدءًا من شهر مايو بسعر يبدأ من 649 دولاراً.

يُذكر أن شركة Realme تقع تحت مظلة شركة BBK Electronics المُنتجة لهواتف OnePlus و Oppo التي تتميز كذلك بتقديم الشحن فائق السرعة.

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