إضافات تساعدك في بناء متجر إلكتروني في ووردبريس

بحسب آخر الإحصائيات؛ فإن نسبة مواقع التي تعمل بنظام ووردبريس تجاوزت 43%، ولذلك فهو يعتبر نظام إدارة المحتوى الأكثر شهرة واستخدامًا حول العالم حتى الآن.

وهناك العديد من مواقع ووردبريس لأنشطة تجارية ملحق بها متاجر إلكترونية لبيع المنتجات عبر الإنترنت، نظرًا لسهولة إنشائها وربطها مع خدمات الدفع الإلكتروني، وشركات الشحن.

الجدير بالذكر أن أحد أهم أسباب شعبية ووردبريس هو توافر الكثير من (الإضافات) Plugins المصممة خصوصًا له، والتي تساعد أصحاب المواقع على إضافة ميزات متعددة دون الحاجة للاستعانة بمبرمجين.

إليك 4 إضافات لمساعدتك على بناء متجر إلكتروني متكامل في ووردبريس:

1- إضافة Woocommerce:

تعتبر إضافة (ووكومرس) Woocommerce هي الإضافة الأشهر في عالم التجارة الإلكترونية، حيث تستخدمها العديد من المواقع التي تعمل بنظام ووردبريس لإنشاء متاجر إلكترونية كاملة.

وهذه الإضافة تحتوي على العديد من الخصائص التي تساعد أصحاب مواقع ووردبريس على إنشاء صفحات المنتجات، وصفحة الإضافة للسلة، وبيانات الدفع، مع إمكانية الربط مع بوابات الدفع الإلكتروني وشركات الشحن.

كما أنها توفر قسمًا مخصصًا لاستعراض تقارير عمليات البيع وبيانات المشترين بشكل سهل ومنظم لمساعدة أصحاب المتاجر الإلكترونية على معرفة متوسط قيمة طلبات الشراء وغيرها من المعلومات الهامة لتحسين أداء متاجرهم.

2- إضافة GTM4WP:

تثبيت أكواد التتبع للمنصات الإعلانية – مثل: سناب شات بكسل – يعتبر من الإجراءات الضرورية التي يجب القيام بها عند إنشاء المتجر الإلكتروني حيث يساعد في فهم سلوك الزوار ويعمل على تحسين نتائج الإعلانات المدفوعة.

ومن أهم طرق تثبيت أكواد البكسل للمنصات الإعلانية هي الاستعانة بمنصة إدارة العلامات من جوجل (Google Tag Manager) التي يجب ربطها مع متجرك الإلكتروني في البداية لتتمكن من إضافة أكواد التتبع بسهولة.

تتيح لك إضافة (GTM4WP) ربط متجرك الإلكتروني في ووردبريس مع حسابك في منصة جوجل لإدارة العلامات دون الحاجة للاستعانة بمبرمج.

كل ما عليك عمله هو نسخ (رقم الحاوية) Container ID التي أنشأتها في منصة إدارة العلامات، ولصقه في المكان المخصص له داخل إعدادات إضافة GTM4WP كما هو موضح في الصورة التالية.

3- إضافة Product Feed PRO for WooCommerce:

إذا كان عدد المنتجات في متجرك الإلكتروني كبيرًا فغالبًا ستلجأ إلى استخدام (إعلانات التسوق) Shopping Ads في منصة إعلانات جوجل، أو إعلانات الكتالوج في منصات إعلانية أخرى مثل: سناب شات و تيك توك.

وفي هذه الحالة ستحتاج إلى أداة تساعدك في سحب بيانات المنتجات الموجودة في متجرك، مثل: صور المنتجات ووصفها وأسعارها، ثم تنقلها بشكل فوري إلى حساباتك الإعلانية لتتمكن من الترويج لها في حملات إعلانية.

توفر لك إضافة (Product Feed PRO for WooCommerce) إمكانية سحب بيانات المنتجات الموجودة في متجرك الإلكتروني وتوصيلها إلى الكتالوج الذي أنشأته داخل أي منصة إعلانية.

كل ما عليك فعله هو تثبيت هذه الإضافة وتوليد رابط تفاصيل المنتجات، ثم نسخه ولصقه في المكان المخصص له في الكتالوج الذي أنشأته في أي منصة إعلانية.

4- إضافة WooCommerce Cart Abandonment Recovery:

هناك ظاهرة شائعة في المتاجر الإلكترونية تعرف بإسم (هجر سلة الشراء) Cart Abandonment، إذ يضيف زوار المتجر منتجات إلى سلة الشراء ثم يتركونها ولا يكملون عملية الشراء.

بحسب الإحصائيات فقد وصلت نسبة هجر سلة الشراء في المتاجر الإلكترونية إلى 70% تقريبًا، وهذا العدد مرشح للزيادة مع مرور الوقت لكثرة المتاجر الإلكترونية والمنتجات المعروضة فيها. ولكن ثبت بالتجربة أنه عند إرسال رسالة تذكير بالبريد إلكتروني إلى الزوار الذين تركوا المنتجات في السلة، ولم يكملوا عملية الشراء فإن نسبة 10.7% منهم يعودون للمتجر ويكملون عملية الشراء.

توفر لك إضافة (WooCommerce Cart Abandonment Recovery) إمكانية إرسال سلسلة من رسائل التذكير بالبريد الإلكتروني لتشجيع الزوار على شراء المنتجات التي تركوها بالسلة، مما يساعدك على زيادة إيرادات متجرك الإلكتروني واسترجاع نسبة من هؤلاء الزوار وتحويلهم إلى مشترين.