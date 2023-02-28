أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المفيدة للعاملين في التسويق الإلكتروني

كانت أدوات التسويق التي تستند إلى الذكاء الاصطناعي في عملها موجودة منذ فترة طويلة، ولكن هذا العام ارتفعت شعبية الذكاء الاصطناعي وزادت أهميته في جميع المجالات تقريبًا، ومنها: التسويق الإلكتروني، إذ تعتمد العديد من الشركات من جميع الأحجام على أدوات التسويق القائمة على الذكاء الاصطناعي للترويج لعلاماتها التجارية وأعمالها.

بلغت القيمة السوقية لتقنيات التسويق القائمة على الذكاء الاصطناعي 15.8 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بأكثر من 30% كل عام ليصل إلى 108 مليارات دولار في عام 2028.

يقوم أكثر من 80% من خبراء الصناعة بإدماج بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنشطة التسويق الإلكتروني، وهذا التكيف الواسع للذكاء الاصطناعي لأغراض التسويق ليس مفاجئًا بالنظر إلى أن فوائده تشمل: أتمتة المهام وتخصيص المحتوى، وتحسين نتائج الحملات الإعلانية، وتحسين أوقات إرسال البريد الإلكتروني، وغير ذلك الكثير.

أدوات التسويق القائمة على الذكاء الاصطناعي هي برامج أو منصات تساعد في إنشاء قرارات آلية بناءً على البيانات التي جُمعت، وقد جعلت من السهل للغاية التنبؤ بسلوك المشتري، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة كميات هائلة من المعلومات المأخوذة من مصادر مختلفة، مثل: وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وبما أن البيانات هي مفتاح التسويق، نجد أن الذكاء الاصطناعي يدفع مجال التسويق خطوة إلى الأمام مع توفير الكثير من المال والوقت.

في ضوء ذلك؛ نستعرض اليوم أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المفيدة للعاملين في مجال التسويق الإلكتروني:

1- أداة Phrasee لتحسين لغة العلامة التجارية:

تتيح لك أداة (Phrasee) (تحسين لغة العلامة التجارية) Brand language optimization، إذ تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل: التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية في إنشاء نسخة لرسائل البريد الإلكتروني أو إنستاجرام أو فيسبوك، أو الرسائل النصية، وكذلك إشعارات الدفع لتحسين الرسائل التسويقية وتخصيصها.

والنتيجة؛ تقدم رسائل تسويقية قوية مثل التي يكتبها البشر ومتوافقة مع العلامة التجارية وفعالة، ومن أشهر العلامات التجارية التي تستخدم هذه الأداة: Virgin و Domino’s، و eBay، و Home Chef، وغيرها الكثير من الشركات.

يشير مصطلح (لغة العلامة التجارية) إلى مجموعة الكلمات والعبارات وكذلك المصطلحات التي تستخدمها الشركة لوصف غرضها أو للإشارة إلى المنتجات التي تبيعها، وتُستخدم لغة العلامة التجارية في التسويق لمساعدة المستهلكين على ربط كلمات أو أفكار معينة بشركات أو منتجات معينة.

فيما يلي بعض أهم ميزات Phrasee:

تُنشئ الملايين من النسخ التسويقية بلغة طبيعية ومبنية حول صوت العلامة التجارية.

تُنشئ نماذج لغوية مصممة لكل عميل.

تعيد بناء نموذج التنبؤ باستمرار بناءً على استجابة الجمهور.

2-أداة Seventh Sense لتحسين حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني:

تساعدك أداة (Seventh Sense) في تحسين إستراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني، إذ تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين أوقات إرسال رسائل البريد الإلكتروني وتخصيصها لكل عميل في قاعدة البيانات.

للحصول على إستراتيجية تسويق قوية عبر البريد الإلكتروني، يجب عليك اختيار أفضل الأوقات والأيام لإرسال الرسائل لتحقيق معدلات فتح عالية لرسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها، ولكن من المستحيل العثور على أفضل وقت لكل عميل، للتغلب على هذه المشكلة، تحلل أداة (Seventh Sense) بيانات حملات البريد الإلكتروني، وتحدد الوقت واليوم المثاليين للحملات وتقوم بذلك لكل جهة اتصال.

تحقق الأداة ذلك من خلال بناء نموذج تنبؤي لكل جهة اتصال بناءً على نشاطها، ولكنها تعمل مع منصات Hubspot و Marketo فقط.

3- أداة Optimove لتحسين إدارة علاقات العملاء (CRM):

تستخدم أداة (Optimove) الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة علاقات العملاء (CRM) في مجال التسويق، إذ تساعد في جمع البيانات من منصات مختلفة لتوفير عرض موحد لجميع المعلومات الموجودة في لوحة معلومات واحدة، مما يتيح لفريق التسويق تحليل المعلومات أو مشاركتها وكذلك تحديد إستراتيجيات التسويق بسهولة.

تقوم هذه الأداة بتحليل جميع بيانات العملاء المقدمة لتقديم توصيات، ورؤى قابلة للتنفيذ، إذ يمكن أن تقترح أي الحملات يجب الاستمرار فيها، زأي الحملات يجب إيقافها بناءً على الخسائر.

4- أداة Crayon لتتبع أنشطة المنافسين:

تساعدك أداة (Crayon) في تتبع أنشطة المنافسين لحظيًا، إذ إنها تعقب ما يفعله كل منافس داخل موقعه الإلكتروني وخارجه كما تتيح لك مراقبة (البصمة الرقمية) digital footprints الخاصة بالمنافسين. يمكن أن يشمل ذلك: تغييرات المنتج والتسعير والمراجعات وحملات التسويق والمزيد.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية في أداة (Crayon) في أنها تتبع أكثر من 100 نوع بيانات عبر أكثر من 300 مليون مصدر.

5- أداة Acrolinx لتحسين جودة المحتوى:

تتيح لك أداة (Acrolinx) توسيع نطاق علامتك التجارية وتحسين جودة المحتوى، من خلال إنشاء محتوى يحقق الغرض منه في كل نقطة اتصال في رحلة العميل، إذ إن المحتوى العالي الجودة يقدم دائمًا تجربة تسويق أفضل.

وعلى عكس بعض الأدوات الأخرى، فإن أداة (Acrolinx) موجهة للشركات، وتستخدمها كبرى الشركات التقنية، مثل: جوجل وأمازون، ومايكروسوفت و HP، و IBM، وغيرها من الشركات.

تستخدم أداة (Acrolinx) الذكاء الاصطناعي لتحليل المحتوى الحالي لشركتك قبل تخصيصه ليتناسب بشكل أفضل مع العلامة التجارية، إذ تبدأ العملية أولاً بتحديد تفضيلات الأسلوب والقواعد واستخدام الكلمات الخاصة بالشركة، ثم تقوم الأداة بتسجيل درجات المحتوى الحالي بناءً على هذه الفئات قبل اقتراح كيفية إستراتيجية التحسين.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لأداة Acrolinx:

تراجع المحتوى الحالي وتقدم حلول تتناسب مع صوت العلامة التجارية.

تقوم بأتمتة أجزاء من عملية التحرير.

تتكامل مع أنظمة إدارة المحتوى، مثل: ووردبريس، كما تتكامل مع منصات تحرير النصوص مثل محرر مستندات جوجل.

6- أداة Personalize لتحسين معدلات استجابة الحملات:

تستخدم أداة (Personalize) الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحديد أكثر ما يهتم به كل عميل في أي لحظة حتى تتمكن من الترويج للمنتج أو الخدمة المناسبة في الوقت المناسب، مما يمنحك معدلات استجابة أفضل بنسبة 50% وزيادة الإيرادات.

تقوم هذه الأداة بترتيب الاهتمامات لكل عميل في قاعدة البيانات الخاصة بك بناءً على بصمته الرقمية، ثم يعمل محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بها على معالجة البيانات مثل: الوقت المستغرق في الصفحة، وتكرار الزيارة لتزويدك برؤى لحظية، مما يتيح لك إنشاء حملات مخصصة لزيادة معدلات الاستجابة.

7- أداة MarketMuse لتحسين إستراتيجية المحتوى:

تفتخر (MarketMuse) باستخدامها للذكاء الاصطناعي في جميع خدماتها. صممت هذه الأداة للشركات التي تحتاج إلى مساعدة في صياغة محتوى طويل محسّن مثل: رسائل البريد الإلكتروني، أو نسخ المبيعات، أو المقالات، أو صفحات الهبوط (Landing pages). كما تقوم الأداة بأتمتة عمليات تدقيق المحتوى.

يبدأ عمل هذه الأداة بإجراء بحث عميق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي حول الموضوع المحدد، بعد ذلك يتم إنشاء مسودة أولية بناءً على الموضوع المختار لمساعدة المستخدمين على البدء بالنسخة. وتتضمن أيضًا مؤشرات الأداء الرئيسية وموجزًا ​​عن المحتوى ليكون بمثابة دليل. كما يمكن للمستخدمين متابعة تحرير النسخة باستخدام المحرر المدمج.