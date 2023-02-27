هونر تُعلن عن هواتفها الجديدة من سلسلة Magic 5
أعلنت شركة الهواتف الصينية (هونر) Honor عن إطلاق سلسلة هواتفها الذكية Honor Magic 5 على المستوى العالمي، وذلك خلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2023 الذي انطلق اليوم في برشلونة. تضم الهواتف Honor Magic 5 Pro و Honor Magic 5، و Honor Magic 5 Lite.
Honor Magic 5 Pro
يعد Honor Magic 5 Pro الإصدار الأعلى في سلسلة Magic 5. يتميز بشاشة منحنية بتقنية LTPO بقياس 6.81 بوصات ودقة 1312 × 2848 بكسل، مع +HDR 10 ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. يعمل الهاتف بشريحة Snapdragon 8 Gen 2 مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 جيجابايت من التخزين الداخلي. يمتلك الهاتف من الخلف وحدة دائرية أطلقت عليها الشركة اسم “Star Wheel Triple Camera”، تتكون من ثلاث عدسات بدقة 50 ميجابكسل لكل منها، تتألف من عدسة عريضة Wide، وأخرى فائقة العرض Ultra-wide وعدسة تقريب مزودة بـ 3.5 درجة من التقريب البصري و 100 درجة من التقريب الرقمي.
وعلى الواجهة الأمامية، يقدم الهاتف كاميرا بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا بتقنية العمق ثلاثي الأبعاد لصور السيلفي.
يعمل الجهاز ببطارية تبلغ سعتها 5,100 ميلي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 66 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.
يأتي الهاتف باللونين الأخضر والأسود، ومن المقرر إطلاقه في منتصف أبريل 2023 بسعر يبلغ 1200 يورو.
Honor Magic 5
يأتي هاتف Magic 5 بشاشة OLED ودقة 1224×2688 بكسل ودعم +HDR 10، مع سطوع يصل إلى 1600 شمعة ومعدل تحديث 120 هرتز. وتغطي الشاشة ما نسبته 90.4% من مساحة الواجهة الأمامية.
يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 مع وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت. كما يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية تتضمن عدسات بدقة 54 ميجابكسل و32 ميجابكسل و50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل. كما يتضمن الهاتف بطارية بسعة 5,100 ميلي أمبير/ساعة، مع شحن سريع بقدرة 66 واط عن طريق منفذ USB Type-C 2.0.
يتوفر الهاتف بأربعة خيارات للألوان، وهي الأسود والأزرق والأخضر والأرجواني، ويأتي بخيارات لشريحة SIM واحدة أو شريحتين SIM. ومن المتوقع أن يباع بسعر 900 يورو.
Honor Magic 5 Lite
تتميز شاشة الهاتف بتقنية AMOLED وبمعدل تحديث 120 هرتز، وتبلغ دقة الشاشة 1080 × 2400 بكسل، مع سطوع يصل إلى 800 شمعة. وتغطي الشاشة نسبة 89.9% من مساحة الواجهة الأمامية للهاتف.
يتضمن الهاتف معالج Snapdragon 695 5G وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. كما يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية تتضمن عدسات بدقة 64 ميجابكسل و 5 ميجابكسل و 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل. ويعمل الجهاز ببطارية تبلغ سعتها 5100 ميلي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 40 واط.
يتوفر الهاتف بثلاثة خيارات للألوان، وهي الأسود والأخضر والفضي. ويتميز الهاتف بسعره المعقول الذي يبلغ قرابة 389.90 يورو.
يُذكر أن الشركة كانت قد أعلنت في وقتٍ سابقٍ اليوم عن إطلاق هاتفها القابل للطي Honor Magic Vs الذي سيتوفر في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 1,599 يورو.