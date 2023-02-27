هونر تُعلن عن هواتفها الجديدة من سلسلة Magic 5

أعلنت شركة الهواتف الصينية (هونر) Honor عن إطلاق سلسلة هواتفها الذكية Honor Magic 5 على المستوى العالمي، وذلك خلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2023 الذي انطلق اليوم في برشلونة. تضم الهواتف Honor Magic 5 Pro و Honor Magic 5، و Honor Magic 5 Lite.

Honor Magic 5 Pro

يعد Honor Magic 5 Pro الإصدار الأعلى في سلسلة Magic 5. يتميز بشاشة منحنية بتقنية LTPO بقياس 6.81 بوصات ودقة 1312 × 2848 بكسل، مع +HDR 10 ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. يعمل الهاتف بشريحة Snapdragon 8 Gen 2 مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 جيجابايت من التخزين الداخلي. يمتلك الهاتف من الخلف وحدة دائرية أطلقت عليها الشركة اسم “Star Wheel Triple Camera”، تتكون من ثلاث عدسات بدقة 50 ميجابكسل لكل منها، تتألف من عدسة عريضة Wide، وأخرى فائقة العرض Ultra-wide وعدسة تقريب مزودة بـ 3.5 درجة من التقريب البصري و 100 درجة من التقريب الرقمي.

وعلى الواجهة الأمامية، يقدم الهاتف كاميرا بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا بتقنية العمق ثلاثي الأبعاد لصور السيلفي.

يعمل الجهاز ببطارية تبلغ سعتها 5,100 ميلي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 66 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

يأتي الهاتف باللونين الأخضر والأسود، ومن المقرر إطلاقه في منتصف أبريل 2023 بسعر يبلغ 1200 يورو.

Honor Magic 5