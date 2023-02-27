هونر تطلق هاتفها القابل للطي Honor Magic Vs في الأسواق العالمية

أعلنت شركة (هونر) Honor اليوم الاثنين في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2023 المقام في مدينة برشلونة الإسبانية عن الإطلاق العالمي لهاتفها الذكي القابل للطي (هونر ماجيك في إس) Honor Magic Vs.

وكانت الشركة الصينية قد أعلنت عن (هونر ماجيك في إس) في الصين أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقد أتى بوصفه خلفًا لهاتف (هونر ماجيك في إس) الذي أُعلن عنه مطلع العام الماضي.

وسيُباع الإصدار العالمي من الهاتف باللونين الأزرق، والأسود، وذلك بسعر 1,599 يورو لخيار 12 جيجابايت/ 512 جيجابايت.

ويمتاز الهاتف الجديد بأنه أنحف وأخف وزنًا من سلفه، وبحسب الشركة، فإن إنقاص الوزن تحقق بفضل استخدام تصميم جديد كليًا للمفصل، الأمر الذي يسمح للهاتف بأن يُفتح ويُغلق بدون أي فجوة.

ويحوي هاتف (هونر ماجيك في إس) الجديد معالجًا من نوع (سنابدراجون 8 بلس الجيل 1) Snapdragon 8+ Gen 1، كما يحوي ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

ويقدم هاتف (هونر ماجيك في إس) شاشة داخلية قابلة للطي من نوع OLED مقاسها 7.9 بوصات ودقتها 2272×1984 بكسل مع معدل تردد قدره 90 هرتز وسطوع قدره 800 شمعة. ومع هذه المواصفات، يبدو أن شاشة الهاتف الجديد تماثل نظريًا شاشة سلفة (هونر ماجيك في).

وتأتي الشاشة الخارجية من نوع OLED بقياس 6.45 بوصات وبدقة 2560×1080 بكسل، ومعدل تردد قدره 120 هرتز، ودعم تقنية +HDR10، وهي تمتاز بأنها تقدم أكثر من مليار لون بفضل تقنية 10-bit.

وقالت هونر إن الشاشة القابلة للطي ستكون عمليًا غير مجعدة، لأن المفصل الجديد «مصنوع بعناية بتقنية معالجة أحادية القطعة». فبدلًا من وجود 92 عنصرًا، يوجد الآن 4 عناصر فقط مع الحفاظ على المتانة والصلابة. وبحسب الشركة، فقد اختُبر المفصل في مختبراتها لتحمل أكثر من 400,000 طية، أي أكثر من عشر سنوات من الاستخدام، مع افتراض أن الهاتف يُفتح ويغلق 100 مرة يوميًا.

ويمتاز (هونر ماجيك في إس) بكاميراته الثلاث، التي تأتي الرئيسية منها بدقة 54 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9 مع حساس من نوع Sony IMX800، إلى جانب الكاميرا الثانية بدقة 50 ميجابكسل المخصصة للتصوير الفائق العرض وتصوير الأجسام القريبة، أما الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير العمق فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع معدل تقريب بصري قدره 3x.

أما الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.45 ضمن ثقب في الشاشة الخارجية، ولم تعلن الشركة عن أي شيء بخصوص الكاميرا الموجودة ضمن الشاشة القابلة للطي، والمخصصة للاجتماعات.

ويحوي (هونر ماجيك في إس) بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 66 واط، الأمر الذي يسمح بشحنه من 0 في المئة إلى 100 في المئة في غضون 46 دقيقة فقط. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم الجديدة MagicOS 7.0، المبنية على نظام التشغيل أندرويد 12.