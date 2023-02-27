كوالكوم تكشف عن شركات الهواتف التي ستدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية

أعلنت شركة كوالكوم خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2023 الذي انطلق اليوم الاثنين في مدينة برشلونة الإسبانية، أن عددًا من شركات صناعة الهواتف الذكية المعروفة ستجلب إمكانات الاتصال عبر الأقمار الصناعية إلى أجهزتها.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية إن هواتف شركة، مثل: شاومي، وأوبو، وفيفو، وموتورولا، و(نوثينج) Nothing، و(هونر) Honor ستدعم الاتصال الفضائي. ومن جانبها، لم تُعلن الشركات المذكورة عن أي تفاصيل بشأن خططها في هذا الصدد.

وكانت كوالكوم قد أعلنت في 6 كانون الثاني/ يناير الماضي، خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2023 في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، عن إبرام شراكة مع شركة خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية (إريديوم) Iridium.

وكشفت شركة صناعة الشرائح الإلكترونية حينئذ عن منتج جديد يتيح لمستخدمي الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد الاتصال بالأقمار الصناعية، وذلك على نحو يتفوق على الميزة التي توفرها آبل لمستخدمي هواتف آيفون 14.

وبموجب الشراكة التي أبرمتها كوالكوم مع شركة الأقمار الصناعية (إريديوم)، فإنه يمكن إضافة المنتج المسمى (سنابدراجون ستالايت) Snapdragon Satellite إلى هواتف أندرويد والأجهزة الأخرى لدعم الاتصالات الثنائية الاتجاه عبر أقمار (إريديوم) الصناعية.

وتشمل الاستخدامات المحتملة: خدمات الطوارئ SOS، والرسائل النصية القصيرة SMS، وتطبيقات المراسلة الأخرى ذات النطاق الترددي المنخفض في المناطق التي تقع خارج تغطية الاتصالات الأرضية، وحيث حصلت أقمار (إريديوم) على تراخيص للعمل.

واليوم، قالت كوالكوم إن (سنابدراجون ستالايت) سيكون متاحًا عبر أجهزة مودم RF القادمة، وطُرز متعددة من معالجات الهواتف الذكية من سلسلتي 8 و4.

وقال (فرانسيسكو جريلي)، نائب الرئيس لإدارة المنتجات لدى كوالكوم، في بيان: «بدمج (سنابدراجون ستالايت) في أجهزة الجيل التالي، سيكون شركاؤنا قادرين على تقديم إمكانات المراسلة عبر الأقمار الصناعية بفضل مجموعة LEO العالمية الناضجة والمتاحة تجاريًا، التي يمكن أن تسمح للمشتركين في جميع أنحاء العالم بالتواصل في الفلاة مع مزودي خدمات الطوارئ، بالإضافة إلى الأسرة والأصدقاء».

يُشار إلى أن شركة آبل بدأت العام الماضي تقديم ميزات اتصالات الطوارئ القائمة على الأقمار الصناعية مع سلسلة آيفون 14، وذلك في الولايات المتحدة وكندا أولًا، ثم لاحقًا في فرنسا وألمانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة من خلال شبكة الأقمار الصناعية (جلوبستار) Globestar.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت سامسونج عن تقنية الأقمار الصناعية الخاصة بها مع وعد بتضمينها في هاتف ذكي في المستقبل.

وبالإضافة إلى هذه الشركات، أعلنت شركة (بليت) Bullitt البريطانية لصناعة الهواتف الذكية، التي كشفت أيضًا عن تقنية الأقمار الصناعية الخاصة بها في معرض CES 2023، عن هاتف ذكي مزود باتصال عبر الأقمار الصناعية قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر MWC.

ومن المقرر أيضًا أن تعرض شركة صناعة الشرائح الإلكترونية التايوانية (ميدياتك) MediaTek حلًا للاتصال بالأقمار الصناعية للهواتف الذكية خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2023.