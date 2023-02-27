شاومي تكشف عن نظارة خفيفة للواقع المعزز مع صورة عالية الوضوح

كشفت شركة شاومي اليوم الاثنين في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2023 بمدينة برشلونة الإسبانية عن نموذج أولي لنظارة للواقع المعزز تنضم بها إلى ركب شركات التقنية التي تسعى إلى أن يكون حضورها قويًا في المستقبل الواعد لتقنية الواقع المختلط.

وقالت شركة التقنية الصينية إن النموذج الأولي للنظارة، التي تحمل اسم (شاومي وايرلس أي آر جلاس ديسكفري إدشين) Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition، يزن 126 جرامًا ويتمتع بشاشة عالية الوضوح.

وأوضحت شاومي أن النظارة تستخدم زوجًا من شاشات (مايكرو إل إي دي) MicroLED مع مستوى سطوع هائل قدره 1,200 شمعة، وموشورين يوجهان الضوء إلى عين المستخدم لإعادة إنشاء الصورة.

وقالت الشركة إنه حينما يبلغ عدد البكسلات لكل درجة من زاوية الرؤية 60 بكسل، فإن العين البشرية لا تميز البكسلات الفردية. وتمتاز النظارة بأن العدد الذي توفره هو 58 بكسل أي أن الصورة ستكون عالية الوضوح. وهي تستخدم عدسات متلونة كهربائيًا لتعديل العرض في ظروف الإضاءة المختلفة.

وبنقرة واحدة عن طريق تقنية الاتصال القريب المدى NFC، ترتبط نظارات الواقع المعزز من شاومي لاسلكيًا بالهاتف الذكي، الذي يجب أن يكون من سلسلة (شاومي 13) Xiaomi 13 أو أي هاتف يدعم منصة تطوير الواقع المختلط من كوالكوم (سنابدراجون سبيسز) Snapdragon Spaces، مثل: (ون بلس 11). وبحسب شاومي، فإن معدل التأخير بين النظارة والهاتف لا يتعدى 50 ميلي/ الثانية.

وتستخدم نظارة الواقع المعزز من شاومي منصة (سنابدراجون إكس آر 2 الجيل 1) Snapdragon XR 2 Gen 1 من كوالكوم مع منصة (سنابدراجون سبيسز) لتشغيل التطبيقات المختلفة. مع الإشارة إلى أن نظارة الواقع المختلط (كوست برو) Quest Pro من ميتا التي أُعلن عنها العام الماضي تستخدم الشريحة ذاتها.

وقالت الشركة إنه باستخدام قدرات بث التطبيقات الخاصة بمنصة (مي شير) Mi Share، فإن نظارات الواقع المعزز تتيح للمستخدمين مشاهدة المحتوى من تطبيقات، مثل: تيك توك، ويوتيوب. ويمكن للمستخدمين الاعتماد على الإيماءات لتحريك ما تعرضه لهم النظارة، وحتى التفاعل مع أجسام العالم الحقيقي الذكية المتصلة بالإنترنت. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين تشغيل أو إطفاء المصباح الذكي، أو التلفاز بإيماءات من اليد.

يُشار إلى أن المنافسة بين الشركات لتسويق نظارات الواقع المعزز تجاريًا مستمرة، حتى لو لم تُطرح بعد للمستهلكين، إذ عرضت (أوبو) نظارتها (أير جلاسيز 2) Air Glasses 2، التي أطلقتها في الصين العام الماضي، في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2023.

وتتوجه الأنظار منذ سنوات إلى نظارة الواقع المختلط المرتقبة من شركة آبل، التي كثرت الشائعات والتسريبات المتعلقة بها، ويُشاع أنها تعتزم الإعلان عنها خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2023 المرتقب في شهر حزيران/ يونيو المقبل.

يُشار إلى أن شاومي أعلنت خلال حدثها عن عدد من المنتجات، مثل: هاتف (شاومي 13 برو) مع حساس للكاميرا بحجم 1 بوصة، وهاتف (شاومي 13)، و(شاومي 13 لايت) Xiaomi 13 lite. كما أعلنت الشركة عن سماعات الأذن اللاسلكية (شاومي بدز 4 برو) Xiaomi Buds 4 Pro، والساعة الذكية (شاومي ووتش إس1) Xiaomi Watch S1، والدراجة (شاومي إلكتريك سكوتر 4) Xiaomi Electric Scooter 4.