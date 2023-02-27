سناب شات تطلق روبوت الدردشة My AI القائم على ChatGPT

أطلقت شركة (سناب) Snap اليوم الاثنين روبوت الدردشة الذكي الخاص بها القائم على الإصدار الأحدث من روبوت (شات جي بي تي) ChatGPT الذائع الصيت.

ووفقًا للرئيس التنفيذي للشركة (إيفان شبيجل)، فإن روبوتات الدردشة القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي ستصبح على نحو متزايد جزءًا من الحياة اليومية لمزيد من الناس.

وسيُثبَّت روبوت الدردشة الجديد المسمى (ماي أي آي) My AI في تبويب الدردشة الخاص بتطبيق (سناب شات) أعلى الدردشات الأخرى مع الأصدقاء، وقال (ِشبيجل) لموقع (ذا فيرج) The Verge التقني إن الروبوت سيُتاح مبدئيًا لمستخدمي الخدمة المأجورة (سناب شات بلس) Snapchat+ التي تتوفر مقابل 3.99 دولارات أمريكية شهريًا، وتهدف الشركة إلى إتاحته في النهاية لجميع مستخدمي سناب شات البالغ عددهم 750 مليون مستخدم نشط شهريًا.

وقال (شبيجل) أيضًا: «إن الفكرة المهمة هي أنه، بالإضافة إلى الدردشة يوميًا مع الأصدقاء والعائلة، سندردش يوميًا مع الذكاء الاصطناعي». وأضاف: «وهذا شيء نُحسن فعله كخدمة للمراسلة».

وفي الوقت الحالي، يُعدّ (ماي أي آي) نسخة سريعة ومناسبة للأجهزة المحمولة من (شات جي بي تي) داخل (سناب شات)، ولكن الاختلاف الرئيسي هو أن روبوت سناب شات مقيد إلى حد أكبر مقارنةً بروبوت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI. إذ قد درّب موظفو شركة (سناب) الروبوت على الالتزام بإرشادات الثقة والأمان الخاصة بها، وعدم تقديم إجابات تتضمن السب، أو العنف، أو المحتوى الجنسي الصريح، أو الآراء حول المواضيع المثيرة للجدل، مثل: السياسة.

كما جُرِّد الروبوت من الوظائف التي أدت إلى حظر (شات جي بي تي) في بعض المدارس، مثل: كتابة المقالات الأكاديمية عن مواضيع مختلفة. وتخطط (سناب) لمواصلة ضبط (ماي أي آي) مع كثرة استخدامه، والإبلاغ عن إجابات غير ملائمة.

يُشار إلى أن (سناب) واحدة من العملاء الأوائل لخدمة (أوبن أي آي) الجديدة الموجهة للشركات، والمسماة (فاوندري) Foundry، التي تتيح للشركات تشغيل الإصدار ذي الرقم 3.5 من (شات جي بي تي) مع خدمة حوسبة مخصصة لتحمل أعباء العمل.

ويقول (شبيجل) إن الشركة قد تدمج مستقبلًا نماذج اللغة من شركات أخرى، إلى جانب نموذج (أوبن أي آي)، وإنها ستستخدم البيانات التي تُجمع من روبوت الدردشة لتحسين جهود الذكاء الاصطناعي.