جوجل تُحدّث عددًا من تطبيقاتها بميزات جديدة على أندرويد

أعلنت شركة جوجل اليوم عن عدد من التحديثات على مجموعة من تطبيقاتها لنظامي أندرويد و Wear OS. وتتضمن التحديثات الجديدة ميزاتٍ إنتاجية وترفيهية وتحسينًا على الواجهات. وقد أطلقت جوجل تحديثاتها بالتزامن مع فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2023 الذي انطلق اليوم في برشلونة.

وقد طالت أولى التحديثات تطبيق تسجيل الملاحظات Google Keep، حيث إضافت جوجل (ويدجيت) جديد يمكّن المستخدم من إضافة الملاحظات على الشاشة الرئيسية للهاتف بشكل تفاعلي، إذ يمكن إنشاء قوائم المهام والتنبيهات وتعديلها على سطح المكتب مباشرةً دون الحاجة إلى فتح التطبيق. وإضافةً إلى الهاتف، حصل التطبيق على تحديث مشابه للساعات الذكية بنظام Wear OS يسمح بإنشاء الملاحظات وقوائم المهام بنقرة بسيطة على واجهة الساعة.

كما حدثت جوجل مُستعرض ملفات PDF الافتراضي في تطبيق Google Drive، إذ بات بإمكان المستخدم الكتابة في الملف بخط اليد، وذلك باستخدام القلم الإلكتروني أو الإصبع. ويمكن الاختيار بين مجموعة من الأحجام المختلفة لخط الكتابة، كما تتوفّر أداة جديدة لتظليل النصوص مع إمكانية حفظ الملف المُعدّل كملف جديد.

تتضمن التحديثات أيضًا ميزة جديدة تسمح لمستخدمي تطبيق محادثات الفيديو Google Meet بتصفية الأصوات المزعجة المحيطة بهم خلال المكالمات على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد. وعلاوة على ذلك، يتضمن التحديث ميزات جديدة للترفيه، مثل توفير مجموعة جديدة من أيقونات الإيموجي على Emoji Kitchen. تمكن هذه الميزة المستخدمين من مزج وإعادة تشكيل الإيموجي ومشاركتها كملصقات عبر لوحة مفاتيح جوجل Gboard.

وأخيرًا، يمنح التحديث مزيدًا من التخصيص لمستخدمي متصفح كروم عبر إضافة خيار جديد يتيح زيادة حجم محتوى صفحات الويب بنسبة تصل إلى 300٪، بما في ذلك النصوص والصور والفيديوهات والعناصر التفاعلية. تتضمن هذه الميزة القدرة على تعيين حجم المحتوى المفضل كإعداد افتراضي بحيث لا يتعين على المستخدم تغييره في كل مرة.

وقالت جوجل إنه يمكن للمستخدمين تجربة هذه الميزات الجديدة بدءًا من اليوم.