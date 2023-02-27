تكنو تكشف عن تقنية ثورية لتغيير ألوان الأجهزة في MWC 2023

كشفت شركة (تكنو) Tecno اليوم الاثنين خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2023 عن تقنية جديدة تسمح للأجهزة بتغيير لونها بنقرة زر واحدة من المستخدم.

وأوضحت شركة صناعة الهواتف الصينية أن التقنية الجديدة المسماة (تقنية تلوين الحرباء) Chameleon Coloring Technology هي تقنية تستخدم شبكة من الموشورات الفائقة الصغر، التي لا يتعدى حجم الموشور الواحد منها ميكرومتر، وهي تغير اتجاهها حين تطبيق مجال كهربائي مما يؤدي إلى تغير لون الضوء المنعكس عنها. ومن خلال التحكم الدقيق في اتجاه الموشور، يمكن للمادة أن تكسر الضوء بأطوال موجية مختلفة ومتعددة، مما يعكس مجموعة واسعة من ألوان الطيف.

ويمكن التحكم في ترتيب الموشورات الفائقة الصغر يدويًا من خلال تطبيق في الجهاز، مما يتيح للمستخدمين الاختيار من بين 1,600 لون مختلف، أو اختيار ألوان مخصصة تتغير تلقائيًا بناءً على حالة البطارية أو الصوتيات أو الإشعارات. وتدعم التقنية تغيير الألوان حتى مليوني مرة، مما يجعلها تدوم لمدة طويلة حتى وإن استخدم مرات عديدة خلال اليوم.

ويمكن للمادة تغيير الألوان في 0.03 ثانية. كما أن استهلاكها للطاقة ضئيل، إذ يستهلك 100 تغيير للون على مدار اليوم القدر نفسه من الطاقة الذي يُستهلك حين مشاهدة مقطع فيديو مدته 5 دقائق.

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطور فيها شركة (تكنو) شيئًا خاصًا بالألوان، إذ أطلقت الشركة منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الماضي هاتف Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition، الذي يستخدم تقنية الإيزومر الضوئي المتعدد الألوان للظهر الذي يغير لونه حين تعرضه للأشعة فوق البنفسجية من ضوء الشمس.

هذا، ولم تتطرق تكنو إلى موعد إطلاق تقنية Chameleon Coloring Technology، ولا اسم أي هاتف سيدعمها، ولكن قد نراها في بعض الهواتف المستقبلية من الشركة الصينية.