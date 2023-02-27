تطبيقات تساعدك في العثور على وصفات صحية لوجبة الإفطار

إن تناول وجبة إفطار صحية ومغذية يمنح جسمك الكثير من الفوائد، مثل: زيادة مستويات الطاقة، والمساعدة في التحكم في الوزن. فإذا كنت تتخطى وجبة الإفطار لأنك لا تعرف وصفات جديدة لإعداد وجبة إفطار صحية، يمكنك الاستعانة بالتطبيقات المخصصة التي توفر خيارات متنوعة من الوصفات الصحية يمكنك الاختيار منها لتحضير وجبة إفطار مختلفة كل يوم.

إليك 6 تطبيقات تساعدك في العثور على وصفات صحية وسهلة التحضير لوجبة الإفطار:

1- تطبيق Breakfast Recipes:



مع وجود آلاف الوصفات الشهية للاختيار من بينها في تطبيق Breakfast Recipes، يمكنك أن تصنع وجبة إفطار مختلفة كل صباح.

تتميز العديد من الوصفات بوجود فيديو يوضح خطوات التحضير، وهو مثالي للمبتدئين الذين يرغبون في تعلم كيفية الطهي. وعندما تكون مستعدًا لتحضير وصفة من التطبيق، انقر فوق (بدء وضع الطهي) Start cooking mode، وسيعمل الدليل الصوتي على إرشادك خطوة بخطوة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التطبيق على الكثير من المقالات التي تعلمك أساسيات التغذية للمساعدة في فقدان الوزن بطريقة صحية، كما تضم المقالات أفكار لوجبات إفطار عالية البروتين، ومعلومات حول أهمية وجبة الإفطار.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الإشتراك داخل التطبيق

2- تطبيق Tasty:

يحتوي تطبيق Tasty على مجموعة كبيرة جدًا من وصفات الإفطار المميزة. وللمساعدة في إيجاد الوصفات الأنسب لك، يمكنك استخدام المرشحات أثناء عملية البحث عن وصفة جديدة.

على سبيل المثال: يمكنك البحث عن وجبة إفطار مكسيكية عن طريق تصفية الوصفات حسب (المطبخ) cuisine. وإذا كنت تتبع النظام الغذائي النباتي (vegetarian) يمكنك تصفية الوصفات حسب النظام الغذائي.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا

3- تطبيق Breakfast Recipes:

إذا كنت تبحث عن وصفات إفطار مميزة ولكنها غير معقدة، فإن (Breakfast Recipes) هو التطبيق المناسب لك. يحتوي هذا التطبيق على مجموعة متنوعة من وصفات الإفطار البسيطة والمقسمة ضمن فئات، منها: (الفطائر واللفائف) pancakes and rolls، و(البيض) Eggs، و(الحبوب) cereals.

وللبدء باستخدامه انقر فوق أحد الفئات، بعدها يمكنك اختيار وصفة إفطار، لتحضيرها مباشرة أو حفظها في قائمتك المفضلة للرجوع إليها في وقت آخر. وبعد تجربة الوصفة يمكنك إضافة مراجعة.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق

4- تطبيق Breakfast Recipes: Easy & Fast:

قد تتخطى وجبة الإفطار لأنه ليس لديك الوقت الكافي لتحضيرها. في هذه الحالة يمكنك تجربة تطبيق (Breakfast Recipes: Easy & Fast) الذي يحتوي على وصفات إفطار سهلة وسريعة التحضير.

يمكنك تصفح أكثر من 1000 وصفة إفطار، وكلها مصنفة ضمن فئات لتسهيل العثور على ما تبحث عنه بالضبط. على سبيل المثال: اضغط فوق فئة (وصفات الأطفال) Kids Recipes للعثور على وصفات إفطار صحية مناسبة للأطفال.

وبالإضافة إلى العثور على وجبات إفطار صحية، يمكنك استخدام (حاسبة مؤشر كتلة الجسم) BMI calculator المتوفرة في التطبيق لمساعدتك في إنقاص الوزن أو زيادته بطريقة صحية.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق

5- تطبيق Egg Recipes: Breakfast Special:

يُعد تناول البيض في وجبة الإفطار مثاليًا لأنه مليء بالبروتين، كما أن مذاقه مرغوب بالنسبة للكثير من الأشخاص. فإن كنت من محبي البيض جرب تطبيق Egg Recipes: Breakfast Special.

ستجد في هذا التطبيق كل وصفات الإفطار التي تحتوي على البيض، وتتضمن كل وصفة حجم الحصة الواحدة منها، وعدد السعرات الحرارية الموجودة فيها، بالإضافة إلى المراجعات التي كتبها مستخدمون آخرون.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق

6- تطبيق Yummly:

يتميز تطبيق Yummly بأنه يقدم وصفات إفطار مخصصة لكل مستخدم بحسب احتياجاته. وللبدء باستخدامه، اختر المأكولات المفضلة لديك وحدد المأكولات التي تسبب لك الحساسية، أو اختر النظام الغذائي الذي تتبعه، وحدد الأطعمة غير المحببة ومستوى الطهي الذي تفضله. بعدها يوصي التطبيق بوصفات مناسبة لك بناءً على المعلومات التي أدخلتها.

وإذا كنت تفضل إجراء بحث عن وصفة إفطار في التطبيق بدلًا من التوصيات، يمكنك النقر فوق تبويب Explore، ثم انقر فوق (Courses)، ثم (Breakfast and brunch) وبعدها اختر وصفات الإفطار المفضلة لديك.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.